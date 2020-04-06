SMC Order Block EA Pro（AIアシスト付き）XAUUSD用

SMC Order Block EA Proは、XAUUSD向けに特別に設計されたMetaTrader 5用の自動取引システムです。スマートマネーコンセプト（Smart Money Concepts, SMC）とAIアシストモジュールを統合し、意思決定、一貫性、リスク管理を向上させます。このシステムは、トレーダーが個人の口座とプロップファームの条件の両方を、構造化されルールに基づいた実行で管理できるように構築されています。

このEAは、オーダーブロック（order blocks）、方向性バイアス、構造化された価格の動きを識別する機関投資家スタイルのロジックを使用しています。統合されたAIモジュールにより、取引フィルタリングを強化し、変化する市場状況に適応します。

開始するには、EAをXAUUSDチャートにアタッチし、製品コメントセクションで利用可能な推奨設定ファイルをロードしてください。

主な機能

手動介入が不要な完全自動取引。

H4時間軸のXAUUSD向けに最適化。

利益重視のロジックと厳格なリスク管理パラメータを組み合わせ。

明確な設定入力による簡単なセットアップ。

最低要件と推奨事項

ブローカー: 競争力のあるスプレッドを持つ評判の良いブローカー。

競争力のあるスプレッドを持つ評判の良いブローカー。 価格形式: 2桁の小数を持つXAUUSDクォートが必要。

2桁の小数を持つXAUUSDクォートが必要。 初期入金額: 最低: 150 USD (レバレッジ 1:500 の場合) 推奨: 500 USD (レバレッジ 1:500 の場合)

レバレッジ: 最低 1:100 (1:500 推奨)。

SMC Order Block EA Proは、AIサポート付きのスマートマネーコンセプトを使用して、ゴールド取引に構造化され、一貫性があり、適応性のあるアプローチを提供するように設計されています。

今すぐEAを入手し、規律ある系統的な方法をXAUUSD取引に適用してください。