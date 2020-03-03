Quantum Emperor Pro

Quantum Emperor Pro – 高性能 XAUUSD スキャルピング＆積極的な成長エンジン

私は Quantum Emperor Pro です。M5時間軸で XAUUSD を正確かつ迅速に取引するために設計されました。私の強みは、特にロットサイズを最適化し、すべての市場セッションでスキャルピングを行う自由が与えられたときに、積極的な口座成長を実現することにあります。

私の可能性を最大限に引き出し、高性能で勢いのある取引を体験してください。

開始するには、EAをXAUUSD M5 チャートにアタッチし、入力パラメータを確認して、好みのリスク設定を選択し、UseFixedLotSizeを無効にしてください。追加の取引活動については、INCLUDE SCALPINGINCLUDE ASIAN SESSIONオプションを有効にすることができます。複雑な設定は必要ありません。

主な機能

  • 自動グリッドベース取引システム
  • M5時間軸のXAUUSD向けに特に最適化
  • 複数の内部戦略が組み合わされて機能
  • 構造化されたリスク管理オプション
  • シンプルなセットアップと明確なパラメータ制御

最低要件と推奨事項

  • シンボル: XAUUSD
  • 価格形式: 2桁の小数を持つ金（ゴールド）クォートが必要
  • 初期入金額:
    • 最低: 500 USD (レバレッジ 1:500 の場合)
    • 推奨: 2,500 USD (レバレッジ 1:500 の場合)
  • レバレッジ: 最低 1:100 (1:500 推奨)
  • 口座タイプ: ヘッジ口座が必要
  • VPS: 継続的な運用のために推奨

クイックスタートガイド

Quantum Emperor Pro は、構造化されたリスクコントロールにより一貫したパフォーマンスを発揮するように設計されています。以下のガイドでは、設定可能なリスクモードとポジションサイズオプションの概要を説明します。

リスクレベル

EAには、指定された口座残高しきい値で自動的にアクティブ化される選択可能なリスクモードが含まれています：

  • 非常に低いリスク — 1,000 USD の残高でアクティブ化
  • 低いリスク — 1,500 USD の残高でアクティブ化
  • 中低リスク — 2,000 USD の残高でアクティブ化
  • 中程度のリスク — 2,500 USD の残高でアクティブ化
  • 高リスク — 100,000 USD の残高でアクティブ化
  • 非常に高いリスク — 150,000 USD の残高でアクティブ化
  • 極端なリスク — 200,000 USD の残高でアクティブ化

最低取引残高

推奨残高：2,500 USD 以上。

ロットサイズの決定

  • 固定ロット (デフォルト): 一定のロットサイズで取引します。
  • 固定ロット = オフ: ロットサイズは口座の証拠金に応じて自動的に調整されます。

動的固定ロットサイズ

固定ロットオプションと一緒に有効にすると、EAは事前定義された口座残高しきい値に基づいてロットサイズを調整します。これにより、リスクを制御しながら口座の成長に合わせてポジションサイズを徐々に増やすことができます。

スキャルピングを含める

有効にすると、EAはスキャルピングモジュールを起動し、市場活動が高い期間中に取引頻度を増やします。これにより、取引数と全体的なドローダウンの両方が増加する可能性があります。この機能をライブアカウントで使用する前に、バックテストを推奨します。スキャルピングモードは2024年以降のデータに最適化されており、内部グリッドレベルを2に減らします。

設定ファイルと追加の構成ガイダンスは、製品ページのコメントセクションにあります。

