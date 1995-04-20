support resistance levels indicator mt4 ：





このツールは、チャート上にサポートラインとレジスタンスライン、さらにフィボナッチレベルを同じ精度で識別しプロットするマルチタイムフレームインジケーターです。TWの外国為替サポートとレジスタンスレベルは、複雑なアルゴリズムを使用してチャートをスキャンし、過去の価格安定化および反発レベルを特定し、タッチ数を記録します。





手動でサポートとレジスタンスレベルやフィボナッチリトレースメントを描くのに疲れましたか？





この製品の機能をチェックしてみてください。驚くことでしょう。





製品の特徴：





1. マイナーおよびメジャーレベル：高度なアルゴリズムを使用して、マイナーおよびメジャーレベルを好みに応じてカスタマイズし、追加のレベルを削除できます。





2. レベルタッチ数：TWサポートレジスタンスレベルとブレイクmt4では、各レベルが過去に何回タッチされたかを計算し提供します。これにより、各レベルの強さを評価できます。





3. フィボナッチレベル：最後の波のフィボナッチレベルが動的に描画されるため、これらのレベルが静的なサポートとレジスタンスレベル計算機から得られた値と整合しているかを確認できます。





4. 開発者用バッファ：この製品には、取引戦略を開発するために必要なバッファが含まれています。





5. すべての通貨と時間枠で使用可能：TWサポートとレジスタンスレベルは、金、ユーロ、ポンド、ドルなどで使用できます。





6. シンプルでカスタマイズ可能なユーザーインターフェース：この製品のユーザーインターフェースは非常にシンプルでカスタマイズ可能であり、色やアイテムを好みに応じてパーソナライズまたは無効にできます。





この製品を使用することで：





• 分析時間を短縮できます。





• 分析の精度を向上させることができます。





• 取引戦略を改善できます。





• より良い取引判断を下すことができます。





この製品をテスターでテストするには、ティックモデリングを「全ティック」モードに設定してください。



