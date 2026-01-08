Boostez votre capital propre ou vos comptes propfirm avec cette algorithme de scalping M5 sur le gold basé sur la cassure de niveaux clés. Les resultats du test sont pour un risque de 0.5% ainsi une fois financé diminuez le risque et augmentez le sur un compte propre. N'utilisez QUE sur XAUUSD M5.

Testez l'EA sur le compte demo de votre propfirm ou broker afin de verifier la rentabilité selon le spread.



Privilégiez un compte a faible spread sur la paire XAUUSD



J'utilise un compte Raw spread disponible ici : https://vigco.co/la-com/d0nCKNhY

Pas de capital minimum mais il est conseillé d'avoir un capital superieur a 500$ afin de couvrir les frais de l'abonnement mensuel