この製品は、ブローカーサーバーのタイムゾーンに基づいて15か国の取引セッションを表示するように設計されており、希望の設定に基づいたさまざまな表示モードにより、チャートの混雑を防ぎ、ユーザーの希望の時間でセッションを設定することが可能です。

外国為替市場に太陽が沈むことはありませんが、そのリズムは独特の取引セッションのビートに合わせて踊ります。これらのセッション、それらの重複、およびその独特の雰囲気を理解することは、市場に逆らうのではなく、市場とともに動きたい外国為替トレーダーにとって非常に重要です。



主な特徴：

セッション時間を市場のウォッチタイムに変換する カスタマイズ機能を備えた 15 か国のセッションへのアクセス 個人セッションを作成する機能 個人設定を備えた 3 つの表示モードでセッションを表示: オシレーターとして、チャート上のセッションの開始と終了のフラグ、チャート上の垂直線 ユーザーが希望する時間枠に表示モードを制限する 各セッションのカスタムカラー設定





セッション時間を市場のウォッチタイムに変換します。

各取引セッションは、国の現地時間とその国のタイムゾーンに基づいて、(GMT) と (夏時間) に基づいて異なる時間が設定されます。また、チャートはブローカーのサーバーのタイムゾーンのローソク足を監視します。したがって、セッションの正確な開始ローソク足を取得するには、ブローカーのタイムゾーンに基づいて時差を計算する必要があります。このツールはこれらの時差計算を実行し、作業を簡素化します。

カスタマイズ可能な 15 か国のセッションへのアクセス:

異なる通貨の取引には、異なるセッションや 4 つ以上のメインセッションが効果的です。このツールでは、通貨ペア、指数、商品に効果的な15ヶ国のセッションが用意されており、ユーザーのニーズに応じて起動することができます。 [英国、米国、インド、シンガポール、中国、カナダ、オーストラリア、日本、ニュージーランド、ドイツ、ロシア、スイス、南アフリカ、ブラジル、サウジアラビア]

個人セッションを作成する機能:

特定の期間に依存する取引戦略があり、それがこのインジケーターで定義されたセッションの外にある場合、希望する時間を表示することが可能です。

個人設定を使用して 3 つの表示モードでセッションを表示します。

使いやすさを考慮して、これらのさまざまなモードはセッションを表示するように設計されており、必要に応じてアクティブ化または削除できます。

- オシレーターウィンドウとして:

チャートスペースの占有を防ぐために、小型のストリップオシレーターが使用されます





-チャート上のセッションの開始時と終了時のフラグ:

各セッションの開始と終了を国旗で示します。色の国旗、セッションの開始、およびセッションの白黒の終了を示します。





- チャート上の縦線:

各セッションの開始と終了にはチャート上に垂直線が表示され、正確なローソク足の識別が可能になります。

表示モードをユーザーが希望する時間枠に制限する:

チャートが上部の時間枠で混雑してスパゲッティ状になるのを防ぐために、フラグと垂直線の表示を特定の時間枠に個別に制限できます。

各セッションのカスタムカラー設定:

すべてのセッションで、作業に最も使いやすい色を選択できます。









** この製品は、チャート上で他のインジケーターやエキスパートアドバイザーと連携できるインジケーターとして設計されています。

*** この製品は拡張および更新されており、将来のバージョンではさらに多くの機能が提供される予定です。

**** パフォーマンスを向上させるための提案や、製品に追加できる便利な機能がありましたら、お問い合わせください。

Trade Wizards 様、ご協力に感謝いたします。