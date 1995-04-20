Mean Reversion Indicator mt4
- インディケータ
- Arinze Michael Ejike
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
High Low Cloud Trendインジケーターは、適応型価格境界を通じてトレンド方向と平均回帰の機会を特定するチャネルベースのテクニカル分析ツールです。このシステムは、指定されたルックバック期間における最高値の高値と最低値の安値を計算することで動作し、全体的な価格範囲を定義する外部チャネル境界を作成します。二次的な内部チャネルは、より短い期間（メインルックバック期間の4分の1）を使用して、より広い範囲内のより即時的な価格変動を捕捉します。インジケーターの中核ロジックは、終値を参照値と比較することでトレンド方向を決定します。この参照値は、価格がこれらの極値に触れる場所に基づいて最高点と最低点の間で反転します - 価格が最低安値に達すると、参照は最高高値に切り替わり、その逆も同様です。これにより、インジケーターが塗りつぶしヒストグラムまたはラインとして下部チャネル（上昇トレンド）または上部チャネル（下降トレンド）のいずれかを表示するバイナリトレンド状態が作成されます。平均回帰検出メカニズムは、価格が外部境界に触れた後に内部チャネルに向かって戻る特定のクロスオーバーパターンを識別し、潜在的な反転エントリーを示す矢印シグナルを生成します。フリップベースのトレンドロジックと組み合わされたデュアルタイムフレームチャネルアプローチにより、このインジケーターはレンジ相場で特に効果的でありながら、トレンド動きを捕捉し、トレンド変化と平均回帰セットアップの両方にカスタマイズ可能なアラートを備えています。