Clyra MT5
- エキスパート
- Babay Ubaedillah
- バージョン: 2.79
- アップデート済み: 15 12月 2025
- アクティベーション: 15
Clyra
特別ローンチオファー: 最初の10ユーザーに50％オフ！（残り10コピー）
これは単なる専門家アドバイザーではありません。これは、一貫性、正確性、そして生存のために構築されたシステムです—最も予測不可能な市場でも。
Need proper backtest results? Contact me and I’ll send you the correct settings file plus full guidance.
市場の更新をフォロー: https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews
何がユニークなのか？
マルチタイムフレームトレンドメッシュ – 5つのタイムフレームにわたるトレンドデータの同期グリッドを活用し、EAはコンフルエンスポイントを特定する方向性の「メッシュ」を構築します。マイクロ、ミッド、およびマクロトレンドが一致したときのみトレードが実行され—統計的な整合性と方向性の勢いを確保します。
システムを無敵にするために、高度なオプション メカニズムを統合しました。これにより、仮想価格トンネルが作成されます: 買い注文は現在の価格の上に戦略的に重ねられ, 売り注文は下に配置されます。市場がどの方向にブレークしても、このシステムは利益を得るように設計されており、賢い平均化とエグジットタイミングでトレードを終了します。
この方法は、コア戦略の強力さのおかげでほとんど必要ありませんが、予測不可能な市場でも安定性を強化するための安全ネットとして存在します。
精度のために構築され、耐久性のために設計されました:
- 変動条件でのリスク管理のためのスマートトンネルベースのメカニクス
- 露出を減らし、不要なトレードの積み重ねを避けるための超精密なエントリー
- セットアンドフォゲット実行 – ただEURAUDにM30を設定すれば、自動的にマルチシンボルトレードを管理します
- すべてのブローカーと互換性があります – スプレッドや実行タイプに制限なし
- MT4およびMT5で広範囲にテストされ、堅牢な数年のパフォーマンスがあります
システムノート:
セットアップは迅速かつ簡単です: 推奨されるチャートとタイムフレームにEAを適用するだけです。他のペアを自動的に管理し、すべてのロジックを独立して処理します。
シームレスなパフォーマンスを確保するために、特に24/5で取引する場合は、VPSでEAを運用することを強くお勧めします。これにより、インターネットの中断やシステムの中断によるリスクが最小限に抑えられます。
つながりを保ちましょう: 今後の洞察、更新、およびセットファイルやサポートリソースへのアクセスのために、私たちのTelegramチャンネルに参加してください。（リンクについては私に連絡してください）
このシステムをあなたのために機能させましょう—トレンド、リトレース、または混乱を通じて。私たちは、ほとんどの人が生き残れないものに耐えるように構築しました。