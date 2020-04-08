MOON SNIPER指標は、価格行動分析とガウス分布数学を組み合わせて、外国為替取引において高確率のエントリーポイントを特定するブレイクアウト検出ツールです。

コアメカニズム： この指標は、従来のピボットポイントではなく統計的価格分布を使用してサポートとレジスタンスレベルを計算します。価格が均衡を見つける可能性が最も高い場所と、重要な偏差が発生する可能性がある場所を決定するためにガウス分布の原理を適用します。

主要機能：

統計確率を使用してブレイクアウトゾーンを特定

価格モメンタムと数学的分布モデルを組み合わせ

価格が計算されたレベルの上/下でブレイクした時にビジュアル信号を提供

分布強度を示すためにボリューム様のヒストグラム表示を使用

ブレイクアウト方向を示すカラーコードシステム（青/赤）

トレーディングロジック： 価格が統計的に計算された境界を超えて動くとき、指標はモメンタム主導の動きが継続する可能性が高いことを示します。ガウス分布コンポーネントは、価格の動きが通常の価格行動からの真の統計的偏差を表すことを保証することで、偽のブレイクアウトをフィルタリングするのに役立ちます。

この指標は、市場行動が通常の統計パラメータの外に移動する時を特定することで、重要な価格動きを早期に捉えることを目指しており、これが精密なタイミングへの「スナイパー」の言及です。



