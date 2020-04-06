Deep Frame







特別ローンチオファー、現在の価格： 300。最初の 20 部分が販売されると、価格は 370 に上昇します。現在 19 部分 が販売されました。





デモ使用のためのトライアル ビルドを受け取るには私に連絡してください。 購入後は、連絡してください、そして私はギフトロボットを送ります。

これは単なる別のエキスパートアドバイザーではありません。これは、一貫性、正確性、そしてサバイバルのために構築されたシステムであり、最も予測不可能な市場でも機能します。





適切なバックテスト結果が必要ですか？ 私に連絡すれば、正しい設定ファイルと完全なガイダンスをお送りします。





ユニークな点は何ですか？

AIベースのフラクタル圧縮スキャナー – このEAは、価格構造のフラクタル圧縮パターンを検出するために機械学習モデルを用いています。モデルが時間と価格のフラクタルの収束を確認すると、EAはブレイクアウト拡張の前に精密なエントリーをトリガーします—本質的に市場の「吐き出し」をタイミングします。





精度のために構築され、耐久性のために設計されています：

露出を減らし、不必要な取引スタッキングを避けるための超高精度エントリー

セットして忘れる実行 – ただ GBPUSD を M30 に付ければ、マルチシンボルトレードを自動的に管理します

を に付ければ、マルチシンボルトレードを自動的に管理します すべてのブローカーに対応 – スプレッドや実行タイプに制限なし

MT5で広範にテストされ、頑丈な数年のパフォーマンス





システムノート：

セットアップは迅速かつ簡単です：推奨されたチャートと時間枠にEAを適用するだけです。他のペアは自動的に自己管理し、すべてのロジックを自律的に処理します。

シームレスなパフォーマンスを確保するために、VPSでEAを運用することを強くお勧めします。特に24/7トレードする場合。これにより、インターネットの中断やシステムの中断からのリスクが最小限になります。





つながりを保ちましょう： 継続的な洞察、更新、設定ファイルおよびサポートリソースへのアクセスのために私たちのTelegramチャンネルに参加してください。（リンクについては私に連絡してください）

このシステムを利用しましょう—トレンド、リトレース、または混沌の中で。私たちは、大多数が生き残れないものを生き残るように構築しました。