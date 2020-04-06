USD Killer Gemini EA は、堅牢で高度に自動化された戦略のセキュリティによって運用を最大化したいと考えているトレーダーのためのソリューションです。 Felipe FX によって開発されたこの次世代 EA は、最先端のテクノロジーと高度な指標を組み合わせて、効率的で収益性の高い取引を実現します。





エントリーを確認するための高度なインジケーターである USD Killer は、AI Gemini のすべてのパワーを活用して開発され、チャート上で毎日発生するパターンを見つけ、長期的に積極性を高めます。





設定可能な機能

マーチンゲール: 長期的にプラスで安全な取引を確保することを目的として、損失後のその後の取引ごとにロットサイズを増やす賢いアプローチです。





ドローダウン率: ドローダウン率に応じて注文を調整する機能によりリスクを効果的に管理し、資本を確実に保護します。





毎日の目標: 毎日の取引目標と損失限度を設定して、シンプルかつ効果的なリスク管理を実現します。制限に達すると、EA は自動的に操作を停止します。





日次シグナルフィルター: 前の日次ローソク足の終値に基づいたシグナルを使用して新しい注文のエントリーを決定し、取引の精度を高めます。





ロット量: 厳格なチェックにより、取引量が常にブローカーによって許可された制限内にあることが保証され、注文の拒否が回避されます。





利点

完全な自動化: EA にすべての分析と操作を実行させ、ユーザーは他のアクティビティに集中できます。セキュリティとパフォーマンスを犠牲にすることなく完全な自動化を求めるトレーダーに最適です。





リスク管理: マーチンゲールやドローダウン制御などの戦略を実装することにより、USD Killer EA はリスクと報酬の間のバランスのとれたアプローチを提供します。





セキュリティと信頼性: 注文クローズ、証拠金チェック、ロット数量検証のための堅牢な機能により、取引がスムーズに実行されることが保証されます。





日常施設

自動化された運用: 市場を常に監視する必要はありません。 EA は分析を実行し、操作を自動的に実行します。