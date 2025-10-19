Zenth
- エキスパート
- Willy Raditya
- バージョン: 2.16
- アップデート済み: 19 12月 2025
- アクティベーション: 15
平均で妥協する必要はありません。
Zenthは単なるエキスパートアドバイザーではなく、規律ある取引マシンです。賢いリスクエクスポージャーと戦略的な実行を重視するトレーダーのために開発されたこのEAは、一貫性と利益の保護に焦点を当てたクリーンで強力な取引ソリューションを提供します。
先を見越したトレーダーのために作られています
- 取引方法: 包み込みやピンバーなどの高確率のローソク足パターンに基づいてクイックセットアップで取引します。
- インテリジェントなオーダー管理: トレンドに乗りながら部分的な利益を得るためにポジションを自動的に分割します。
- あなたが制御できるリスク: 保守的でも攻撃的でも、Zenthはリスク設定をあなたの手に委ねます—小数点以下まで。
- 最小限の設定、最大限の効率: 1つのチャートにロードするだけで、エントリーからエグジットロジックまでを外科的精度で処理させます。
設定については私に連絡してください 本当のバックテストの精度を求める場合。
3ステップで簡単設定:
1. 選択したシンボルでZenthを起動します: XAUUSD 推奨タイムフレーム: M30。
2. 取引インスツルメントを選択します（例: XAUUSD）および取引ごとの希望リスクを設定します。
3. 部分クローズ機能を有効にして、利益を早期に確保し、価格の動きに合わせてエクスポージャーを減少させます。
誰に向いているか？
- 取引ごとのリスクを厳密に管理したいトレーダー。
- リスクとリワードのバランスを取る一貫した戦略を重視する人。
- 複雑すぎる設定に疲れた誰でも—このEAはプラグアンドプレイです。
最低要件:
- アカウント残高は最低$100
- 推奨レバレッジ: 1:30以上
- MT4/MT5互換のブローカー
よりスマートな道を選びましょう:
初期価格は100に設定されています。10コピー配布後、今後の購入は130になります。 現在の販売数: 9.
If you can tolerate Autor's slow responses, it really seems like a very good expert. He should improve his support, though. I'm willing to overlook this issue because the expert itself is excellent.