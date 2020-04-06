SMC Order Block EA Pro

SMC Order Block EA Pro（AIアシスト付き）XAUUSD用

SMC Order Block EA Proは、XAUUSD向けに特別に設計されたMetaTrader 5用の自動取引システムです。スマートマネーコンセプト（Smart Money Concepts, SMC）とAIアシストモジュールを統合し、意思決定、一貫性、リスク管理を向上させます。このシステムは、トレーダーが個人の口座とプロップファームの条件の両方を、構造化されルールに基づいた実行で管理できるように構築されています。

このEAは、オーダーブロック（order blocks）、方向性バイアス、構造化された価格の動きを識別する機関投資家スタイルのロジックを使用しています。統合されたAIモジュールにより、取引フィルタリングを強化し、変化する市場状況に適応します。

開始するには、EAをXAUUSDチャートにアタッチし、製品コメントセクションで利用可能な推奨設定ファイルをロードしてください。

主な機能

       
  • 手動介入が不要な完全自動取引。
    •    
  • H4時間軸のXAUUSD向けに最適化。
    •    
  • 利益重視のロジックと厳格なリスク管理パラメータを組み合わせ。
    •    
  • 明確な設定入力による簡単なセットアップ。

最低要件と推奨事項

       
  • ブローカー: 競争力のあるスプレッドを持つ評判の良いブローカー。
    •    
  • 価格形式: 2桁の小数を持つXAUUSDクォートが必要。
    •    
  • 初期入金額:        
                 
    • 最低: 150 USD (レバレッジ 1:500 の場合)
      •            
    • 推奨: 500 USD (レバレッジ 1:500 の場合)
      •        
       
    •    
  • レバレッジ: 最低 1:100 (1:500 推奨)。

SMC Order Block EA Proは、AIサポート付きのスマートマネーコンセプトを使用して、ゴールド取引に構造化され、一貫性があり、適応性のあるアプローチを提供するように設計されています。

今すぐEAを入手し、規律ある系統的な方法をXAUUSD取引に適用してください。

おすすめのプロダクト
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
エキスパート
SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert - 取引を開始するために設計されています! これは、革新的で高度なアルゴリズムを使用して値を計算する取引ロボットであり、金融​​市場の世界でのアシスタントです。 SolarTrade Suite シリーズのインジケーター セットを使用して、このロボットを起動するタイミングをより適切に選択してください。 説明の下部にある SolarTrade Suite シリーズの他の製品をご覧ください。 投資と金融市場の世界を自信を持ってナビゲートしたいですか? SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert は、情報に基づいた投資決定を行い、利益を増やすのに役立つ革新的なソフトウェアです。 SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert の利点: - 正確な計算: 当社のロボットは、高度なアルゴリズムと分析方法を使用して、市場の動きを正確に予測します。 資産を売買するのに最適なタイミングを
RSI Master PRO EA
Luis Corso
エキスパート
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
US500 Scalper
Sergey Batudayev
エキスパート
S&P 500スキャルパーアドバイザーは、S&P 500指数で成功したいトレーダーのために設計された革新的なツールです。この指数は、米国の株式市場で最も広く利用され、権威のある指標の一つであり、米国の主要企業500社で構成されています。 特徴: 自動取引ソリューション:     アドバイザーは、高度なアルゴリズムとテクニカル分析に基づいており、変化する市場状況に合わせて戦略を自動的に適応させます。 多目的なアプローチ:     アドバイザーは、インデックスのトレンドの理解、変動価格の分析、利益を最大化しリスクを最小化するアルゴリズムなど、複数の戦略を組み合わせます。 柔軟性とカスタマイズ性:     トレーダーは、取引目標、リスク レベル、取引戦略の好みに合わせて EA 設定をカスタマイズできます。 リスク管理:     アドバイザーは市場を常に監視し、リスクを管理するための対策を講じます。一定の損失レベルに達したときに取引を自動的に終了するように設定することもできます。 透明性と報告:     トレーダーは詳細なレポートと分析にアクセスしてアドバイザーのパフォーマンスを評価し、情報に
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
エキスパート
Hamster Scalpingは、マーチンゲールを使用しない完全に自動化された取引アドバイザーです。夜のスキャルピング戦略。 RSIインジケーターとATRフィルターが入力として使用されます。アドバイザには、ヘッジ口座タイプが必要です。 実際の作業の監視、およびその他の開発については、https：// www.mql5.com/en/users/mechanic/sellerを参照してください 。 一般的な推奨事項 最小デポジット$ 100、最小スプレッドのECNアカウントを使用し、eurusd M5 gmt +3のデフォルト設定。 入力パラメータ EAは、4桁と5桁の両方の引用符で機能します。入力パラメータでは、5文字の値をポイントで示し、すべてを4文字で自動的に再計算します。 NewCycle-モードがオンの場合、アドバイザーは停止せずに動作します。モードがオフの場合、一連の取引の完了後、アドバイザーは新しい注文を開きません。 期間インジケーター1-最初のインジケーターの期間。 アップレベル-アドバイザーが売りを開始する最初のインジケーターの上位レベル。 ダウンレベル
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
エキスパート
Basic working principles of EA will have 2 main systems. 1. Timed order opening means that at the specified time the EA will open 1 Buy order and 1 Sell order. 2. When the graph is strong, the EA will remember the speed of the graph. is the number of points per second which can be determined You can set the number of orders in the function ( Loop Order ). The order closing system uses the trailling moneym Loss system, but I set it as a percentage to make it easier to calculate when the capital
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
エキスパート
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
エキスパート
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
MultiNinja
carl_carl101
エキスパート
Let me introduce my new grid expert advisor MultiNinja ,  a fully automatic Expert Advisor for   Scalping mainly on the EURUSD. The expert advisor is based on several strategies that scalp the market carefully. The grids can be modified for your specific risk and pairs that you want to trade with! (please make sure to backtest before testing on other pairs than EURUSD ) My robot is made for every type of market, any account size and  highly customizable to suit your trading needs! The get the b
Boom and Crash Upgrade
Godbless C Nygu
エキスパート
Join Deriv link on profile>>> Boom and Crash UPGRADE  BOOM AND CRASH upgrade is a 100% adaptive expert advisor based on price movement. It has a built-in unique Smart Recovery algorithm. Only one trade at a time. Every trade has Stop Loss and Take Profit from very beginning, and they do not change. This is for those, who are looking for stable growth over the long run. SETTINGS SL-1000 TP-10000 TSTOP-7 TSTEP-5 MONEY MANAGEMENT-CONSTANT LOT VALUE FOR "MONEY MANAGEMENT"- 0.2 USE TIME CONTROL-FAL
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
エキスパート
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
エキスパート
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
エキスパート
Exp-TickSniper- 各通貨ペアのパラメーターを自動的に自動選択する高速ティックスカルパー。 取引パラメータを自動的に計算するアドバイザーを夢見ていますか？自動的に最適化および調整されますか？ MetaTrader4のシステムのフルバージョン：       MetaTrader4用の TickSniper   スカルパー TickSniper-完全な説明     +デモ+ PDF EAは、ほぼ10年間のEAプログラミングで得られた経験に基づいて開発されました。 EA戦略はどのシンボルでも機能します。 時間枠は関係ありません。 ロボットは、現在の相場、ティックの到着速度、スプレッドサイズ、およびその他の契約仕様パラメーターに基づいています。 システムは、有利なストップロスとテイクプロフィットレベル、平均ポジションの距離、トレーリングストップ距離などを自動的に定義します。 EAは、トレンドに対して追加のオープニングのシステムを適用します（「平均化」）。 その設定は、実際のアカウントでテストするために最適化されています。 Expert Advisorは、絶対にすべての通貨ペアで
Deriv Risk management discipline
Md Rubel Islam
エキスパート
This EA is for only Deriv Synthetic indices.  Forex MT4 Version here:   https://www.mql5.com/en/market/product/89114 Forex MT5 version here:  https://www.mql5.com/en/market/product/89113 Hello traders, I believe you all know that risk and money management along with psychology are the keys to success in trading. No matter how strong one’s strategy is, without these 3 criteria they will always face losses in the long run. I have created an EA to control our human behaviors. This EA will force u
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
エキスパート
This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
Max ScalperSpeed MT5
Paranchai Tensit
エキスパート
Max ScalperSpeed MT5   is a fully automated expert advisor. This system has been developed to improve the efficiency of generating more returns. Rely on scalping trading strategies and recovery strategies with appropriate trading frequencies, and also able to work well in all market conditions, whether trend or sideways, able to trade full time in all conditions. Enable or disable news filtering according to user needs. Added a proportional lot size adjustment function, where users can choose t
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.67 (33)
エキスパート
発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数はごく限られています。 最終価格: 999ドル 新規 (349 ドルから) --> 1 EA を無料で入手 (取引口座番号 2 つ)。 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO BITCOIN REAPER へようこそ!   Gold Reaper が大成功を収めた後、同じ勝利の原則を Bitcoin 市場に適用する時が来たと判断しました。そして、それは非常に有望に見えます!   私はこれまで 20 年以上にわたってトレーディング システムを開発してきましたが、私の専門分野は「断然」ブレイクアウト戦略です。 このシンプルながらも効果的な戦略は、常に最高の取引戦略の上位にランクインしており、基本的にあらゆる市場に適用できます。     特にビットコインのような変動の激しい市場では、真価を発揮します。   それで、この戦略はどのように機能するのでしょうか? ブレイクアウト戦略は、重要なサ
Eurusd Triple Fusion AI
Marc Henning Hruschka
エキスパート
EUR/USD TRIPLE FUSION AI - 高度なアルゴリズム取引システム EUR/USDは世界で最も取引される通貨ペア 、高い流動性と明確な方向性で知られています。しかし多くのトレーダーは、微妙なトレンド転換と偽のブレイクアウトで損失を出します。EUR/USD TRIPLE FUSION AIは、ユーロ/ドル特有の特性を極めるために開発された最新のエキスパートアドバイザーです。 単一戦略ロボットは市場が変わると失敗します 。当社のAIは高度な三重融合アプローチ を採用。市場を一方向から見るのではなく、3つの異なる取引手法 で同時に分析し、複数の戦略が一致した高確率シグナルのみでエントリー 。この多次元分析は市場ノイズを除去し、EUR/USDで最も統計的に有意なチャンスだけに集中します。 これは汎用ロボットではありません。ゼロから構築された専用ツール：EUR/USDを外科的精度で取引する唯一の使命。 即接続・即稼働！ 最低$10からスタート可能。 10本売れるごとに価格$50アップ。 主な機能： トリプルフュージョンAIコア
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
エキスパート
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
エキスパート
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
エキスパート
VR Black Box トレーディング ロボットは、人気があり実績のあるトレンドフォロー戦略に基づいています。数年間にわたって、定期的なアップデートと新しいアイデアの導入を通じて、ライブ取引口座で改善されてきました。このおかげで、VR Black Box は初心者と経験豊富なトレーダーの両方を感動させる強力でユニークな取引ロボットになりました。ロボットをよく知り、その有効性を評価するには、ロボットをデモアカウントにインストールし、数日または数週間結果を観察するだけで十分です。 セットファイル、製品のデモ版、説明書、特典が入手可能 [ブログ] のバージョン [MetaTrader 4] 何が得られますか 開発者からのファイルの設定 無料のプログラムと手順のアップデート。 無料の技術サポート。 20 製品アクティベーション。 動作モードと戦略 ランダムポジションオープンモード（表と裏） 代替位置開放モード 買いまたは売りポジションを同時にオープンするモード 取引モードのみ購入 売りのみ取引モード 負けたトレーダーの取引を撤退するためのモード 推奨事項: シンボル 外国為替、仮想通貨、金
Nova WDX Trader
Anita Monus
エキスパート
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
エキスパート
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
Expert Robocode Pro MT5
Ruslan Pishun
エキスパート
The EA uses a trending strategy based on numerous technical indicators "Moving Average" on the timeframe: M4, M5, M6, M10, M12, M15, M20, M30, H1. The Expert Advisor uses elements from strategies such as Martingale, Grid and Averaging. In trading, up to 3 orders can be opened simultaneously on each of the currency pairs. The EA uses a partial order closing algorithm and hidden Stop Loss, Take Profit, Break Even and Trailing Stop. A multi-currency adviser trades in 17 currency pairs. EA uses time
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
エキスパート
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
エキスパート
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
OXI DCA machine
Nickey Magale
エキスパート
Oxi – Mean Reversion DCA Riser (MT5 Expert Advisor) Oxi is a fully automated MetaTrader 5 Expert Advisor that combines advanced Mean Reversion logic with strategic Dollar-Cost Averaging (DCA) to help you grow your account steadily. Designed to work across multiple currency pairs using adaptive analysis and smart trade management, Oxi offers a high win rate, flexible controls, and reliable recovery—perfect for traders who want performance with peace of mind. Key Features: ️ Plug & Pla
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
エキスパート
Round Lockは、ダイナミックポジションロック機能を備えたスマートアドバイザーです。Round Lockは、ダイナミックポジションロック機能を備えたインテリジェントなアドバイザーであり、段階的なポジション増加と市場への動的な適応を備えた双方向注文ロック戦略を実行する高度なトレーディングアドバイザーです。 ラウンドロックの利点： ポジションロックによるリスク管理、 市場のトレンド分野におけるダイナミックなボリューム成長、 制限に応じた柔軟な動作設定、 フラットとトレンドのフェーズに適しており、それぞれの状況で結果を最適化します。 保護メカニズムを備えた平均化戦略とグリッドアプローチの自動化。 MT4バージョン -> こちら / トラブルシューティング -> こちら アドバイザーは、反対方向の注文を2つオープンします。そのうちの1つが利益確定で決済されると、2つの注文が再度オープンされます。注文量は、Multiplier_Volume乗数のボリュームとアドバイザーがオープンした注文数に応じて増加します。新しいオープンペアごとに、同数の注文がオープンされ、互いにロックされます。同じ種
SmartWay
Gooi Meng Liang
エキスパート
SmartWay EA   (formerly SmartTrade EA) is a professional Expert Advisor created specifically for trading   XAUUSD (Gold)   on MT5. With the release of   V2.0 , SmartWay introduces a powerful new feature:   Smart Step Size Boost with Spike Detection . This upgrade makes the EA more adaptive in volatile markets and especially effective in   one-way markets   (bullish or bearish trends). It combines   cycle-based money management ,   drawdown protection , and   profit control   to deliver stable an
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
エキスパート
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.67 (39)
エキスパート
AOT MT5 - 次世代AI多通貨システム Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要!購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください: リソース 説明 AOTの取引頻度について ボットが毎日取引しない理由 AOTボットの設定方法 ステップバイステップのインストールガイド Set files AOT MT5は、 AIセンチメント分析 と 適応最適化アルゴリズム を搭載した高度なExpert Advisorです。何年もの改良を経て開発されたこの完全自動化システムは、リスク管理を使用して単一のAUDCAD M15チャートから16通貨ペアを取引します。 AI駆動技術 静的インジケーターを使用する従来のEAとは異なり、AOTはClaude API統合を通じてリアルタイムAIセンチメントフィルタリングを採用しています。この次世代アプローチは多次元市場パターンを分析し、優れた
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (22)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
エキスパート
重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
エキスパート
特 別価格  $109  (通常価格: $365) 。 セットアップと使用ガイド :  ABS Channel 。 リアルタイム監視:   ABS Signal 。  ライブシグナルのセットアップファイル 基本セットアップファイル ABS EAとは? ABS EAは、H1時間足の XAUUSD(ゴールド) 専用に開発されたプロフェッショナルな取引ロボットです。 マーチンゲールシステム に基づいており、 組み込みのリスク管理機能 により. 初心者から経験豊富なトレーダー向けに設計されたABS EAは、セットアップが簡単で、完全自動化されており、さまざまな取引スタイルに合わせてカスタマイズ可能です。 主な機能 ユーザー定義の安全設定を備えたマーチンゲール戦略 柔軟なロット管理:固定ロットまたは自動ロット 選択した閾値で取引を一時停止する最大ドローダウン制限 簡単なセットアップ:チャートに添付し、設定を構成して取引 技術仕様 シンボル: XAUUSD 時間足: H1 最低入金額: $300 推奨入金額: $1,000 口座タイプ: ECN / Raw Spread レバレッジ:
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (8)
エキスパート
X Fusion AI — ニューラル適応型ハイブリッド取引システム 期間限定割引。残り7件（全20件）— まもなく完売。 現在の特別価格は149ドルで、まもなく999ドルに戻ります。 動作デモ 実運用パフォーマンス ご購入後、推奨パラメータ、使用方法、注意事項、運用のコツなどの情報を受け取るために、必ず私たちにプライベートメッセージをお送りください。 ご支援いただき、誠にありがとうございます。 1. 概要 X Fusion AI は、従来の取引ロジックとニューラル風の適応メカニズムを組み合わせた自動売買システムです。 本システムは価格を予測することを目的とせず、市場環境の変化を分析し、それに応じて内部ロジックを調整します。 主な特徴は以下の通りです： 多様な市場環境への適応 市場条件の変化に対する安定した動作 ドローダウン管理の強化 ノイズや低品質シグナルのフィルタリング 本システムは、市場の流れを評価し、構造変化に応じて反応することに重点を置いています。 2. 実績参照（MQL5 内部シグナル） 以下の MQL5 シグナルで運用状況を確認できます： メインシグナル： https:
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
エキスパート
長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。このEAは、異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 EAはエントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAのコアロジックは特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによってオープンされたすべての取引は、事前定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   お知らせチャンネル  | 設定ファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します： 戦略 1 (M30):   この戦略は、特定の弱気パターンの後に潜在的な強気反転シグナルを特定するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2 (H4):   こ
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
4 (3)
エキスパート
世界初のゴールドとビットコイン間の公開裁定アルゴリズム！ 毎日セール開催中！ ライブシグナル -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: 時間の経過とともに推奨されるブローカー：   IC Markets 取引ペア:   XAUUSD、BTCUSD 添付ファイルのシンボル:   XAUUSD H1 取引した通貨ペアが 「Market Watch」 ウィンドウに追加されていることを必ず確認してください。 口座タイプ: ECN/ロースプレッド プレフィックス設定: ブローカーがシンボルプレフィックス付きの通貨ペアを持っている場合、例えば - XAUUSD   _i 次に設定にプレフィックスを入力します：   「   _   i」 金 vs ビットコイン裁定取引: これは、これらの資産間の価格差を利用する戦略ですが、通常は直接取引されるペアではなく、競合する「安全資産」として機能します。トレーダーは、市場の不確実性やトレンド反転の時期に、金がビットコインに対して割安になる（またはその逆）のを狙い、より安価な資産を購入し、より高値で売却
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
エキスパート
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
エキスパート
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25年以上の経験を持つ作者による、マーチンゲールやグリッドなしで任意の資産を取引するためのプロフェッショナルな取引アドバイザー。 トップアドバイザーのほとんどは上昇する金で動作します。テストでは見事に見えます...金が上昇している間は。ですが、トレンドが尽きたらどうなるでしょうか？誰があなたのデポジットを保護しますか？HTTP EAは永遠の上昇を信じていません — 変化する市場に適応し、投資ポートフォリオを広く分散し、デポジットを保護するために設計されています。それは、上昇、下落、横ばいのどのモードでも同様に成功する規律あるアルゴリズムです。プロのように取引します。HTTP EAは、リスクと時間の精密管理システムです。歴史上の美しいチャートでアドバイザーを選ばないでください。動作原理で選んでください。 資産 任意、購入後各々に専用の .set ファイル 時間足 M5-H4（アドバイザー設定で指定） 原則 動的価格不足ゾーンとの作業 デポジット $100 から。レバレッジ 1:25+ ブローカー 任意、ECN/Raw 低スプレッド
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
エキスパート
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
作者のその他のプロダクト
Golden Monarch EA
John Samuel Ifegwu
5 (2)
エキスパート
Golden Monarch EA — XAUUSDトレーダーのためのスマート成長エンジン Golden Monarch EAは、パフォーマンスを重視した高度な自動取引システムです。新進のトレーダーを支援し、プロレベルの取引への障壁を下げるため、戦略的に大幅な割引価格で提供されています。 トレーダーが自信を持って参入し、責任を持って小規模口座を成長させ、規律ある実行を通じて一貫性を養うことができるよう構築されており、よりハイレベルな機会への足がかりとなる強固な基盤を築きます。 精密なエントリー、適応型取引ロジック、および厳格なリスク管理を備えたGolden Monarch EAは、資本保護を最優先するアプローチを維持しながら、多様な市場環境で信頼性の高いパフォーマンスを発揮するように設計されています。 Golden Monarch EAは、初心者からプロへのステップアップの架け橋として機能し、投機的なリスクよりも構造化された成長を求めるトレーダーにとって理想的なソリューションです。 開始するには、EAを XAUUSD M5チャート に適用し、入力パラメータを確認して取引を開始するだけ
Scalp Master Pro EA
John Samuel Ifegwu
エキスパート
Scalp Master Pro EA: EURUSD M15向け精密スキャルピングと高度なリスク管理 Scalp Master Pro EA は、EURUSD M15時間軸で一貫したパフォーマンス、構造化されたリスク管理、および高品質なトレード設定を求めるトレーダー向けに設計されています。これは、長期にわたる安定した結果をサポートするために、強力な保護機能を備えた2つの補完的な戦略を組み合わせています。 デュアル戦略フレームワーク このEAには2つの統合された取引アプローチが含まれており、さまざまな市場状況で柔軟性を持たせることができます。     平均回帰モード (Mean Reversion Mode): ボリンジャーバンドとRSIを使用して、価格の枯渇と潜在的な反転ゾーンを特定します。このアプローチは、市場のプルバックと短期的な修正を捉えることを目的としています。     トレンドフォローモード (Trend Following Mode): 速い/遅い移動平均線のクロスオーバー、RSIの確認、およびローソク足信号を利用して、持続的な方向性のある動きに参加します。     この
FREE
DollarEdge Reversal EA Pro
John Samuel Ifegwu
エキスパート
DollarEdge Reversal EA Pro: 日足時間軸でのUSD反転検出 DollarEdge Reversal EA Pro は、USD主要通貨ペアにおける潜在的な反転条件を特定するために設計されています。これは 日足 (D1) 時間軸で動作し、複数の関連シンボルにわたる米ドルの強さまたは弱さを評価するマクロテクニカルな手法であるUSD影響反転戦略 (UIRS) を使用しています。 このEAは、システマティックなシグナル検出、構造化された実行、およびスイングまたはポジションスタイルの設定を好むトレーダーに適した構成可能なリスクパラメーターに焦点を当てています。 コア取引ロジック             DXYセンチメントエンジン: このEAは米ドル指数 (DXY) の傾向を評価し、最大9つのUSD主要ペアと相互チェックします。これにより、相関関係の変化と勢いの転換を特定するのに役立ちます。                 レベルベースの反発確認: サポートまたはレジスタンスゾーン周辺の価格行動は、ATR調整済みバッファーを使用して評価され、潜在的な反転シグナルをフィルタリ
FREE
Breakout Emperor
John Samuel Ifegwu
エキスパート
Breakout Emperor — XAUUSD (M15) 向けブレイクアウト取引システム Breakout Emperor は、 M15時間足 での XAUUSD（ゴールド）取引向けに設計された、自動ブレイクアウト取引 Expert Advisor（EA）です。 このシステムは、ボラティリティ、モメンタム、およびレンジフィルターを使用して、構造化されたブレイクアウト条件を特定するために開発されました。 市場状況に基づいた複数のリスク保護レイヤーと適応型エントリーロジックを含んでいます。 このEAは、 2023年10月から2025年7月まで のバックテストを通じて評価され、テストされた構成で 213回の取引 を実行しました。 以下に示すすべてのパフォーマンス指標は、この特定の期間と構成でのバックテスト結果のみに基づいています。 戦略概要 取引ロジックは、ブレイクアウトシナリオをフィルタリングするために、 ATR、ADX、および RSI の組み合わせを使用します。 EAは、事前に定義されたボラティリティゾーン内で動作し、適応型の取引管理を適用します。 そのエントリー構造は、制御された
Quantum Emperor Pro
John Samuel Ifegwu
エキスパート
Quantum Emperor Pro – 高性能 XAUUSD スキャルピング＆積極的な成長エンジン 私は Quantum Emperor Pro です。M5時間軸で XAUUSD を正確かつ迅速に取引するために設計されました。私の強みは、特にロットサイズを最適化し、すべての市場セッションでスキャルピングを行う自由が与えられたときに、積極的な口座成長を実現することにあります。 私の可能性を最大限に引き出し、高性能で勢いのある取引を体験してください。 開始するには、EAを XAUUSD M5 チャート にアタッチし、入力パラメータを確認して、好みのリスク設定を選択し、UseFixedLotSizeを無効にしてください。追加の取引活動については、 INCLUDE SCALPING と INCLUDE ASIAN SESSION オプションを有効にすることができます。複雑な設定は必要ありません。 主な機能 自動グリッドベース取引システム M5時間軸のXAUUSD向けに特に最適化 複数の内部戦略が組み合わされて機能 構造化されたリスク管理オプション シンプルなセットアップと明確なパラメータ
Gold Emperor Pro
John Samuel Ifegwu
エキスパート
Gold Emperor Pro – XAUUSD (M5) 自動売買システム Gold Emperor Pro は、 M5時間足でのXAUUSD（ゴールド） 取引専用に設計された完全自動のEA（エキスパートアドバイザー）です。 6つの独立した戦略 を同時に使用し、変化する市場状況下で取引機会を特定します。 取引を開始するには、EAを XAUUSDのM5チャート に適用し、必要に応じてパラメータを調整してEAを起動してください。取引頻度を増やしたい場合は、 INCLUDE SCALPING （スキャルピングを含む）および INCLUDE ASIAN SESSION （アジア時間を含む）オプションを有効にできます。複雑な設定は必要ありません。 主な特徴 完全自動売買システム XAUUSDのM5時間足に特化して最適化 6つの統合戦略が並行して稼働 リスクに基づいたポジション管理オプション 簡単なインストールと設定プロセス 最低要件 通貨ペア: XAUUSD 時間足: M5 価格形式: このEAには 小数点以下2桁のゴールド価格クォート が必要です 初期証拠金: 最低: $500 推奨: $
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信