Deep Frame
- エキスパート
- Babay Ubaedillah
- バージョン: 1.13
- アップデート済み: 6 12月 2025
- アクティベーション: 10
特別ローンチオファー、現在の価格： 300。最初の 20 部分が販売されると、価格は 370 に上昇します。現在 19 部分 が販売されました。
これは単なる別のエキスパートアドバイザーではありません。これは、一貫性、正確性、そしてサバイバルのために構築されたシステムであり、最も予測不可能な市場でも機能します。
ユニークな点は何ですか？
AIベースのフラクタル圧縮スキャナー – このEAは、価格構造のフラクタル圧縮パターンを検出するために機械学習モデルを用いています。モデルが時間と価格のフラクタルの収束を確認すると、EAはブレイクアウト拡張の前に精密なエントリーをトリガーします—本質的に市場の「吐き出し」をタイミングします。
精度のために構築され、耐久性のために設計されています：
- 露出を減らし、不必要な取引スタッキングを避けるための超高精度エントリー
- セットして忘れる実行 – ただGBPUSDをM30に付ければ、マルチシンボルトレードを自動的に管理します
- すべてのブローカーに対応 – スプレッドや実行タイプに制限なし
- MT5で広範にテストされ、頑丈な数年のパフォーマンス
システムノート：
セットアップは迅速かつ簡単です：推奨されたチャートと時間枠にEAを適用するだけです。他のペアは自動的に自己管理し、すべてのロジックを自律的に処理します。
シームレスなパフォーマンスを確保するために、VPSでEAを運用することを強くお勧めします。特に24/7トレードする場合。これにより、インターネットの中断やシステムの中断からのリスクが最小限になります。
このシステムを利用しましょう—トレンド、リトレース、または混沌の中で。私たちは、大多数が生き残れないものを生き残るように構築しました。