Golden Scalper PRO
- エキスパート
- Felipe Jose Costa Pereira
- バージョン: 3.5
- アクティベーション: 12
Golden Scalper PRO：私たちのテクノロジーがあなたのために働きます！
マニュアルと設定ファイル：購入後にご連絡いただければ、完全なマニュアルと設定ファイルをお渡しします。
価格：販売ライセンスが増えるごとに価格は上がります。
残りライセンス数：3
|取引銘柄
|XAUUSD（ゴールド）
|時間足
|M5
|最低入金額
|500 USD
|対応ブローカー
|全てのブローカー
|口座タイプ
|全て（低スプレッド口座推奨）
|レバレッジ
|1:500以上推奨
|VPS
|推奨（必須ではない）
|取引銘柄
|SPX500（ナスダック100）
|時間足
|M5
|最低入金額
|1000 USD
|対応ブローカー
|全てのブローカー
|口座タイプ
|全て（低スプレッド口座推奨）
|レバレッジ
|1:500以上推奨
|VPS
|推奨（必須ではない）
Golden Scalper PROのすべてを発見しよう！
AI搭載の高度な戦略
Golden Scalperは、深層学習と価格予測を行うニューラルネットワークを備えた人工知能に基づいています。進化型ニューラルネットワークを用いて市場の変化に適応し、常に精度とリスク管理を向上させます。
さらに、Echo State Network（ESN）という強力なリカレントニューラルネットワークを統合し、大量の過去データから隠れたパターンを分析。非常に高い精度で価格変動を予測します。ESNは時系列データのモデリングに優れており、リアルタイムの信頼できるシグナル生成が可能です。
チャートパターンと市場行動の分析
Golden Scalperは、価格行動パターンや繰り返される市場構造をリアルタイムで分析。さらに、ニュースフィルターを組み込むことで、エントリー精度を一層向上させています。
安定性とパフォーマンスを最大化するために、Golden Scalperは生成敵対ネットワーク（GAN）を活用し、極端な市場状況をシミュレーション。これにより、戦略を最適化し、予期せぬイベントや大きな市場変動から資金を守ります。
このシステムのおかげで、ロボットは高ボラティリティ、ブラックスワンイベント、市場の急激な変化においても安定した利益を維持し、資本を安全に保護します。
インテリジェントなリスク管理
Golden Scalper PROは、非常に高度なリスク管理モジュールを搭載しています。トレーダーのリスク許容度に合わせて（アグレッシブ、ミディアム、保守的）の3つのモードが選べ、自動ロット調整機能も備えています。全てのパラメータはユーザーのトレードスタイルに合わせてカスタマイズ可能です。
取引頻度の動的調整
Golden Scalper PROは、市場のボラティリティに応じて自動的に取引頻度を調整します。ボラティリティが高いときはエントリー回数を増やし、低いときは厳選されたエントリーのみに絞ります。
このシステムは、収益性とリスク管理の完璧なバランスを実現し、完全に自動で機能します。
長年の安定した実績
Golden Scalper PROは、実際の口座とシミュレーションで10年以上のテストを行ってきました。金融危機や予期しないイベント、高ボラティリティの期間でも、安定して利益を上げることが証明されています。
*リアルタイムのニュースフィルターを使用しているため、バックテスト結果はリアルな市場環境を完全には再現できません。リアル運用前には必ずデモ口座でのテストを推奨します。
簡単操作かつ高いカスタマイズ性
Golden Scalper PROは、デフォルトで最適化されたパラメータを搭載しているため、初心者でもすぐに使用可能です。上級者向けには、取引頻度、戦略の選択、オーダー間距離、資金管理など、詳細なカスタマイズが可能です。
Golden Scalperは単なるロボットではなく、ゴールド市場におけるあなたの信頼できるパートナーです。初心者からプロフェッショナルまで、正確で安全かつ収益性の高い取引をサポートします。
今すぐGolden Scalper PROを手に入れて、安全・効率・安定したトレードを始めましょう！
This bot is excellent... Let's earn money together with the guidance of developer.