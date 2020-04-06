The Techno Deity EA MT5

The Techno Deity — XAUUSD デジタル・ドミナンス

ライブシグナルとモニタリング：こちらの公式リンクからリアルタイムのパフォーマンスを確認できます： https://www.mql5.com/en/signals/2349716

プロモーション：Cryon X-9000 アドバイザーをプレゼントとして受け取ることができます。条件の確認とアクセスについては、直接お問い合わせください

The Techno Deityは、ゴールド市場の混沌の中に構造的な秩序を求めるトレーダーのために開発されたハイテク・トレーディング・エコシステムです。価格を追うだけでなく、機関投資家の関心ゾーンや市場の不均衡を特定するデジタル直感アルゴリズムを搭載しています。

主なメリット

  • リクイディティ・インテリジェンス：隠れた流動性をスキャンし、急激なインパルスの可能性が高いポイントでエントリーします。

  • ニューラル・トレンドフィルター：ノイズや偽の調整を排除し、真のトレンドを判別します。

  • ゼロ・グリッド哲学：ナンピン、グリッド、マーチンゲールを一切使用しません。「ワン・エントリー、ワン・エグジット」の原則に基づきます。

技術仕様

  • 通貨ペア：ゴールド (XAUUSD)

  • 時間足：H1

  • 推奨証拠金：500 USD〜（最小200 USD）

  • 実行タイプ：すべてのブローカーに対応（低スプレッド推奨）

免責事項 過去のデータに基づく結果は、将来の利益を保証するものではありません。リアル口座での運用は自己責任で行ってください。

