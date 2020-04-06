Breakout Emperor

Breakout Emperor — XAUUSD (M15) 向けブレイクアウト取引システム

Breakout Emperor は、M15時間足での XAUUSD（ゴールド）取引向けに設計された、自動ブレイクアウト取引 Expert Advisor（EA）です。 このシステムは、ボラティリティ、モメンタム、およびレンジフィルターを使用して、構造化されたブレイクアウト条件を特定するために開発されました。 市場状況に基づいた複数のリスク保護レイヤーと適応型エントリーロジックを含んでいます。

このEAは、2023年10月から2025年7月までのバックテストを通じて評価され、テストされた構成で213回の取引を実行しました。 以下に示すすべてのパフォーマンス指標は、この特定の期間と構成でのバックテスト結果のみに基づいています。

戦略概要

取引ロジックは、ブレイクアウトシナリオをフィルタリングするために、ATR、ADX、および RSIの組み合わせを使用します。 EAは、事前に定義されたボラティリティゾーン内で動作し、適応型の取引管理を適用します。 そのエントリー構造は、制御されたエクスポージャーを維持しながら、継続的な動きを捉えるように設計されています。

主要な技術的ハイライト

  • テスト期間中に実行された取引数：213回
  • テスト構成のバックテスト純利益：$14,619.59 (初期残高 $6,000)
  • 最大ドローダウン (残高)：6.43%
  • 最大ドローダウン (有効証拠金)：9.39%
  • 口座有効証拠金に基づいた動的ポジションサイズ設定
  • リスク管理ツール：ブレイクイーブン、トレーリングストップ、ストップロス・バッファリング、部分的な利益確定、ドローダウンに基づくストップ
  • ADX および RSI 条件を使用したエントリーの精密化
  • バックテストからの主要な統計：プロフィットファクター 1.73、リカバリーファクター 7.37、シャープレシオ 4.91

スマートトレードフィルター

  • レンジフィルター： 160～2200 pips 間のブレイクアウトゾーンを識別します
  • ADX および RSI フィルター： 低モメンタムまたは誤ったブレイクアウトエントリーを減らすために使用されます
  • ATRベースのストップロスおよびトレーリング： 市場のボラティリティに応じて保護レベルを調整します
  • 損失上限 (Loss Cap)： 有効証拠金が 30% 減少に近づいたときに取引を停止するオプション

バックテスト構成

  • 通貨ペア： XAUUSD
  • プラットフォーム： MT5
  • レバレッジ： 1:10
  • 取引セッション： アジアセッションのブレイクアウト (Session 3)
  • テスト期間： 2023.10.01 – 2025.07.22
  • モデリング精度： 99% のティック精度

バックテストパフォーマンスの概要

指標
総取引数 213
プロフィットファクター 1.73
最大ドローダウン (残高) 6.43%
平均取引利益 $68.64
最大利益取引 $739.62
最大損失取引 -$284.97
シャープレシオ 4.91
リカバリーファクター 7.37
  • 注： 上記の結果を正確に再現するには、バックテスト中に "DEBUG" セクションのパラメーター "EnableTradeManagement" が true に設定されていることを確認してください。

対象ユーザー

  • M15時間足で XAUUSD を取引するトレーダー
  • ブレイクアウトに焦点を当てた手法を実装するユーザー
  • 構造化されたリスクおよびボラティリティベースのフィルターを必要とするトレーダー
  • 事前定義されたルールを持つブレイクアウトモデルを求めるアルゴリズムシステムユーザー

システム説明

Breakout Emperor は、ボラティリティの圧縮および拡大フェーズを分析するように構成されています。 EAは、レンジ評価、モメンタム確認、およびリスク適応を統合しています。 その設定オプションにより、ユーザーは個々の取引要件に合わせてリスク許容度、ブレイクアウトしきい値、およびトレーリングロジックを調整できます。

