Kagi Indicator
- インディケータ
- Arinze Michael Ejike
- バージョン: 2.222
- アクティベーション: 5
ATR適応とスマートアラート機能を備えた高度なカギ足インジケーター
市場のノイズをフィルタリングし、真のトレンド変化を強調するこのプロフェッショナルなカギ足インジケーターで、価格分析を変革しましょう。1870年代の日本の米市場の伝統的なチャート手法に基づき、このツールは時間ベースの変動を無視し、重要な価格変動のみに焦点を当てます。
主な機能：
デュアル反転方式
- 固定デルタ：反転検出のための正確な価格閾値を設定
- ATRベース：平均真実範囲（14期間標準）を使用した市場ボラティリティへの自動適応
- トレーディングスタイルと市場状況に基づいて方式を切り替え
視覚的明瞭性
- 陽線（太い、青）：強気モメンタム - 買い方が優勢
- 陰線（細い、赤）：弱気モメンタム - 売り方が優勢
- 最適なチャート視認性のためのカスタマイズ可能な色と線幅
- 肩（レジスタンス）と腰（サポート）レベルの自動マーキング
包括的なアラートシステム（7つのカギ足シグナルルール）
- 陽/陰転換：トレンド方向が変わったときの即時アラート
- 肩の形成：天井での弱気反転ポイントのアラート
- 腰の形成：底での強気反転ポイントのアラート
- 複数の肩：連続する下落する天井で強い弱気トレンドを検出
- 複数の腰：連続する上昇する底で強い強気トレンドを識別
- マルチレベルブレイクアウト：突然の垂直価格急騰のアラート
- トレンド強度分析：モメンタム強度を測定するための線の長さを追跡
個別アラート制御
- 特定のアラートタイプを有効または無効にする
- トレンド確認のための連続カウントをカスタマイズ（デフォルト：3）
- すべてのアラートには正確な価格レベルと明確な方向シグナルが含まれる
- ロング/ショート機会の通知
技術仕様
- すべての時間枠で動作（M1からMN）
- すべての市場に適合：FX、株式、商品、指数、暗号通貨
- 最大履歴バー：1000（調整可能）
- リペイントなし - クローズしたバーに基づく計算
- 自動オブジェクトクリーンアップによる効率的なメモリ使用
トレーディング応用
- トレンド識別：太い線は強いトレンドを確認し、細い線は弱さを示す
- サポート/レジスタンス：肩と腰は重要な価格レベルをマークする
- ノイズ削減：重要な動きのみがチャート変更をトリガーする
- ブレイクアウトトレーディング：マルチレベルアラートが爆発的な価格変動をキャッチ
- レンジ検出：頻繁な反転は統合期間を示す
リスク管理ガイドライン
- 前の肩/腰レベルでストップロスを使用
- 確認のためにボリューム分析と組み合わせる
- 資産のボラティリティに基づいて反転閾値を調整
- ライブトレーディング前に履歴データで異なる設定をテスト
- 市場状況を考慮：トレンド対レンジ
推奨設定
- デイトレーディング：ATR方式、乗数1.0-2.0
- スイングトレーディング：ATR方式、乗数2.0-3.0または固定デルタ30-100ピップ
- スキャルピング：固定デルタ5-15ピップ（高頻度シグナル）
- ポジショントレーディング：ATR方式、乗数3.0+または固定デルタ100+ピップ
このインジケーターは、時間ベースのノイズを排除し、純粋な価格アクションに焦点を当てることで、従来のローソク足分析を補完します。適切なリスク管理、ポジションサイジング、市場コンテキストの認識と組み合わせた場合に最良の結果が得られます。
注：過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。常に適切なリスク管理を実践し、ライブトレーディング前に戦略を徹底的にテストしてください。