RSI Better Version mt5

ベターRSIは、従来の相対力指数(RSI)の強化版であり、平均方向性指数(ADX)の加重を組み込んで、古典的なRSIの基本的な弱点の1つである強いトレンド市場での誤信号に対処します。

従来のRSIの問題

J. Welles Wilder Jr.によって開発された標準的なRSIオシレーターは、最近の価格変動の大きさを測定して、買われ過ぎまたは売られ過ぎの状態を評価します。しかし、強いトレンド市場では、RSIは極端なゾーン(70以上または30以下)に長期間留まる傾向があり、多数の誤った反転信号を生成します。これらの信号に基づいて行動するトレーダーは、しばしばトレンドと戦い、損失を被っていることに気づきます。

解決策：ADXベースのトレンドフィルタリング

ベターRSIは、ADX測定を組み込んでトレンドの強さを検出し、RSIの感度を自動的に調整することで、この問題を解決します。重要な洞察は次のとおりです：市場が強くトレンドしているとき、RSIは小さな引き戻しや整理に対してより反応的でないようにしたいということです。

仕組み

コア計算コンポーネント

  1. 標準RSI計算：基礎は、指定された期間にわたる利益と損失の指数移動平均を使用したWilderの従来のRSIから始まります。
  2. ADXとADXRの比較：指標はADX(平均方向性指数)とADXR(ADX評価)の両方を計算します。ADXRは、現在のADXとn期間前のADXの平均であり、トレンド強度比較のための平滑化された基準点を提供します。
  3. 適応加重ロジック
    • ADX < ADXRの場合：市場は弱体化または整理段階にあります。指標は変更なしで標準RSI値を出力します。
    • ADX ≥ ADXRの場合：市場はトレンド強化段階にあります。指標はRSIの振動を減衰させるために適応加重を適用します。

加重の仕組み

ADXがトレンドの強化を示すとき、指標はRSIを50の周りに中心化し、トレンド強度に基づいて比例減衰を適用し、その後結果を再中心化します。より強いADX値はより多くの減衰を生成し、強力なトレンド中にRSIが極端なレベルに達するのを防ぎます。加重パーセンテージにより、トレーダーは指標がトレンド強度にどれだけ積極的に反応するかを調整できます。

パラメータの説明

  • RSI期間：標準RSIのルックバック期間。低い値はRSIをより敏感にします；高い値はそれをより滑らかにします。デフォルト設定は、ほとんどの時間枠でバランスの取れた応答性を提供します。
  • ADX期間：ADX計算のルックバック期間。通常、両方のコンポーネントが類似した市場時間枠を分析するように、RSI期間と一致または補完する必要があります。
  • 加重パーセンテージ：強いトレンド中に適用する減衰のパーセンテージ。より高い値は、強力なトレンド中にRSIを極端から遠ざけ、より多くの減衰を作成します。より低い値は、トレンド中でもより伝統的なRSI動作を許可します。
  • ADX最小値：ADXが弱いと見なされ、減衰が適用されないしきい値。この値を下回ると標準RSI動作がトリガーされ、指標はレンジ相場で応答性を保ちます。
  • ADX最大値：減衰計算におけるADXの上限。この値を超える値は、極めて強いトレンド中の過度の減衰を防ぐために制限されます。
  • 買われ過ぎレベル/売られ過ぎレベル：アラートをトリガーする従来の買われ過ぎおよび売られ過ぎのしきい値。これらは、反転または継続の機会が現れる可能性のあるゾーンを定義します。

実用的なアプリケーション

トレンドフォロー

強い上昇トレンド中、ベターRSIは高い状態を維持しますが、早期の退出信号をトリガーする極端な買われ過ぎレベルには達しません。これにより、トレーダーは小さな修正によって振り落とされることなく、より長く収益性の高いポジションに留まることができます。

レンジ相場

ADXが低い(ADXRより下)場合、指標は標準RSI動作に戻り、レンジまたは整理市場での反転機会の特定に優れています。

アラートシステム

指標は4種類のアラートを提供します：

  1. 売られ過ぎゾーンへの進入
  2. 売られ過ぎゾーンからの退出
  3. 買われ過ぎゾーンへの進入
  4. 買われ過ぎゾーンからの退出

これらのアラートにはシンボル、時間枠、RSI値、およびタイムスタンプが含まれており、トレーダーは常にチャートを見ることなく、複数の時間枠で複数の商品を監視できます。

標準RSIに対する利点

  1. 誤信号が少ない：トレンド強度を認識することにより、指標は従来のRSIユーザーを悩ます誤取引を回避します。
  2. コンテキスト認識：市場がトレンドかレンジかによって、同じ読み取り値が異なる意味を持ちます。
  3. 適応動作：手動介入やパラメータ変更を必要とせずに、感度を自動的に調整します。
  4. RSIの親しみやすさを維持：RSI解釈に慣れたトレーダーは、ベターRSIの読み取り値を簡単に理解できます。

トレード戦略の考慮事項

上昇トレンドでの売られ過ぎ：確立された上昇トレンド(ADX強い)中にベターRSIが売られ過ぎレベルに達するとき、これはしばしば反転信号ではなく、高確率の買い機会を表します。

下降トレンドでの買われ過ぎ：同様に、強い下降トレンド(高ADX)中の買われ過ぎの読み取り値は、差し迫った反転ではなく、最適なショートエントリーポイントを示す可能性があります。

ダイバージェンス：指標はダイバージェンス分析にも使用できます。ただし、ADXが低下しているときにダイバージェンスはより信頼性が高く、トレンドの疲弊を示します。

複数時間枠分析：ベターRSIは複数の時間枠で使用すると優れています。より高い時間枠のトレンド方向(ADXが強い場所)は、より低い時間枠のエントリータイミング(RSIが正確な信号を提供する場所)をガイドできます。

結論

ベターRSIは、市場のコンテキストが重要であることを認識することにより、オシレーター設計の進化を表しています。すべての価格アクションを平等に扱うのではなく、トレンド市場とレンジ市場が異なる分析アプローチを必要とすることを認識しています。トレンド強度に基づいて計算を調整することにより、ベターRSIはトレーダーにエントリーとエグジットのタイミングを計るためのより知的でコンテキスト認識ツールを提供します。

結果は、元のRSIの直感的なシンプルさを維持しながら、トレンドおよびレンジ市場条件の両方で誤信号を劇的に削減し、全体的なトレードパフォーマンスを向上させる指標です。

注意：すべてのテクニカル指標と同様に、ベターRSIは、適切なリスク管理、ポジションサイジング、および複数のソースからの確認を含む包括的なトレードシステムの一部として使用する必要があります。完璧な指標はなく、トレーダーはトレード決定を行う際に常に基本的な要因、市場条件、および自身のリスク許容度を考慮する必要があります。


作者のその他のプロダクト
LinearRegressionVolume Profile
Arinze Michael Ejike
インディケータ
Linear Regression Volume Profileインジケーターは、線形回帰分析とボリューム分布プロファイリングを組み合わせて、洗練された市場構造可視化ツールを作成します。基礎は、指定された数の履歴バーにわたる線形回帰計算から始まり、価格アクションを通じてトレンドラインの軌跡を定義する傾き（チルト）とY切片の値の両方を計算します。この回帰線は、ボリューム分布が分析される中心軸として機能し、水平に静止したままではなく、優勢なトレンド方向に自動的に適応します。次に、インジケーターはこの回帰線の周りにATRベースのチャネルを計算し、チャネル幅はユーザー定義の比率に200期間のAverage True Range値を掛けたもので決定され、プロファイルレベルが現在の市場ボラティリティに比例して適応することを保証します。ボリューム分布分析は、このチャネルを複数の水平レベル（デフォルトでは回帰線の上に7つ、下に7つ）に分割することによって行われ、各レベルは回帰角度に沿って傾斜した特定の価格ゾーンを表します。計算期間内の各履歴バーについて、インジケーターはそのバーの高値-安値範囲によって
Elliot Wave Oscillator mql5
Arinze Michael Ejike
インディケータ
エリオット オシレーター - 移動平均線収束パターンを通じてトレンド反転を検出するモメンタム分析ツール。インジケーターは強気モメンタムを青いヒストグラム、弱気条件を赤いヒストグラムで表示し、重要なピークとバレー間のトレンドラインを自動描画します。 アラートシステム : 2つのモードから選択 - 現在バーアラート（alertsOnCurrent = true）は形成中のバーで即座に発火しますが再描画される可能性があり、確認バーアラート（alertsOnCurrent = false）はバー完了を待って、再描画問題のない信頼性の高いシグナルを提供します。一貫した取引決定のため、確認アラートは予備シグナルからの偽エントリーを排除します。 主要機能 : 指数平滑化による内蔵ピーク検出がマーケットノイズを減少させ、意味のあるモメンタムシフトを特定します。オシレーターは横ばい市場条件下で EXIT WARNING システムとして優れ、トレーダーが長期統合期間を回避するのを支援します。 ベストプラクティス : リアルタイムアラートで発生するシグナル変更を避けるため確認アラートモードを使用し、変動する
FREE
Solarwind No Repaint mt5
Arinze Michael Ejike
インディケータ
Solarwind No Repaintは、正規化された価格データにフィッシャー変換を適用する技術的オシレーターで、潜在的な市場転換点を特定するヒストグラムベースの指標を作成します。この指標は価格変動をガウス正規分布に変換し、周期的パターンとモメンタムシフトをトレーダーにとってより見やすくします。 動作原理 この指標は、いくつかの計算ステップを通じて価格データを処理します： 高値安値分析 ：指定期間内の最高値と最安値を計算 価格正規化 ：各バーの高値安値レンジの中点を取り、期間レンジに対して正規化し、-1から+1の間で値をスケーリング フィッシャー変換適用 ：数学的フィッシャー変換式 0.5 * ln((1+x)/(1-x)) をスムージングとともに適用 トレンドシグナル処理 ：値の変化とモメンタム閾値に基づいて方向性シグナルを生成 主要機能 ヒストグラム表示 ：別のインジケーターウィンドウでカラーバーとして描画 トレンドベースの色分け ：強気モメンタムには緑バー、弱気モメンタムには赤バー ノーリペイント設計 ：現在バーでのシグナル変更を防ぐため、完了したバーのみを使用 適応感度 ：市
FREE
FNCD mt5
Arinze Michael Ejike
5 (1)
インディケータ
Other profitable programs  https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller FNCD指標は、統計的価格正規化とフィッシャー変換を組み合わせて洗練されたオシレーターを作成する高度なテクニカル分析ツールです。基盤はZスコア正規化から始まり、価格データは指定された期間内で現在の価格がその移動平均からどれだけの標準偏差離れているかを計算することによって標準化されます。この正規化プロセスは、生の価格変動を標準化された単位に変換し、楽器の価格レベルに関係なく極端な偏差をより簡単に識別できるようにします。フィッシャー変換は、これらの正規化された値をゼロ周辺で振動する有界オシレーターに変換し、極端な読み取り値は潜在的な反転ゾーンを示します。フィッシャー変換値に2つの指数移動平均が適用されます - 高速EMAと低速EMA - MACDに似ているが統計特性が強化された二重線システムを作成します。高速EMAが低速EMAを下から上に交差すると強気シグナルが生成され、高速線が低速線を上から下に交差すると弱気シグナルが発生します。統計的正規化と
FREE
Gamma Trend AI
Arinze Michael Ejike
5 (1)
インディケータ
Gamma-Trendインジケーターは、トレンドの方向と潜在的な反転ポイントを特定するために使用される技術的取引ツールです。その最終的な目的はシンプルです：エントリーとエグジットのシグナルを明確に特定することです。 チャート上で、Gamma-Trendインジケーターは、トレンドの方向に基づいて変化する色付きの線として表示されます：一つの色は上昇トレンドを示し、もう一つは下降トレンドを示します。価格の動きに従うトレーリングレベルを特徴とし、ポジション管理のための継続的なガイダンスを提供します。このインジケーターには、現在のシグナル状況とトレンド情報を一目で表示する便利なパネルが含まれています。 このシンプルさが、おそらくファンがそれを信頼する理由でしょう。インジケーターのシグナルが強気になったときにロングでエントリーし、インジケーターのシグナルが弱気になったときにショートに行くだけです。インジケーターのシグナルは青と赤の矢印の形で現れます。青い矢印はいつロングでエントリーするかを教え、赤い矢印はいつショートでエントリーするかを教えます。しかし、ほとんどのトレンドインジケーターと同様に、G
FNCD Indicator
Arinze Michael Ejike
インディケータ
Other profitable programs  https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller The FNCD indicator represents an advanced technical analysis tool that combines Fisher transformation with statistical price normalization to create a sophisticated oscillator. The foundation begins with Z-score normalization, where price data is standardized by calculating how many standard deviations the current price sits from its moving average over a specified period. This normalization process transforms raw price mov
FREE
Gamma Buyers Sellers pressure
Arinze Michael Ejike
インディケータ
買い手・売り手圧力インジケーターは、M1からD1までの複数の時間枠で市場センチメントを表示します。設定可能な期間にわたって移動平均モメンタム分析を使用して売買圧力の割合を計算します。ビジュアルパネルは、買い手の強さをティール色で、売り手の優勢を赤色で示すプログレスバーを、重要な場合はパーセンテージ値と共に表示します。各時間枠には、上昇トレンド、下降トレンド、またはレンジ相場を示す方向指標を持つADXトレンド強度測定が含まれます。レンジ期間中（ADX 23以下）、トレーダーはサポートレベルで買い、レジスタンスゾーンで売ることでレンジ戦略を実行できます。色分けされたシグナルドットは、最適なエントリータイミングのため市場状況の迅速な視覚確認を提供します。 成功メッセージ : 分析完了！戦略的取引決定のためのマルチタイムフレームセンチメントデータが準備できました。
MTF Levels And Moving Averages
Arinze Michael Ejike
インディケータ
MTF Levels And Moving Averages is a professional indicator designed to identify key support and resistance levels across multiple timeframes. The tool helps traders locate precise entry and exit points by analyzing market structure and price action patterns. Key Features The indicator provides multi-timeframe analysis covering H1, H4, D1, and W1 periods simultaneously. It identifies supply and demand zones where price typically reacts, using color-coded visualization to distinguish between dif
Mean Reversion Indicator mt4
Arinze Michael Ejike
インディケータ
High Low Cloud Trendインジケーターは、適応型価格境界を通じてトレンド方向と平均回帰の機会を特定するチャネルベースのテクニカル分析ツールです。このシステムは、指定されたルックバック期間における最高値の高値と最低値の安値を計算することで動作し、全体的な価格範囲を定義する外部チャネル境界を作成します。二次的な内部チャネルは、より短い期間（メインルックバック期間の4分の1）を使用して、より広い範囲内のより即時的な価格変動を捕捉します。インジケーターの中核ロジックは、終値を参照値と比較することでトレンド方向を決定します。この参照値は、価格がこれらの極値に触れる場所に基づいて最高点と最低点の間で反転します - 価格が最低安値に達すると、参照は最高高値に切り替わり、その逆も同様です。これにより、インジケーターが塗りつぶしヒストグラムまたはラインとして下部チャネル（上昇トレンド）または上部チャネル（下降トレンド）のいずれかを表示するバイナリトレンド状態が作成されます。平均回帰検出メカニズムは、価格が外部境界に触れた後に内部チャネルに向かって戻る特定のクロスオーバーパターンを識別し、
Solarwind No Repaint
Arinze Michael Ejike
インディケータ
Solarwind No Repaintは、正規化された価格データにフィッシャー変換を適用する技術的オシレーターで、潜在的な市場転換点を特定するヒストグラムベースの指標を作成します。この指標は価格変動をガウス正規分布に変換し、周期的パターンとモメンタムシフトをトレーダーにとってより見やすくします。 動作原理 この指標は、いくつかの計算ステップを通じて価格データを処理します： 高値安値分析 ：指定期間内の最高値と最安値を計算 価格正規化 ：各バーの高値安値レンジの中点を取り、期間レンジに対して正規化し、-1から+1の間で値をスケーリング フィッシャー変換適用 ：数学的フィッシャー変換式 0.5 * ln((1+x)/(1-x)) をスムージングとともに適用 トレンドシグナル処理 ：値の変化とモメンタム閾値に基づいて方向性シグナルを生成 主要機能 ヒストグラム表示 ：別のインジケーターウィンドウでカラーバーとして描画 トレンドベースの色分け ：強気モメンタムには緑バー、弱気モメンタムには赤バー ノーリペイント設計 ：現在バーでのシグナル変更を防ぐため、完了したバーのみを使用 適応感度 ：市
FREE
RSI Better Version mt4
Arinze Michael Ejike
インディケータ
ベターRSIは、従来の相対力指数(RSI)の強化版であり、平均方向性指数(ADX)の加重を組み込んで、古典的なRSIの基本的な弱点の1つである強いトレンド市場での誤信号に対処します。 従来のRSIの問題 J. Welles Wilder Jr.によって開発された標準的なRSIオシレーターは、最近の価格変動の大きさを測定して、買われ過ぎまたは売られ過ぎの状態を評価します。しかし、強いトレンド市場では、RSIは極端なゾーン(70以上または30以下)に長期間留まる傾向があり、多数の誤った反転信号を生成します。これらの信号に基づいて行動するトレーダーは、しばしばトレンドと戦い、損失を被っていることに気づきます。 解決策：ADXベースのトレンドフィルタリング ベターRSIは、ADX測定を組み込んでトレンドの強さを検出し、RSIの感度を自動的に調整することで、この問題を解決します。重要な洞察は次のとおりです：市場が強くトレンドしているとき、RSIは小さな引き戻しや整理に対してより反応的でないようにしたいということです。 仕組み コア計算コンポーネント 標準RSI計算 ：基礎は、指定された期間にわた
Moon Sniper
Arinze Michael Ejike
インディケータ
MOON SNIPER指標は、価格行動分析とガウス分布数学を組み合わせて、外国為替取引において高確率のエントリーポイントを特定するブレイクアウト検出ツールです。 コアメカニズム： この指標は、従来のピボットポイントではなく統計的価格分布を使用してサポートとレジスタンスレベルを計算します。価格が均衡を見つける可能性が最も高い場所と、重要な偏差が発生する可能性がある場所を決定するためにガウス分布の原理を適用します。 主要機能： 統計確率を使用してブレイクアウトゾーンを特定 価格モメンタムと数学的分布モデルを組み合わせ 価格が計算されたレベルの上/下でブレイクした時にビジュアル信号を提供 分布強度を示すためにボリューム様のヒストグラム表示を使用 ブレイクアウト方向を示すカラーコードシステム（青/赤） トレーディングロジック： 価格が統計的に計算された境界を超えて動くとき、指標はモメンタム主導の動きが継続する可能性が高いことを示します。ガウス分布コンポーネントは、価格の動きが通常の価格行動からの真の統計的偏差を表すことを保証することで、偽のブレイクアウトをフィルタリングするのに役立ちます。 こ
Bandana
Arinze Michael Ejike
インディケータ
包括的な市場分析のために、3つの独立したRSIバンドシステムがチャート上に同時表示されます。各システムは、カスタマイズ可能な期間と閾値を持つRSI値に基づいてサポートとレジスタンスレベルを計算します。 インディケーターは、価格が計算されたバンドを突破する際に矢印マーカーを通じて視覚的なトレーディングシグナルを提供します。ロングシグナルは価格が下部バンドの下にあった後に上に移動した時に現れ、ショートシグナルは価格が上部バンドの上にあった後に下に落ちた時にトリガーされます。 3つのシステムはそれぞれ、異なるRSIの長さ、買われ過ぎと売られ過ぎのレベル、タイムフレームで独立して設定できます。デフォルト設定では51、31、21バーの期間を使用し、異なる市場状況に最適化された変動する閾値レベルを持ちます。 内蔵アラートシステムはバンド突破が発生した際に通知を送信し、同じシグナルに対する重複アラートを防ぎます。色、線の太さ、矢印表示を含むすべての視覚要素は、必要に応じてカスタマイズまたは無効にできます。 このツールはすべてのタイムフレームと取引商品で機能し、トレーダーが単一のインディケーターウィン
Ashod Scalper
Arinze Michael Ejike
インディケータ
Ashod Scalper -  Oscillator of a Moving Average MACD戦略 このインジケーターは Oscillator of a Moving Average オシレーター値からMACDを計算し、正確なスキャルピングエントリーポイントを識別します。システムは高速指数移動平均が低速指数移動平均を交差するときにモメンタムシフトを検出し、これらのシグナルをセカンダリシグナルライン平滑化を通じてフィルタリングします。矢印は交差の正確な瞬間にチャートに表示され、緑の矢印はローソク足の下にロングエントリーをマークし、赤い矢印はローソク足の上にショートエントリーをマークします。インジケーターは市場ボラティリティに応じて調整されるATRベースのトレーリングストップ計算を含みます。 動作原理 まず、インジケーターは標準MACDオシレーターから Oscillator of a Moving Average データを取得します。この Oscillator of a Moving Average データは2回目のMACD計算の入力となり、二重平滑化されたモメンタム測定を作成し
MT5 Candles
Arinze Michael Ejike
インディケータ
Candles is a comprehensive chart visualization indicator for MetaTrader 5 that transforms how traders view price action. Instead of displaying standard candlesticks, this indicator plots price bars using over 34 different moving average calculations, along with the traditional Heiken Ashi chart and the renowned Kagi chart. This unique approach provides traders with smoothed price visualization that filters out market noise while maintaining critical trend information. What Makes Candles Differen
Kagi Indicator
Arinze Michael Ejike
インディケータ
ATR適応とスマートアラート機能を備えた高度なカギ足インジケーター 市場のノイズをフィルタリングし、真のトレンド変化を強調するこのプロフェッショナルなカギ足インジケーターで、価格分析を変革しましょう。1870年代の日本の米市場の伝統的なチャート手法に基づき、このツールは時間ベースの変動を無視し、重要な価格変動のみに焦点を当てます。 主な機能： デュアル反転方式 固定デルタ：反転検出のための正確な価格閾値を設定 ATRベース：平均真実範囲（14期間標準）を使用した市場ボラティリティへの自動適応 トレーディングスタイルと市場状況に基づいて方式を切り替え 視覚的明瞭性 陽線（太い、青）：強気モメンタム - 買い方が優勢 陰線（細い、赤）：弱気モメンタム - 売り方が優勢 最適なチャート視認性のためのカスタマイズ可能な色と線幅 肩（レジスタンス）と腰（サポート）レベルの自動マーキング 包括的なアラートシステム（7つのカギ足シグナルルール） 陽/陰転換：トレンド方向が変わったときの即時アラート 肩の形成：天井での弱気反転ポイントのアラート 腰の形成：底での強気反転ポイントのアラート 複数の肩：連
Volume FVG
Arinze Michael Ejike
インディケータ
フェアバリューギャップインジケーター このインジケーターは、中央のローソク足の範囲が隣接するローソク足によって完全に重ならない3本のローソク足の価格不均衡を識別します。これらのギャップは、変動の激しい期間における突然の買いまたは売り圧力によって引き起こされる一時的な注文フローの乱れを明らかにします。 ボリュームフィルター ボリュームフィルターは、意味のある取引活動に裏付けられた場合にのみギャップが表示されることを保証します。強気ギャップには正のローソク足方向(終値が始値より上)が必要で、弱気ギャップには負の方向(終値が始値より下)が必要です。これにより、確信に欠ける弱い不均衡がフィルタリングされます。UseVolumeをtrueに設定し、VolumeThresholdを調整してフィルタリングを有効にします。 入力パラメーター InpColorUp - 強気ギャップの色(デフォルトはライム) 。 InpColorDown - 弱気ギャップの色(デフォルトはディープピンク) 。 Lookback - スキャンするバーの数(デフォルトは21) 。 UseVolume - ボリュームベースのフ
Simple And Unique Tool
Arinze Michael Ejike
ユーティリティ
Trading Utility with Integrated AI Demo In Comments. A comprehensive trading assistant that puts control at your fingertips. The tool streamlines order execution and position management while offering intelligent support through multiple AI providers. TRADE - Execute long and short positions with hedge capabilities. Configure stop-loss (SL) and take-profit (TP) levels with precision. Place pending orders and manage volume settings. The interface supports both MARKET and HEDGE modes with adjusta
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信