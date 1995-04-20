Solarwind No Repaint

Solarwind No Repaintは、正規化された価格データにフィッシャー変換を適用する技術的オシレーターで、潜在的な市場転換点を特定するヒストグラムベースの指標を作成します。この指標は価格変動をガウス正規分布に変換し、周期的パターンとモメンタムシフトをトレーダーにとってより見やすくします。

動作原理 この指標は、いくつかの計算ステップを通じて価格データを処理します：

  1. 高値安値分析：指定期間内の最高値と最安値を計算
  2. 価格正規化：各バーの高値安値レンジの中点を取り、期間レンジに対して正規化し、-1から+1の間で値をスケーリング
  3. フィッシャー変換適用：数学的フィッシャー変換式 0.5 * ln((1+x)/(1-x)) をスムージングとともに適用
  4. トレンドシグナル処理：値の変化とモメンタム閾値に基づいて方向性シグナルを生成

主要機能

  • ヒストグラム表示：別のインジケーターウィンドウでカラーバーとして描画
  • トレンドベースの色分け：強気モメンタムには緑バー、弱気モメンタムには赤バー
  • ノーリペイント設計：現在バーでのシグナル変更を防ぐため、完了したバーのみを使用
  • 適応感度：市場ノイズをフィルタリングする設定可能な閾値システム
  • シグナル持続性：重大なモメンタムシフトが発生するまでトレンド方向を維持

パラメータ

  • 期間（Extperiod）：高値安値計算のルックバック期間（デフォルト：10）
  • シグナル感度：新しいシグナルに必要な変化閾値（デフォルト：0.05）
  • 完了バー使用：完了したバーのみを使用してリペイントを防止（デフォルト：true）
  • アラート使用：シグナル変更の通知システムを有効化（デフォルト：false）
  • ヒストグラム幅：ヒストグラムバーの視覚的な太さ（デフォルト：2）

取引応用

  • モメンタム評価：価格モメンタムの強さと方向を特定
  • 反転検出：モメンタムシフトを通じて潜在的なトレンド変化を発見
  • トレンド確認：モメンタム分析で価格アクションを検証
  • サイクル分析：周期的な市場行動を特定するのに効果的
  • エントリータイミング：バー毎の特定方向バイアスを提供

解釈

  • 緑バー：強気モメンタムフェーズ — ロングポジションを優先
  • 赤バー：弱気モメンタムフェーズ — ショートポジションを優先
  • ニュートラルバー（薄い色）：弱いモメンタム — トレンドの不確実性
  • ゼロライン：モメンタム方向変化の参照点
  • 極端な値：±2を超える読み値は潜在的な反転を示唆する可能性（パラメータに依存）

Solarwind No Repaintは明確な周期的行動を示す市場で最適に機能し、価格アクション分析や他の技術的指標と組み合わせて取引確認に使用する際に、モメンタムフィルターとして効果的に働きます。

MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/148324

