Ashod Scalper
- Indicadores
- Arinze Michael Ejike
- Versión: 42.0
- Actualizado: 15 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Ashod Scalper - Estrategia Oscillator of a Moving Average MACD
Este indicador calcula el MACD a partir de valores del oscilador Oscillator of a Moving Average para identificar puntos de entrada precisos para scalping. El sistema detecta cambios de impulso cuando la media móvil exponencial rápida cruza la media móvil exponencial lenta, luego filtra estas señales mediante un suavizado secundario de línea de señal. Las flechas aparecen en el gráfico en el momento exacto del cruce, con flechas verdes marcando entradas largas debajo de las velas y flechas rojas marcando entradas cortas encima de las velas. El indicador incluye un cálculo de stop móvil basado en ATR que se ajusta a la volatilidad del mercado.