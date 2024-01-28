TW Session MT4
- インディケータ
- Altan Karakaya
- バージョン: 1.8
- アップデート済み: 29 11月 2024
この製品は、ブローカーサーバーのタイムゾーンに基づいて15か国の取引セッションを表示するように設計されており、希望の設定に基づいたさまざまな表示モードにより、チャートの混雑を防ぎ、ユーザーの希望の時間でセッションを設定することが可能です。
外国為替市場に太陽が沈むことはありませんが、そのリズムは独特の取引セッションのビートに合わせて踊ります。これらのセッション、それらの重複、およびその独特の雰囲気を理解することは、市場に逆らうのではなく、市場とともに動きたい外国為替トレーダーにとって非常に重要です。
|Tokyo
|China
|London
|Canada
|New York
|Moscow
|Saudi Arabia
|...
|USDJPY
|***
|*
|***
|AUDJPY
|***
|NZDUSD
|*
|***
|EURAUD
|**
|GBPUSD
|***
|***
|EURCHF
|***
|USDCHF
|*
|***
|GBPJPY
|***
|***
|EURUSD
|***
|***
|USDCAD
|***
|***
|EURCAD
|***
|XAUUSD
|*
|**
|**
|****
|BRN
|*
|****
|**
|**
|WTI
|*
|****
|**
|**
- セッション時間を市場のウォッチタイムに変換する
- カスタマイズ機能を備えた 15 か国のセッションへのアクセス
- 個人セッションを作成する機能
- 個人設定を備えた 3 つの表示モードでセッションを表示: オシレーターとして、チャート上のセッションの開始と終了のフラグ、チャート上の垂直線
- ユーザーが希望する時間枠に表示モードを制限する
- 各セッションのカスタムカラー設定
各取引セッションは、国の現地時間とその国のタイムゾーンに基づいて、(GMT) と (夏時間) に基づいて異なる時間が設定されます。また、チャートはブローカーのサーバーのタイムゾーンのローソク足を監視します。したがって、セッションの正確な開始ローソク足を取得するには、ブローカーのタイムゾーンに基づいて時差を計算する必要があります。このツールはこれらの時差計算を実行し、作業を簡素化します。
異なる通貨の取引には、異なるセッションや 4 つ以上のメインセッションが効果的です。このツールでは、通貨ペア、指数、商品に効果的な15ヶ国のセッションが用意されており、ユーザーのニーズに応じて起動することができます。
[英国、米国、インド、シンガポール、中国、カナダ、オーストラリア、日本、ニュージーランド、ドイツ、ロシア、スイス、南アフリカ、ブラジル、サウジアラビア]
特定の期間に依存する取引戦略があり、それがこのインジケーターで定義されたセッションの外にある場合、希望する時間を表示することが可能です。
各セッションの開始と終了にはチャート上に垂直線が表示され、正確なローソク足の識別が可能になります。
it is a good tool.it has covered more markets than others