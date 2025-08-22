Jexel





Special Launch Offer, Current price: 110. Price will increase to 172 after the first 5 copies are sold. 0 copies sold so far.





これは単なるエキスパートアドバイザーではありません。これは、一貫性、正確性、生存のために構築されたシステムです—最も予測不可能な市場でも。









何がユニークなのか？

AIベースのフラクタル圧縮スキャナー – このEAは、価格構造全体でフラクタル圧縮パターンを検出するために機械学習モデルを使用しています。モデルが時間と価格のフラクタルの収束を確認すると、EAは突破拡張の前に精密なエントリーをトリガーします—本質的に市場の「吐き出し」をタイミングしています。

システムを完全無欠にするために、私たちは高度なオプションの メカニズムを統合しました。これにより、バーチャルプライストンネルが作成されます: 買い注文は現在の価格の上に戦略的に重ねられ、売り注文は下に配置されます。市場がどの方向に突破しても、システムは収益を最大化するように設計されています—インテリジェントな平均化とエグジットタイミングを通じてトレードを利益で閉じます。

この方法はコア戦略の強さのおかげで滅多に必要とされませんが、最も予測不可能な市場でも安定性を強化する安全網として存在しています。





精度のために構築され、耐久性のために設計された:

ボラティリティ条件でのリスク管理のためのスマートトンネルベースのメカニズム

エクスポージャーを減らし、不必要なトレードのスタッキングを避けるための超精密エントリー

セットアンドフォゲット実行 – 単に XAUUSD を M15 にEAを接続するだけで、マルチシンボルトレーディングを自動的に管理します

を にEAを接続するだけで、マルチシンボルトレーディングを自動的に管理します すべてのブローカーと互換性があり – スプレッドや実行タイプに制限なし

MT4とMT5の両方で徹底的にテストされ、強固な数年間のパフォーマンスがあります





システムノート:

セットアップは迅速かつ簡単です: 推奨されるチャートと時間枠にEAを適用するだけです。他のペアは自己管理し、すべてのロジックを自律的に処理します。

スムーズなパフォーマンスを確保するために、特に24/5で取引する場合はVPSでEAを運用することを強くお勧めします。これにより、インターネットの停止やシステムの中断からのリスクが最小限に抑えられます。





つながりを保つ: テレグラムチャンネルに参加して、継続的なインサイト、更新、および設定ファイルやサポートリソースへのアクセスを得てください。(リンクについては私に連絡してください)

このシステムを利用して、トレンド、リトレース、または混沌の中で働かせてください。私たちは他の多くが生き残れないものを生き残るためにそれを構築しました。



