FNCD指標は、統計的価格正規化とフィッシャー変換を組み合わせて洗練されたオシレーターを作成する高度なテクニカル分析ツールです。基盤はZスコア正規化から始まり、価格データは指定された期間内で現在の価格がその移動平均からどれだけの標準偏差離れているかを計算することによって標準化されます。この正規化プロセスは、生の価格変動を標準化された単位に変換し、楽器の価格レベルに関係なく極端な偏差をより簡単に識別できるようにします。フィッシャー変換は、これらの正規化された値をゼロ周辺で振動する有界オシレーターに変換し、極端な読み取り値は潜在的な反転ゾーンを示します。フィッシャー変換値に2つの指数移動平均が適用されます - 高速EMAと低速EMA - MACDに似ているが統計特性が強化された二重線システムを作成します。高速EMAが低速EMAを下から上に交差すると強気シグナルが生成され、高速線が低速線を上から下に交差すると弱気シグナルが発生します。統計的正規化とフィッシャー変換の組み合わせにより、この指標はEMA平滑化メカニズムを通じて市場ノイズをフィルタリングしながら、買われ過ぎおよび売られ過ぎの状況を特定するのに特に効果的です。