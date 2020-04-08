Linear Regression Volume Profileインジケーターは、線形回帰分析とボリューム分布プロファイリングを組み合わせて、洗練された市場構造可視化ツールを作成します。基礎は、指定された数の履歴バーにわたる線形回帰計算から始まり、価格アクションを通じてトレンドラインの軌跡を定義する傾き（チルト）とY切片の値の両方を計算します。この回帰線は、ボリューム分布が分析される中心軸として機能し、水平に静止したままではなく、優勢なトレンド方向に自動的に適応します。次に、インジケーターはこの回帰線の周りにATRベースのチャネルを計算し、チャネル幅はユーザー定義の比率に200期間のAverage True Range値を掛けたもので決定され、プロファイルレベルが現在の市場ボラティリティに比例して適応することを保証します。ボリューム分布分析は、このチャネルを複数の水平レベル（デフォルトでは回帰線の上に7つ、下に7つ）に分割することによって行われ、各レベルは回帰角度に沿って傾斜した特定の価格ゾーンを表します。計算期間内の各履歴バーについて、インジケーターはそのバーの高値-安値範囲によってどの価格レベルがタッチされたかを調べ、対応するボリュームをそれらのレベルに蓄積します。結果として得られるボリューム分布は、各レベルから延びる色分けされた水平バーを通じて可視化され、色は最小ボリューム（紫）と最大ボリューム（黄色）の間で補間され、各レベルの総蓄積ボリュームに対する割合に基づいています。方向矢印は計算期間の最も古いバーに表示され、正の回帰傾きの場合は上向き（インジケーターの逆転ロジックにおける下降トレンド）、負の傾きの場合は下向き（上昇トレンド）を指し、計算されたトレンド方向の即座の視覚的確認を提供します。プロファイルは各新しいバーで自動的に再計算され、回帰チャネル内の最新の価格アクションとボリューム分布のローリング分析を維持します。FirstBarToUseがゼロより上に設定されている場合、垂直の白い点線が計算期間の開始点をマークし、チャートのどの部分が分析されているかを明確に区切ります。各プロファイルレベルの横に表示されるパーセンテージラベルは、その特定の価格ゾーンで取引された総ボリュームの割合を示し、トレーダーがサポートまたはレジスタンスエリアとして機能する可能性のある高ボリュームノードを識別するのに役立ちます。回帰調整されたレベルとボリュームプロファイリングのこの組み合わせは、固定された水平価格レベルに対してボリュームを分析するのではなく、優勢なトレンド構造に対して重要な取引活動が発生した場所を明らかにするツールを作成します。

