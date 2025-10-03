Golden Monarch EA

Golden Monarch EA — XAUUSDトレーダーのためのスマート成長エンジン

Golden Monarch EAは、パフォーマンスを重視した高度な自動取引システムです。新進のトレーダーを支援し、プロレベルの取引への障壁を下げるため、戦略的に大幅な割引価格で提供されています。

トレーダーが自信を持って参入し、責任を持って小規模口座を成長させ、規律ある実行を通じて一貫性を養うことができるよう構築されており、よりハイレベルな機会への足がかりとなる強固な基盤を築きます。

精密なエントリー、適応型取引ロジック、および厳格なリスク管理を備えたGolden Monarch EAは、資本保護を最優先するアプローチを維持しながら、多様な市場環境で信頼性の高いパフォーマンスを発揮するように設計されています。

Golden Monarch EAは、初心者からプロへのステップアップの架け橋として機能し、投機的なリスクよりも構造化された成長を求めるトレーダーにとって理想的なソリューションです。

開始するには、EAをXAUUSD M5チャートに適用し、入力パラメータを確認して取引を開始するだけです。さらに取引機会を増やすには、INCLUDE SCALPING（スキャルピングを含める）と INCLUDE ASIAN SESSION（アジアセッションを含める）のオプションを有効にしてください。高度な設定は不要です。

主な特徴

  • M5タイムフレームのXAUUSDに特化して最適化
  • 高速な約定と安定したパフォーマンス
  • シンプルな設定と明確なパラメータ構造

最低要件と推奨事項

  • 通貨ペア: XAUUSD
  • 価格形式: 小数点以下2桁のゴールド価格が必要
  • 初期証拠金:
    • 最低: 200 USD（レバレッジ1:500の場合）
    • 推奨: 500 USD（レバレッジ1:500の場合）
  • レバレッジ: 最低1:100（1:500推奨）

クイックスタートガイド

Golden Monarch EAは、体系的なリスク管理による一貫したパフォーマンスのために構築されています。 以下のクイックスタート手順は、効率的に取引を開始するのに役立ちます。

最低取引残高

推奨残高: 500 USD以上。

ロットサイズ設定

  • 固定ロット (Fixed Lot / デフォルト): 一定のロットサイズで取引します。
  • 固定ロット = Off: 口座の有効証拠金（Equity）に基づいてロットサイズが自動的に調整されます。

スキャルピングモード (Include Scalping)

有効にすると、EAはスキャルピングエンジンを作動させ、市場の活動が活発な期間に 取引頻度を増やします。この機能は、適切な市場環境下で収益性を高めることができます。

重要な注意点:

  • スキャルピングモードはドローダウンを増加させる可能性があります。
  • リアル口座で使用する前にバックテストを行うことを推奨します。
  • スキャルピングモードは2024年以降のデータで効果的に機能します。
  • スキャルピングを有効にすると、グリッドレベルが2に減少します。

このEAの対象者

Golden Monarch EAは、明確なリスク管理オプションを備えた、ゴールド取引のための体系的で 信頼性の高い自動売買システムを求める、初心者および経験豊富なトレーダーの両方に適しています。

レビュー 8
Alejandro Toro Ibanez
134
Alejandro Toro Ibanez 2025.12.16 11:51 
 

Un bot bastante robusto con buenos resultados, me siento comodo usandolo ya que no tengo que estar pendiente si alguna vez toca SL ya que es muy poco probable que de operaciones negativas. muy contento con la compra!

Jesús Jiménez
49
Jesús Jiménez 2025.12.13 10:01 
 

After using two weeks this EA, my feedback is excellent!!! EA works properly getting continous profits and Samuel help is excellent. Any question is answered quickly. Congratulations!!!

