Ashod Scalper
- Indicadores
- Arinze Michael Ejike
- Versão: 42.0
- Atualizado: 15 dezembro 2025
- Ativações: 5
Ashod Scalper - Estratégia Oscillator of a Moving Average MACD
Este indicador calcula o MACD a partir de valores do oscilador Oscillator of a Moving Average para identificar pontos de entrada precisos para scalping. O sistema detecta mudanças de impulso quando a média móvel exponencial rápida cruza a média móvel exponencial lenta, depois filtra estes sinais através de um alisamento secundário da linha de sinal. Setas aparecem no gráfico no momento exato do cruzamento, com setas verdes marcando entradas longas abaixo das velas e setas vermelhas marcando entradas curtas acima das velas. O indicador inclui um cálculo de stop móvel baseado em ATR que se ajusta à volatilidade do mercado.