Shock Pullback

5

簡単に言えば、現在のローソク足の横に「ピップス」として知られる白い数字の動きが現れ始めたら、取引を開始できます。白い「ピップス」は、買いまたは売りの取引が現在アクティブであり、白色で示されるように正しい方向に動いていることを示しています。白いピップスの動きが止まり、静的な緑色に変わったとき、それは現在のモメンタムの終了を示します。数字の緑色は、買いまたは売りの取引から得られた「ピップス」での総利益を表します。

さらに、インジケーター内の他の高度でプロフェッショナルな分析ツールに従って取引を開始することも可能です。インジケーターに表示されるシグナルや色を観察することで、高精度で多数のスキャルピングチャンスを捉えることができます。テスト中またはリアルチャート上でインジケーターの動作を理解しておくことをお勧めします。

ほとんどのFX市場に対応：金（ゴールド）や人気の株価指数市場（ダウ・ジョーンズ、S&P500、ナスダック、DAXなど）、およびEUR/USD、GBP/USD、USD/JPYなどの主要通貨ペアでの取引に最適です。また、ビットコイン、イーサリアム、ステーブルコインなどの主要な暗号資産にも対応しており、デジタル資産と伝統的市場を横断する分散型戦略に理想的です。

期間限定の特別価格オファー。

Shock Pullbackインジケーターは、プルバックや蓄積ゾーンの検出における真のブレークスルーです。完全に革新的なアルゴリズムに基づいて構築されており、トレーダーが取引機会を特定し、価格の動きを追跡し、プルバック、蓄積ゾーン、ギャップ、ブレイクアウトを簡単かつ明確に検出できるようにします。

新バージョン Shock Pullback V 3.3 アップデート

Shock Pullbackは、完全統合型の分析システムです。
1_ 上下のプルバックギャップを正確かつ革新的な方法で検出・表示する2本の移動ライン — ギャップの色を制御または非表示にする機能付き。
2_ 上部または下部のプルバックギャップが確認されたときに表示される矢印。このゾーンの開始は黄色の双方向矢印で示され、色の変更や矢印の非表示が可能。
3_ 中央ラインのベースラインを表示（標準 + ステップ）：「青 - 中央プルバック」、「ライムグリーン - 強気の買い動き」、「赤 - 弱気の売り動き」。ラインはカラーメニューから非表示にできます。
4_ アクティブな取引の利益ピップスを白で表示し、過去の利益ピップスを緑、損失ピップスを赤で表示。すべてのピップス表示はコントロールパネルで非表示にできます。
5_ 波動や潜在的なプルバックを検出するZigZag補助分析機能。
6_ ZigZagプルバック領域における上部および下部の長方形で、直近2点のプルバック価格を表示。
7_ フラッグおよびペナントパターンを検索・検出する補助分析機能。ラインの色をカスタマイズでき、パターンの表示・非表示も可能。
8_ 柔軟なカスタマイズ：インジケーター期間、バンド乗数、ラインの太さ、ブレイクアウト確認のためのローソク足本数などの設定が調整可能。

  • より包括的な分析と、レベル、トレンドライン、サポートなどの表示のために、Shock PullbackインジケーターをSULEIMAN LEVELインジケーターと併用することを推奨します：

https://www.mql5.com/en/market/product/128183

皆様の成功と利益あるトレードをお祈りします！

レビュー 2
11512016
801
11512016 2025.11.15 17:55 
 

Good in analyzing price action

作者のその他のプロダクト
Time Candle Suleiman
Suleiman Alhawamdah
5 (13)
インディケータ
ポジティブなレビューを残してください。 重要な注意 ：スクリーンショットに表示されている画像は、私のインジケーターである「Suleiman Levels」インジケーターと「RSI Trend V」インジケーターのものであり、もちろん「Time Candle」も含まれています。これは、高度な分析と独占的なレベルを提供する包括的なインジケーター「Suleiman Levels」の一部です。 気に入ったら、「RSI Trend V」インジケーターを試してみてください： https://www.mql5.com/en/market/product/132080 また、気に入ったら「Suleiman Levels」インジケーターを試してみてください： https://www.mql5.com/en/market/product/128183 「Time Candle Suleiman」インジケーターは、現在のキャンドルの残り時間をスムーズかつエレガントに表示するように設計されています。すべての時間軸で、カウントダウンの外観を完全にカスタマイズするオプションを提供しており、フォントの種類、サイズ、
FREE
Suleiman Levels
Suleiman Alhawamdah
5 (3)
インディケータ
اسم المنتج:   اسم المنتج: سليمان المستويات "مؤشر القوة النسبية الاتجاه الخامس". مستويات سليمان هذا هو السبب وراء ذلك. هذا هو الحال. مستويات سليمان:   اسم المنتج : 「完全に革新的で独占的なインジケーター機能 - ゼロから開発」: لا داعي للقلق بشأن هذا الأمر. هذا هو السبب في أن هذا هو ما يحدث في المستقبل.   إخلاء المسئولية : 「完全に革新的で独占的なインジケーター機能 - ゼロから開発」: هذا هو السبب في أن هذا هو السبب وراء ذلك. المزيد من المعلومات完全に革新的で独占的だからです - 独自の発見」 عنوان البريد الإلكتروني:   اتصل بنا تم تصميم هذا المنتج. عنوان البريد الإلكتروني:   عنو
King Smart Liquidity MT5
Suleiman Alhawamdah
インディケータ
King Smart Liquidity MT5は、外国為替、金、指数、ビットコインなどの市場における機関資金の流れと主要銀行を追跡するために特別に設計された高度な分析指標です。この指標は、「スマートマネーコンセプト」の方法論に基づいて開発されました。これは、プライスアクション、流動性ゾーン、および主要金融機関が市場でどのように行動するかの理解に依存しています。この指標は単に線やゾーンを描画するだけでなく、従来の遅行指標とはかけ離れた、実際の市場構造の包括的分析を提供します。 **主な特徴:** 1.  **高度な市場構造分析**     *   重要な高値と安値（HH, HL, LL, LH）の検出と強度表示付きラベリング     *   構造ブレイク（BOS）と特性変化（CHoCH）ポイントの正確な特定     *   ダブルトップ/ボトムの検出と即時の視覚的アラート     *   プライスアクションに基づく真の市場方向性の明確な視覚化 2.  **スマートオーダーブロックシステム**     *   機関によって残された強気と弱気のオーダーブロックの識別     * 
Volume Liquidity Hunter Scalping
Suleiman Alhawamdah
インディケータ
ボリューム＆流動性ハンター - スキャルピング は、複数の時間軸にわたるリアルタイムのボリューム急増や流動性ゾーンを追跡するために設計されたプロフェッショナルグレードのスキャルピング用インジケーターです。 このインジケーターは「スマートマネー（賢い資金）」のコンセプトとリアルタイムの市場状況を組み合わせており、正確なスキャルピング取引に最適なツールです。リバーサル（反転）、ブレイクアウト（突破）、またはフェアバリューギャップ（FVG）のいずれで取引している場合でも、このインジケーターは、実際の買いと売りの圧力が集中している場所を特定するのに役立ちます。 リアルタイム・ボリューム検出 ティックボリュームの急騰を追跡し、最近の履歴と比較して市場の異常な動きを強調表示します。 流動性ゾーンの識別 自動的にフェアバリューギャップ（FVG）や潜在的なオーダーブロックを検出します。価格が反応する可能性のあるゾーンを強調表示します。 M5〜H4までのマルチタイムフレーム分析、任意のタイムフレームを非表示にすることも可能 チャート上に明確なバーとボックスを直接表示します。邪魔にならず、カスタマ
AI Forecasts MT5
Suleiman Alhawamdah
インディケータ
AI Forecasts MT5インジケーター： 人工知能とディープラーニングによる未来予測システム（AI + ML） _ 主な特徴： 動的データ分析に基づく最大20本先までの未来予測 スキャルピングトレードに適しています 信頼度を反映した多色の予測チャートと現在の買い/売りステータス横に表示される白色のピップカウンター 確率変動の幅と方向を含む予想価格軌道を示す確率ゾーン ショックプルバックインジケーターを主に使用した多変量解析： プルバックゾーン、ギャップの開始と終了の計算・分析 黄色の矢印で生成される傾斜、加速、減速、反転のシグナル ジグザグ角度とブレイクアウト/上昇トレンド領域の計算 フラグ及びパターンモデルの分析 蓄積ゾーンとギャップのモデリング及び将来の動きへの影響分析 予測計算におけるチャートパターンの統合 人工知能： MQL5構造と環境で設計された高度なニューラルアーキテクチャ「注：学習とAIシステムは内部機能であり、外部ではなくPython等に依存しません」 _ 5層のディープニューラルネットワーク： • 第一層：32ニューロン（24特徴量入力） • 第二層
RSI Trend V1
Suleiman Alhawamdah
インディケータ
重要な注意事項: スクリーンショットに表示されている「一部の画像」は、私のインジケーターである Suleiman Levels Indicator および RSI Trend V Indicator のものです。 RSI Trend V Indicator はトレンドの識別を目的として設計されており、フィボナッチと統合して目標ゾーンや潜在的な反転ポイントを特定します。これは、全体的なトレンドの方向を判断するための非常に強力で厳格かつ有用なインジケーターです。価格の反転が予想される領域に、強気と弱気の矢印が表示されます。しかし、注目すべき重要な要素は以下の通りです。 Thick blue line - Uptrend Thick yellow line - Downtrend Green cloud above the thick green line Red cloud below the thick yellow line Bullish and bearish arrows 新しい矢印が表示される際に現れるフィボナッチレベルを考慮することが不可欠です。そのため、その他の詳細にも注
Data Historical Suleiman
Suleiman Alhawamdah
エキスパート
重要：このエキスパートはデータダウンロード専用であり、いかなる取引操作も実行しません。 エキスパートアドバイザーの機能：正確に、正しく、迅速に過去データをダウンロードします。 必要性：時々、図形、グラフィック、線、矢印を含む特定のインジケーターがチャートに配置されたり、時間枠を切り替えたりする際に奇妙な動作をすることがあります。図形や線がメイン画面で不自然に動くことがあります。この問題は、一部のインジケーターが必要とするデータが不足しているために発生します。 使用手順： 新しいウィンドウで新しい通貨ペアを開きます。 エキスパートアドバイザーを新しい通貨ペアにドラッグします。 短時間で必要な過去データがダウンロードされます。 プラットフォーム画面の下部にあるToolBoxセクションのExpertsタブ（説明画像に示されている通り）に、メッセージと通知が表示されます。ダウンロードが成功したことを示す確認メッセージが表示されます： 「通貨ペアが正常にダウンロードされました。」 終了したらウィンドウを閉じてください。 重要な警告： エキスパートアドバイザーの設定には、DownloadAllSy
FREE
Pattern Head and Shoulders
Suleiman Alhawamdah
インディケータ
ウェルカムプライス：35ドル ヘッドアンドショルダーパターン は、信頼性の高いパターン認識を求めるトレーダーに最適です。強気と弱気の両方のヘッドアンドショルダー形成を含み、フィボナッチレベル、ネックラインブレイク検出、早期予測技術が統合されています。テクニカル分析とチャート構造・トレンド反転の正確な識別を重視する方のための強力なMT5ツールです。 二重検出方法 方法1 - クラシックパターン検出 明確な構造ルールを使用して標準的なヘッドアンドショルダーパターン（通常型、逆型、非標準型）を検出します。 この方法が強調する点： 明確なネックラインブレイク 対称的なパターン形成 フィボナッチリトレースメントレベルに基づく即時反応ゾーン 方法2 - 予測的パターン検出 右肩が形成される前でも左肩と頭部を早期に識別する革新的なアプローチ。 予測三角形 を使用し、 Early_Quick_Pipsライン を描画 - より速いエントリーポイントと価格変動への準備時間を提供します。 この方法ではフィボナッチレベルが異なる方法で計算されます： 0.0%レベル は Early_Quick_Pips予測
micllAblen
82
micllAblen 2025.11.20 07:55 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Suleiman Alhawamdah
33100
開発者からの返信 Suleiman Alhawamdah 2025.11.20 12:56
Thank you.. I truly appreciate your kindness and encouragement.
11512016
801
11512016 2025.11.15 17:55 
 

Good in analyzing price action

Suleiman Alhawamdah
33100
開発者からの返信 Suleiman Alhawamdah 2025.11.15 18:28
thank you brother.. I wish you success and good trading
I’m truly delighted by your kind review
