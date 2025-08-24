AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD、USDCAD、EURUSD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP、GBPCAD — による広範な分散により、強い方向性の動きの後に価格が平均へ戻る動きを捉えます。 購入後、完全なセットアップ手順を受け取るためにプライベートメッセージを送ってください。 MultiWay EA は、強力な平均回帰戦略に基づいた、スマートで効率的な自動売買システムです。9つの相関関係のある（さらには通常「トレンド型」とされるものも含む）通貨ペア —— による広範な分散により、強い方向性の動きの後に価格が平均へ戻る動きを捉えます。

MultiWay EA は、シンプルさ、安定性、明確なロジックを重視する方に最適です — 複雑な設定は不要ですが、柔軟な資金管理とリスクコントロール機能を備えています。



このEAは本当の「セットして忘れる」哲学に従っています。ユーザーの介入を最小限に抑えながら、何年も安定して稼働でき、長期戦略に理想的です。



MultiWay EA を単独で使用することも、多様化ポートフォリオの重要な構成要素として追加することもできます。



チャートにセットするだけで、残りは自動で行われます。





MultiWay EA の主な特徴: 稼働中、EA は取引ペアのレートだけでなく、以下も考慮します: 世界株式市場のボラティリティ状況 取引ペアに関連する基軸通貨の先物ボラティリティ 各通貨ペアのオプション市場からのボラティリティおよび方向性シグナル

高度なボラティリティフィルター により、「クラシック」な通貨ペア（EURUSD や GBPUSD など）が調整なしに一方向に進み続ける場面での取引を回避します。

により、「クラシック」な通貨ペア（EURUSD や GBPUSD など）が調整なしに一方向に進み続ける場面での取引を回避します。 不利なポジションが開かれた場合、EA は管理された損失で決済します — 無期限の保有はありません。

グリッドシステムを採用していますが、マーチンゲールは使用しません。



最小要件と推奨事項（デフォルト設定） ブローカー: 低スプレッドのブローカー。IC Markets、IC Trading、Valutrades を推奨。

最低初期入金額: $3000

推奨初期入金額: $5000

レバレッジ: 1:100 以上

口座タイプ: Hedging

EA を 24/7 稼働させるために VPS を使用してください（必須）



セットアップ手順 ターミナルで許可を追加し、当社の分析サーバー paveludoservice_com から金融市場情報を受信してください (スクリーンショット)。

正しい方法 #1: デフォルト 設定で 任意の1つのチャート で EA を実行する (スクリーンショット)。

設定で で EA を実行する (スクリーンショット)。 正しい方法 #2: 設定でシンボルリストを削除し、9つのチャートで EA を実行する: AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD、USDCAD、EURUSD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP、GBPCAD (スクリーンショット)。

設定でシンボルリストを削除し、9つのチャートで EA を実行する: AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD、USDCAD、EURUSD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP、GBPCAD (スクリーンショット)。 間違った方法: デフォルト設定を維持し、9つのチャートそれぞれで EA を実行する (スクリーンショット)。



