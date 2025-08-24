MultiWay EA
- エキスパート
- PAVEL UDOVICHENKO
- バージョン: 1.12
- アップデート済み: 6 10月 2025
- アクティベーション: 7
リアルタイムシグナル: こちらをクリック
現在の価格 — 次の10名様はわずか $1937。
このEAは本当の「セットして忘れる」哲学に従っています。ユーザーの介入を最小限に抑えながら、何年も安定して稼働でき、長期戦略に理想的です。
MultiWay EA を単独で使用することも、多様化ポートフォリオの重要な構成要素として追加することもできます。
チャートにセットするだけで、残りは自動で行われます。
MultiWay EA の主な特徴:
- 稼働中、EA は取引ペアのレートだけでなく、以下も考慮します:
- 世界株式市場のボラティリティ状況
- 取引ペアに関連する基軸通貨の先物ボラティリティ
- 各通貨ペアのオプション市場からのボラティリティおよび方向性シグナル
- 高度なボラティリティフィルター により、「クラシック」な通貨ペア（EURUSD や GBPUSD など）が調整なしに一方向に進み続ける場面での取引を回避します。
- 不利なポジションが開かれた場合、EA は管理された損失で決済します — 無期限の保有はありません。
- グリッドシステムを採用していますが、マーチンゲールは使用しません。
最小要件と推奨事項（デフォルト設定）
- ブローカー: 低スプレッドのブローカー。IC Markets、IC Trading、Valutrades を推奨。
- 最低初期入金額: $3000
- 推奨初期入金額: $5000
- レバレッジ: 1:100 以上
- 口座タイプ: Hedging
- EA を 24/7 稼働させるために VPS を使用してください（必須）
セットアップ手順
- ターミナルで許可を追加し、当社の分析サーバー paveludoservice_com から金融市場情報を受信してください (スクリーンショット)。
- 正しい方法 #1: デフォルト設定で 任意の1つのチャートで EA を実行する (スクリーンショット)。
- 正しい方法 #2: 設定でシンボルリストを削除し、9つのチャートで EA を実行する: AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD、USDCAD、EURUSD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP、GBPCAD (スクリーンショット)。
- 間違った方法: デフォルト設定を維持し、9つのチャートそれぞれで EA を実行する (スクリーンショット)。
購入者はプライベートユーザーグループに参加できます。 製品ページにコメントを残すだけで、アクセスをリクエストできます。
MultiWay EA の 21日間無料トライアルを利用して実際の口座でのパフォーマンスを確認したい場合は、プライベートメッセージを送ってください。
そして非常に重要なこと:
MultiWay EA を購入したすべての方に LittleCrazy EA を無料で差し上げます！
すでに MultiWay EA を購入していて LittleCrazy EA を利用したい場合は、メッセージを送ってください。取得方法をお知らせします。
MultiWay EA is a smart and efficient automated trading system