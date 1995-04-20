TW Scalper Shoot MT4

TW Trend Scalper Indicator:

TW Scalper Shootは、最新の取引戦略と人工知能技術を活用して、ユニークな取引体験を提供します。この製品は、スキャルパートレーダーの多様なニーズに応え、2つの異なる信号カテゴリを提供します。

今日、この優れた製品をテストして、トレンドスキャルパーになるためのユニークな体験を始めてください。

信号カテゴリ：

1. 長期および安全な信号：これらの信号は、プライスアクション戦略（スマートマネールール）、フィボナッチレベル、サポートおよびレジスタンスレベル、移動平均線を使用して特定されます。このカテゴリの信号は、赤と青の矢印および特定のターゲットで表示され、長期的で信頼性のある取引を求めるトレーダーに最適です。

2. スキャルピング信号（プロフェッショナルスキャルパー向け）：前述の戦略に加えて、これらの信号は独自のTrade Wizards指標フォーミュラとAIノイズ除去方法も利用します。スキャルピング信号は、信頼できるトレンドの白い矢印で第一カテゴリの信号に追加され、外国為替スキャルパーに適しています。

スキャルパー指標のユニークな機能：

1. 信号の色変更なし：信号、SL、TPは全く変わらず、高精度です。

2. 変化するトレンドの正確な検出：変化するトレンドは、二段階フィルターを使用して高精度で特定されます。

3. 視覚および音声アラート：アラートはチャート上でフラッシュとして表示され、エントリー、TP、およびSLの価格数字がチャートの横にあるウィンドウに表示されます。

4. 3つの利益目標エリア：リスクを管理し、利益を保護するために、3つの利益目標エリアが提供されます。


5. 安全なSLポイント：SLは資本を保護するために安全な場所に提供されます。


6. 信号をオフにする機能：必要に応じて信号をオフにできます。


7. ボリューム指標の使用：ボリューム指標はトレンドの強さを判断するために使用されます。


8. 移動SLに適したレベルの表示：長期トレンドにおけるトレーリングSLに適したレベルが表示されます。


9. チャート横のテーブル：チャート横のテーブルには信号が表示され、過去の目標が計算されます（テスターでテスト可能）。


10. ゴールドおよび通貨で使用可能：この製品はゴールドで使用でき、すべての通貨に対して効果的です。


11. スキャルパー向けの専門的な信号：マルチステージフィルターとトレンドに沿った信号がプロフェッショナルスキャルパー向けに特別に表示されます。


最適な取引時間枠：

この製品に最適な取引時間枠は5分と15分です。


利点：


• 信号検出の高精度


• トレンドスキャルパーの多様なニーズへの対応


• スキャルパートレーダー向けの長期および短期信号の提供


• 人工知能技術の利用


• 外国為替スキャルパー向けのリスク管理と利益保護


TW Trend Scalper Indicatorは、トレンドスキャルパーがFXスキャルピング市場で成功を収めるための正確で信頼性のある信号を提供します。


この製品について完全に理解するために、この記事とビデオをご覧ください。

