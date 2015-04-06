Gold Emperor Pro

Gold Emperor Pro – XAUUSD (M5) 自動売買システム

Gold Emperor Proは、M5時間足でのXAUUSD（ゴールド）取引専用に設計された完全自動のEA（エキスパートアドバイザー）です。6つの独立した戦略を同時に使用し、変化する市場状況下で取引機会を特定します。

取引を開始するには、EAをXAUUSDのM5チャートに適用し、必要に応じてパラメータを調整してEAを起動してください。取引頻度を増やしたい場合は、INCLUDE SCALPING（スキャルピングを含む）およびINCLUDE ASIAN SESSION（アジア時間を含む）オプションを有効にできます。複雑な設定は必要ありません。

主な特徴

  • 完全自動売買システム
  • XAUUSDのM5時間足に特化して最適化
  • 6つの統合戦略が並行して稼働
  • リスクに基づいたポジション管理オプション
  • 簡単なインストールと設定プロセス

最低要件

  • 通貨ペア: XAUUSD
  • 時間足: M5
  • 価格形式: このEAには小数点以下2桁のゴールド価格クォートが必要です
  • 初期証拠金:
    • 最低: $500
    • 推奨: $1,000
  • レバレッジ: 最低1:100（より高いレバレッジは柔軟性を向上させる可能性があります）

クイックスタートガイド

Gold Emperor Proは、XAUUSDでの一貫した制御された取引のために構築されています。以下は、主な入力と機能のクイックスタート概要です。

リスクレベル

EAは、複数の事前定義された有効証拠金ベースのリスクモードをサポートしています。有効にすると、口座残高が対応するしきい値に達すると各モードがアクティブになります。

  • 超低リスク – $100で有効化
  • 低リスク – $300で有効化
  • 中低リスク – $600で有効化
  • 中リスク – $1,000で有効化
  • 高リスク – $150,000で有効化
  • 超高リスク – $200,000で有効化
  • 極高リスク – $250,000で有効化

ロットサイズ設定

  • Fixed Lot（固定ロット）: すべての取引で一定のロットサイズを使用します。
  • Fixed Lot OFF: 口座の有効証拠金に基づいて自動スケーリングを有効にします。

ダイナミック固定ロットサイズ

FixedLotDynamic Fixed Lotの両方のオプションが有効な場合、EAは事前定義された有効証拠金のマイルストーンに従ってロットサイズを自動的に調整します。これにより、ドローダウン制御を維持しながら、システムが徐々にポジションサイズを増やすことが可能になります。

スキャルピングを含む (Include Scalping)

このオプションを有効にするとスキャルピングエンジンがアクティブになり、市場活動が活発な期間中に追加の取引を実行できるようになります。これにより取引頻度が向上する可能性があります。ユーザーは、ライブ運用する前にバックテストでこのモードを評価する必要があります。

注意: INCLUDE SCALPING機能は、2024年以降のデータを対象としています。有効にすると、グリッドレベルは自動的に2に縮小されます。

アジア時間を含む (Include Asian Session)

このオプションを使用すると、EAはアジアの取引セッション中に追加の戦略を実行できます。市場の状況によっては、全体的な取引機会が増える可能性があります。

Gold Emperor Proは、XAUUSD取引に対する構造化されたマルチ戦略アプローチを提供します。さまざまな市場環境下で一貫して動作するように設計されており、異なる口座タイプに対して柔軟なリスクおよびロットサイズ設定を提供します。

