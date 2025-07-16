Scalp Master Pro EA

Scalp Master Pro EA: EURUSD M15向け精密スキャルピングと高度なリスク管理

Scalp Master Pro EAは、EURUSD M15時間軸で一貫したパフォーマンス、構造化されたリスク管理、および高品質なトレード設定を求めるトレーダー向けに設計されています。これは、長期にわたる安定した結果をサポートするために、強力な保護機能を備えた2つの補完的な戦略を組み合わせています。

デュアル戦略フレームワーク

このEAには2つの統合された取引アプローチが含まれており、さまざまな市場状況で柔軟性を持たせることができます。

       
  • 平均回帰モード (Mean Reversion Mode): ボリンジャーバンドとRSIを使用して、価格の枯渇と潜在的な反転ゾーンを特定します。このアプローチは、市場のプルバックと短期的な修正を捉えることを目的としています。
    •    
  • トレンドフォローモード (Trend Following Mode): 速い/遅い移動平均線のクロスオーバー、RSIの確認、およびローソク足信号を利用して、持続的な方向性のある動きに参加します。
   

このEAがあなたの取引に役立つと感じた場合は、肯定的なレビューを残すことを検討してください。あなたのフィードバックは大変ありがたいです。

リスク管理機能

Scalp Master Pro EAには、長期的な資本保全をサポートすることを目的としたいくつかの組み込みメカニズムが含まれています。

       
  • 動的なロットサイズ設定 (Dynamic Lot Sizing): 定義されたリスクパーセンテージとストップロス距離に従って、ロットサイズを自動的に調整します。
    •    
  • 固定ロットオプション (Fixed Lot Option): 好む場合に固定ボリュームで取引することを許可します。
    •    
  • 日次損失保護 (Daily Loss Protection): 事前に定義された損失制限に達した場合、その日の取引を停止します。
    •    
  • 最大証拠金使用量の制御 (Maximum Margin Usage Control): 市場エクスポージャーが高くなったときにポジションの割り当てを制限することにより、安全な証拠金レベルを維持するのに役立ちます。

より上位の時間軸での確認

このEAは、トレードの方向性を検証するために、より上位の時間軸のトレンド（例：M30）を参照することができます。これにより、トレードをより大きな市場構造に合わせることで、エントリーの精度が向上します。

オプションのトレード管理ツール

利益保護と決済動作を調整するために、いくつかの最適化機能を有効にすることができます。

       
  • ブレイクイーブン調整 (Breakeven Adjustment): 指定された利益しきい値に達すると、ストップロスをブレイクイーブン（損益ゼロ）に移動します。
    •    
  • ATRベースのトレーリングストップ (ATR-Based Trailing Stop): ボラティリティに基づいてトレーリングストップを動的に調整します。
    •    
  • 部分的な利益確定 (Partial Take Profit): 事前定義された利益レベルでポジションを段階的に決済することを許可します。

市場フィルタリングツール

Scalp Master Pro EAには、不利な取引条件を回避するためのフィルターが含まれています。

       
  • カスタム取引時間 (Custom Trading Hours): EAが取引を許可される時間と曜日を設定します。
    •    
  • ニュースフィルター（計画中）: 影響の大きい経済指標の発表を回避することを目的とした将来の機能強化です。
    •    
  • スプレッドフィルター (Spread Filter): スプレッドがユーザー定義の制限を超えた場合に、新規取引をブロックします。

バックテストの概要 (EURUSD M15)

このEAは、現実的な取引条件の下でEURUSD M15でテストされました。

       
  • バックテスト期間: 2025.01.01 – 2025.07.16
    •    
  • 初期入金額: 6,000 USD
    •    
  • レバレッジ: 1:30
    •    
  • トレードあたりのリスク: 1.25%
    •    
  • モデリング品質: 100% リアルティック
    •    
  • 総純利益: 1,178.05 USD
    •    
  • 平均月間利益: 約 170.19 USD
    •    
  • プロフィットファクター: 6.47
    •    
  • 最大残高ドローダウン: 1.34% (92.97 USD)
    •    
  • 最大有効証拠金ドローダウン: 1.84% (121.28 USD)

正確なバックテストを行うには、DEBUGセクションのパラメーターEnableTradeManagementが有効になっていることを確認してください。

このEAが適している人

       
  • プロップファームトレーダー: ルール順守をサポートするように設計されたリスクコントロールが含まれています。
    •    
  • スキャルパーおよび短期トレーダー: 規律あるロジックで短期的な動きを捉えるために最適化されています。
    •    
  • 自動売買ユーザー: リスクコントロールに重点を置いた、構造化されたルールベースのシステムを好むトレーダーに適しています。
フィルタ:
E-MALL ONLINE
49
E-MALL ONLINE 2025.08.30 11:56 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

John Samuel Ifegwu
1837
開発者からの返信 John Samuel Ifegwu 2025.08.30 12:02
Glad to hear that! Happy the set file worked well for you. Wishing you great results ahead!
David Mark
29
David Mark 2025.08.29 10:21 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

John Samuel Ifegwu
1837
開発者からの返信 John Samuel Ifegwu 2025.08.30 20:57
Thank you for sharing your experience, David! 🙏
That’s a great observation regarding the UseSpreadFilter option — it can indeed limit trade frequency depending on broker conditions. Your suggestion about having it disabled by default is very valuable, and I’ll take it into account for future updates. I appreciate you uploading your set files for others to benefit from as well, and I look forward to hearing how it performs on your live account. Wishing you continued success! 📈✨
レビューに返信