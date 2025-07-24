簡単に言えば、現在のローソク足の横に「ピップス」として知られる白い数字の動きが現れ始めたら、取引を開始できます。白い「ピップス」は、買いまたは売りの取引が現在アクティブであり、白色で示されるように正しい方向に動いていることを示しています。白いピップスの動きが止まり、静的な緑色に変わったとき、それは現在のモメンタムの終了を示します。数字の緑色は、買いまたは売りの取引から得られた「ピップス」での総利益を表します。

さらに、インジケーター内の他の高度でプロフェッショナルな分析ツールに従って取引を開始することも可能です。インジケーターに表示されるシグナルや色を観察することで、高精度で多数のスキャルピングチャンスを捉えることができます。テスト中またはリアルチャート上でインジケーターの動作を理解しておくことをお勧めします。

ほとんどのFX市場に対応：金（ゴールド）や人気の株価指数市場（ダウ・ジョーンズ、S&P500、ナスダック、DAXなど）、およびEUR/USD、GBP/USD、USD/JPYなどの主要通貨ペアでの取引に最適です。また、ビットコイン、イーサリアム、ステーブルコインなどの主要な暗号資産にも対応しており、デジタル資産と伝統的市場を横断する分散型戦略に理想的です。

期間限定の特別価格オファー。

Shock Pullbackインジケーターは、プルバックや蓄積ゾーンの検出における真のブレークスルーです。完全に革新的なアルゴリズムに基づいて構築されており、トレーダーが取引機会を特定し、価格の動きを追跡し、プルバック、蓄積ゾーン、ギャップ、ブレイクアウトを簡単かつ明確に検出できるようにします。

新バージョン Shock Pullback V 3.3 アップデート

Shock Pullbackは、完全統合型の分析システムです。

1_ 上下のプルバックギャップを正確かつ革新的な方法で検出・表示する2本の移動ライン — ギャップの色を制御または非表示にする機能付き。

2_ 上部または下部のプルバックギャップが確認されたときに表示される矢印。このゾーンの開始は黄色の双方向矢印で示され、色の変更や矢印の非表示が可能。

3_ 中央ラインのベースラインを表示（標準 + ステップ）：「青 - 中央プルバック」、「ライムグリーン - 強気の買い動き」、「赤 - 弱気の売り動き」。ラインはカラーメニューから非表示にできます。

4_ アクティブな取引の利益ピップスを白で表示し、過去の利益ピップスを緑、損失ピップスを赤で表示。すべてのピップス表示はコントロールパネルで非表示にできます。

5_ 波動や潜在的なプルバックを検出するZigZag補助分析機能。

6_ ZigZagプルバック領域における上部および下部の長方形で、直近2点のプルバック価格を表示。

7_ フラッグおよびペナントパターンを検索・検出する補助分析機能。ラインの色をカスタマイズでき、パターンの表示・非表示も可能。

8_ 柔軟なカスタマイズ：インジケーター期間、バンド乗数、ラインの太さ、ブレイクアウト確認のためのローソク足本数などの設定が調整可能。

より包括的な分析と、レベル、トレンドライン、サポートなどの表示のために、Shock PullbackインジケーターをSULEIMAN LEVELインジケーターと併用することを推奨します：

https://www.mql5.com/en/market/product/128183

皆様の成功と利益あるトレードをお祈りします！