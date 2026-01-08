来高データを組み合わせ、潜在的なトレンド変化と市場状況についてトレーダーにより明確なシグナルを提供します。

この指標は2つの主要なパラメータ、PeriodsとSmoothingPeriodを使用します。Periodsパラメータは計算のためのルックバックウィンドウを制御し、SmoothingPeriodはデータの平均化方法を決定します。これらが一緒になって、強気（ライム色）と弱気（赤色）の状態の間で振動するヒストグラムを作成します。

組み込みアラート機能は、オシレーターが買われ過ぎ領域（70以上）または売られ過ぎ領域（30以下）から戻ってクロスするときにトレーダーに通知します。UseCurrentBarパラメータにより、トレーダーはアラートを現在形成中のバーで発動させるか、完成したバーでのみ発動させるかを選択でき、異なる取引スタイルに柔軟性を提供します。

Winnerオシレーターは、ダイバージェンスと極端な市場状況の特定に優れており、すべての時間枠と市場において反転トレーダーとモメンタムトレーダーの両方にとって価値があります。