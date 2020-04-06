Usd Killer Gemini AI Scalper

USD Killer Gemini EA は、堅牢で高度に自動化された戦略のセキュリティによって運用を最大化したいと考えているトレーダーのためのソリューションです。 Felipe FX によって開発されたこの次世代 EA は、最先端のテクノロジーと高度な指標を組み合わせて、効率的で収益性の高い取引を実現します。

エントリーを確認するための高度なインジケーターである USD Killer は、AI Gemini のすべてのパワーを活用して開発され、チャート上で毎日発生するパターンを見つけ、長期的に積極性を高めます。

設定可能な機能
マーチンゲール: 長期的にプラスで安全な取引を確保することを目的として、損失後のその後の取引ごとにロットサイズを増やす賢いアプローチです。

ドローダウン率: ドローダウン率に応じて注文を調整する機能によりリスクを効果的に管理し、資本を確実に保護します。

毎日の目標: 毎日の取引目標と損失限度を設定して、シンプルかつ効果的なリスク管理を実現します。制限に達すると、EA は自動的に操作を停止します。

日次シグナルフィルター: 前の日次ローソク足の終値に基づいたシグナルを使用して新しい注文のエントリーを決定し、取引の精度を高めます。

ロット量: 厳格なチェックにより、取引量が常にブローカーによって許可された制限内にあることが保証され、注文の拒否が回避されます。

利点
完全な自動化: EA にすべての分析と操作を実行させ、ユーザーは他のアクティビティに集中できます。セキュリティとパフォーマンスを犠牲にすることなく完全な自動化を求めるトレーダーに最適です。

リスク管理: マーチンゲールやドローダウン制御などの戦略を実装することにより、USD Killer EA はリスクと報酬の間のバランスのとれたアプローチを提供します。

セキュリティと信頼性: 注文クローズ、証拠金チェック、ロット数量検証のための堅牢な機能により、取引がスムーズに実行されることが保証されます。

日常施設
自動化された運用: 市場を常に監視する必要はありません。 EA は分析を実行し、操作を自動的に実行します。
おすすめのプロダクト
ForexEagle
Hadj Ahmed Slimani
エキスパート
ForexEagle - Elevate Your Trading Experience to New Heights Ready to revolutionize your trading game? Introducing ForexEagle, the ultimate Expert Advisor meticulously crafted to dominate the GBPUSD, AUDCAD, USDCAD markets on the M5 timeframe. With a winning combination of advanced Price Action strategy and trend detection algorithm, ForexEagle is your go-to tool for unlocking the full potential of GBPUSD, AUDCAD, USDCAD trading. The EA operates during specific hours, from 12:01 AM to 11:59 PM. G
WSN Edge RSI MA Forex EA
Michael Ferreira Da Silva
エキスパート
MT4 EA WSN Edge RSI-MA Multi v1.1 Automate your Forex trading with a complete Expert Advisor for MetaTrader 4 (Windows) . This EA executes an automated strategy using RSI + Moving Averages (MA) —ideal for traders who want disciplined, rules-based entries/exits. ️ Key Features RSI + MA signals for more assertive entries Risk/Reward 1:2 by default Automatic Trailing Stop to lock profits Light martingale (max. 2 steps) for controlled recovery Daily profit target : closes all orders once the t
Fx Kenji
Mohamed Hassan
5 (5)
エキスパート
Huge 70% Halloween Sale for 24 hours only!  Introducing Fx Kenji , the ultimate Expert Advisor for serious traders! Powered by a highly sophisticated breakout strategy ,  Fx Kenji is expertly crafted to dominate the USDCAD, EURGBP and EURUSD symbol. GBPUSD is also an excellent choice! Proven through rigorous backtesting from 2010 to 2024 with an impressive 99.90% modeling quality , Fx Kenji demonstrates the outstanding potential of its strategy. Trading Recommendations Minimum balance:  $1,000
MAx2RSI Gold
Kevin John Hastings
エキスパート
The MAx2RSI Gold trading robot is a precision-engineered Expert Advisor (EA) designed for the MetaTrader4 platform, built to capitalize on gold market volatility using a hybrid strategy of dual moving averages and the Relative Strength Index (RSI) . This robot suits traders who: Prefer algorithmic precision over emotional decision-making. Want exposure to gold without manual chart analysis. Are comfortable with high-reward strategies that may involve elevated risk. This robot trades a percentage
Breakout Lookback Bars
Yeoh Kia Gee
エキスパート
Breakout Lookback Bars EA 1. OVERVIEW Breakout Lookback Bars EA is a specialized trading algorithm designed to identify and trade price breakouts based on historical high and low levels over a defined period (LookbackBars). The EA ensures systematic trade entries using a FloatingPips mechanism, which helps optimize trade placement and risk management. 2. Trading Strategy The EA detects breakout levels by analyzing the highest and lowest price over a defined period (LookbackBars). A Buy trade is
Heishi Forex Expert Advisor
Rene Schulthess
エキスパート
***        10 years profitable backtest on EURUSD (Jan 2010 - Jan 2020)    ***    ***        10 years profitable backtest on GBPUSD (Jan 2010 - Jan 2020)    ***   Just try it, in use by myself! USE ON 5 DIGIT BROKERS (1.12345)            5 MIN FRAME ONLY DEFAULT SETTINGS ARE  READY FOR USE            DESIGNED FOR   EURUSD GBPUSD others possible see backtests    The EA calculates promising entry points according a carefully developed algorithm, based on moving averages and many other factors
MARSI Pro Adaptive RSI and MA System
Jurijs Gulkevics
エキスパート
MARSI Pro   は、MetaTrader 4向けに開発された高度な自動取引システムです。トレンド追従と平均回帰戦略を組み合わせ、厳格なリスク管理モジュールを統合しています。外国為替市場向けに設計され、以下の機能を備えています: 主要コンポーネント: ハイブリッド信号生成 移動平均線（MA）ブレイクアウト : カスタマイズ可能なMAとの価格クロスでトレンド反転を検出。 RSI確認 : RSIの過買い/過売り水準で偽信号をフィルタリング。 マーチンゲールロジック : 損失後はポジションサイズを動的調整、利益後は初期ロットにリセット。 リスク管理エンジン 余剰証拠金チェック : 取引前に利用可能な証拠金を自動検証。 損失制限 : 口座残高の設定％（デフォルト5%）で潜在損失を制限。 ロット正規化 : ブローカーの規則に合わせて取引量を自動調整。 適応型取引ロジック 重複防止 : 同一方向への連続取引を回避。 インテリジェントリセット : 利益確定または高リスク状況でマーチンゲールシーケンスをリセット。 主な特徴: 戦略タイプ : トレンド追従 + 逆張り確認 使用指標 : 移動平均線
Red Shark
Elie Almachaalany
エキスパート
RED SHARK EA – Smart, Ruthless, and Built to Hunt Shorts Red Shark is a sell-only trading system designed specifically for EURUSD on the H1 timeframe.   Based on a layered parabolic mesh logic with adaptive spacing and dynamic recovery, this EA thrives in bearish or ranging markets by capitalizing on micro-movements and pullbacks. Originally launched as "WiT", the core logic has been refined and reborn under a more aggressive identity: Red Shark.   It enters only SELL positions and adapts
Best Grid Hedge
Luis Mariano Vazquez Marcos
エキスパート
MR BEAST GRID EDGE RECOMMENDED H1 EUR USD 0.01 LOTS SET: euro usd Metric H1 distance pips 20 The expert advisor that I have created focuses on providing highly professional risk management through the use of a hedging strategy. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies
Pocioli
Mike Amega
エキスパート
Pocioli X  The Smart AI That Trades for You Trade Smarter. Profit Faster. Relax More. Say hello to Pocioli X, the next-generation AI trading robot designed to think, learn, and adapt just like a professional trader. Unlike traditional robots that follow fixed rules, Pocioli X evolves with the market. It studies patterns, learns from every move, and adjusts its strategy automatically to keep you ahead  whether you trade Forex, Crypto, Indices, or Commodities. Why Traders Love Pocioli
TW Scalper Robot MT4
Altan Karakaya
エキスパート
TW Scalper Robot MT4：プロフェッショナルなスキャルピング・エキスパート・アドバイザー： ゴールド市場で素早く賢く利益を上げるためのプロフェッショナルなソリューションをお探しですか？ TW Scalper Robot は、3つの高度なインジケーターと精密な取引アルゴリズムを組み合わせた、専門的なスキャルピングボットであり、真のトレンドハンターになるための力を提供します。高度なリスク管理戦略により、このロボットはあなたのポジションを完全に保護しながら実行します。 TW Scalper Robot の主な特徴： 1- 一度に1つのポジションのみ： 成功確率の最も高い1回のトレードに集中し、不必要なエントリーを避けてリスクを管理します。 2- トレンド変化の正確な検出： 2段階フィルターを使用して、高精度でトレンドを特定します。 3- 資金管理の完全対応： 各ポジションは、テイクプロフィット、ストップロス、トレーリングストップ、ブレークイーブンによって管理され、資金を常に安全に保ちます。 4- 取引タイミング設定機能： ロボットが稼働する時間を指定できます。 5-
Blue Space EA
Md Anawar Hossain
エキスパート
Blue Space EA: Comprehensive Automated Forex Trading Solution Overview Blue Space EA is a fully automated Expert Advisor designed to capitalize on pullback strategies in the Forex market, with a focus on major currency pairs that exhibit consistent pullback behavior. The EA seeks to exploit the patterns of price reversal following significant market moves, allowing traders to benefit from targeted entry points. Blue Space EA leverages advanced algorithms to monitor these opportunities, making it
Multi Pair Hedging System EA
Stanislav Sarbey
エキスパート
THIS ADVISOR REALLY WORKS !!! I present to you my own adviser, designed to work on the instrument TSLA (shares of companie Tesla). The work of the adviser is based on hedging positions. Purely mathematical model of averaging positions. Advisor can be configured to work on buy or sell, as well as buy and sell at the same time. This is a multi-currency Expert Advisor, so it can be used simultaneously on a different stocks at the same time, and the work on each stocks can be set separately. It is p
Exp4 THE X FULL Universal EA for MT4
Vladislav Andruschenko
4.06 (17)
エキスパート
幅広い機能を備えたMetaTrader4のユニバーサルインジケーターアドバイザーで、標準インジケーターに取り組んでいます。 1エキスパートアドバイザーの戦略ビルダー。 標準のMetaTraderセットからの多くのトレーディングインジケーター。 20個の信号から1個と20個のフィルターから5個を選択する可能性。 要件に合わせて個別にカスタマイズするための100を超えるパラメーター。 シグナルごとに、インジケーターパラメーターをカスタマイズし、時間枠を選択し、シグナルバーを指定できます。 リンク： X for MetaTrader5ターミナル     （MT5のX） 注意     ！新しいユニバーサルトレーディングアドバイザー     Exp xCustomEA     にとって     MetaTrader 4       、カスタムインジケーターに取り組んでいます 自己最適化された自動取引アドバイザーを購入したい場合は、             TickSniper       ！ EA設定+デモ+ PDF   の完全なマニュアルと説明は、 私たちのブログにあります。 設定と入力の
Detrended scalper jpy points robot mt4
Ekaterina Saltykova
エキスパート
Introducing to your attention a unique trading advisor "Detrended scalper jpy points robot", designed for trading with major JPY crosses. The idea is based on a modified indicator, detrended price oscillator, whose task is to eliminate the influence of the trend on price movements. This greatly simplifies the process of determining overbought/oversold cycles. The focus is on analyzing short cycles: long market cycles consist of several short ones. By analyzing the short components, we can more
LR Hedging Multiply
Sahutchai Theppikul
エキスパート
Recommendation Currency pair:EURUSD GPBUSD AUDUSD AUDCAD NZDCAD NZDCHF NZDJPY NZDUSD AUDCHF AUDJPY EURAUD EURCAD EURCHF Timeframe: M30,H1,H4 Minimum deposit: 10,000 USDcent Account Type: Cent (lot start 0.01) Account Type Trade: Hedge,Free Swap Setting                      Hedging Setting LOT_Percent_Balance    :  Percent Balance Near_PIP        :  Near Martingale (different each Currency pair) Time_Frame        : Time Frame Hedging Martingale_Normal    : Martingale Multiply Close_All_Profit_
GoldenWave Scalper
Ibrahim Fathallah Abdel Halim Abdel Khaleq
3 (2)
エキスパート
GoldenWave Scalper Overview: GoldenWave Scalper is a fully automated Expert Advisor (EA) designed for short-term trading on the MetaTrader 4 (MT4) platform. It combines technical indicators such as the Exponential Moving Average (EMA), Relative Strength Index (RSI), and Average True Range (ATR) to identify potential trading opportunities in the market. The EA is optimized for scalping, making it ideal for traders looking for quick entries and exits on lower timeframes like M5. Key Features: Tech
MAs combo EA
Dora Nafwa Mwabini
エキスパート
製品説明：MAクロスオーバーEA RSIフィルターを搭載したMAクロスオーバーEAは、MetaTrader 4（MT4）向けに設計された堅牢な完全自動売買ロボットです。感情的な意思決定を排除し、取引戦略の一貫性を確保するため、体系的で規律のある取引アプローチを求めるトレーダーに最適です。 主な機能 リスク管理のためのトレーリングストップ： このEAには、取引が有利な方向に動いた際に利益を確定するトレーリングストップ機能が搭載されています。 トレーリングストップは、利益が指定ピップス（InpTrailingActivationPips）に達した後に発動し、価格を指定距離（InpTrailingStopPips）だけトレールします。 固定ストップロス： 各取引は固定ストップロス（InpStopLossPips）によって保護され、損失を最小限に抑えます。 資金管理： このEAには、ロットサイズがブローカーの許容範囲内であることを保証するロットサイズ正規化機能が搭載されています。 また、取引開始前に十分な余剰証拠金があるかどうかを確認し、証拠金関連のエラーを防止します。 証拠
Vikopo RSI Martingale MT4
Farahbod Nikfar
エキスパート
Dear traders and investors, Introducing   Vikopo RSI Martingale MT4 , Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 15 years. MT5 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/114483 products List : https://www.mql5.com/en/users/vikopoadvise/seller Strategy Introduction : When utilizing this robot, we have harnessed the power of cutting-edge neural plugins to enhance its capabilities. By integrating these neural plugins, our trading robot is equipped with a
BB Scalper on EURCHF
Bogdan Leparda
エキスパート
ONLY FOR EURCHF This strategy is using Bollinger Bands on the EURCHF timeframe M15. Simple things always work. The most important are the settings behind this strategy and that's my secret :D. I do NOT recommend changes on the default settings because those are the best I could find by testing and backtesting. If you really want to lose time trying different setting, go ahead, no problem, backtesting the strategy is free. This EA is tested and backtested in the most recent trading environment, p
GridGenius
Sergey Kruglov
エキスパート
GridGenius は、注文のグリッドの使用に基づいている外国為替取引のエキスパートアドバイザーです。 これは、取引を自動化するように設計されており、トレーダーは、市場の一定の監視を必要とせずに自分の位置を管理するのに役立ちます。 Gridgenius Expert Advisorは、市場への参入やポジションのクローズに関する意思決定に指標を使用しません。 彼は取引の決定を下すために彼の内部ロジックとトレーダーによって設定されたパラメータに依存しています。 グリッド注文取引が危険な戦略になる可能性があることも注目に値します。 強く予想外の市場の動きの間に、注文のグリッドは大きな損失につながる可能性があります。 したがって、リスクを最小限に抑えるために、パラメータを慎重に調整し、市場状況を監視することが重要です。 GridGeniusはEURUSDペア用に最適化されています。 パラメータ: _Timeframe_-時間枠。 _Magicnum_は一意の数値です。 _Comment_-注文に関するコメント。 _Fix Lot_-固定ロット。 _Lotfrombalance_-残高から
Tw79 Hedge Zone Ea
Tufan Gocmen
エキスパート
Hello; This EA uses the hedge system as an automatic trading strategy. It detects the time of high volatility and starts the system in a certain region. With the help of configurable variables, system security is taken under control with the help of optimization. GBPJPY M5 ready set file is gifted to those who buy the product. This set file has successfully completed the long-term optimization and walk forward tests in the relevant parity. You do not need to run optimization in the relevant par
Golden Monk Pro
Juan Chacon
エキスパート
Golden Monk Pro       is the combination of indicators such as Bollinger Bands, Moving Averages, Rsi, Momentum and Angles that together seek price direction through impulses in areas of important divergence. Matrix Golden Monk Pro   encapsulates many tools and resources in a 5*4 matrix to improve the level of success in each entry with a maximum of 4 simultaneous operations, optimizing capital management, this matrix can be displayed on the left side of your screen. Recommendations: Currency Pa
Elirox Trading EA
Gerry Rios
エキスパート
Welcome, Trader!  Are you looking for an EA that trades with the precision of a seasoned investor and the intelligence of advanced automation? Introducing Elirox Trading EA — a next-generation Expert Advisor designed for traders who demand accuracy, consistency, and long-term growth . Built on cutting-edge AI Reversal Intelligence , Elirox Trading EA meticulously analyzes market structures, identifies critical turning points, and executes trades only under the most favorable conditions . Specifi
Confident trader
Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
エキスパート
Confident Trader は、マルチカレンシーの動向に対応するために綿密に設計された高度な自動取引システムであり、完全にお客様のニーズに適応可能です。高度なテクニカル分析を活用し、ロボットは過去およびリアルタイムのデータを評価し、潜在的なトレンド、主要なサポートおよびレジスタンスレベル、その他の市場シグナルを識別します。 このロボットは月曜日から金曜日まで毎日ポジションを開きます。すべてのポジションにはテイクプロフィット (Take Profit)、ストップロス (Stop Loss)、およびさまざまな設定が適用されており、アグレッシブまたはコンサバティブな取引スタイルに合わせて調整可能です。また、リカバリーシステムも搭載されています。 ロボットの起動プロセスを簡素化するため、すべての機能はデフォルト設定になっています。事前にテストされた設定を提供しており、ご希望の方にはDMで共有いたします。 特徴 すべてのブローカーに対応  人気のある資産: マルチカレンシー/株式/指数/貴金属  ロボットが毎日ポジションを開く  熟練したプログラマーが開発したテスト済み製品  クイックイン
BB Scalper 4
Prafull Manohar Nikam
エキスパート
This is a trend scalping EA because it uses trend indicators like Bollinger Bands and Moving Average. Easy to use forex expert advisor designed for EURUSD H1 but fully capable of trading other forex pairs and other timeframes too.  Features: 1. NO Grid 2. NO Martingale 3. Smart Lot Sizing 4. Auto Take Profit in Money 5. Auto Stop Out at % of Balance 6. Minimal Inputs 7. Can trade 100 USD Account too. 8. High Win Rate 9. Positive Equity Curve Account Requirements: *Broker - Any *Account type - He
Hermes Gold PRO
Igor Pereira Calil
エキスパート
エルメス スペシャリストは、ロボット自身の傾向と戦略を操作することを目的としたメタ トレーダー用のロボットです。 エルメス ゴールド プロを無料でインストールしてアカウントに操作してください。プライベート メッセージをください。 タイムフレームの使用に関する推奨事項: H1 エルメスはアメリカの金属であるXAUUSD（ゴールド）を扱うために開発されました。 エルメスはアサーティブ スキャルピングの長期エキスパートであるため、「リスク (設定)」の値に応じて、取引せずに 1、2、3 日間滞在することができますが、それについては心配しないで、以下をお読みください。 エントリーとスキャルピング（ショート）クローズの積極性により、低ドローダウン/またはゼロドローダウン（標準設定）に優れた能力を備えています。 アカウントに エルメス を残しておくこともできますし、別の専門家 (ロボット) を呼んで作業してもらうこともできます。問題はありません。 リスクの高い構成 (構成値が低い) を使用しないように注意してください。説明します。 ロボットの設定には次のものがあります。 リスク: こ
Ea 555
Aleksandr Nadein
エキスパート
The EA works with pending orders.Recommended Currency Pair GPBUSD H1.With good market valontility gives a good profit.Advisor is fully automated for working in the market.It is also possible to use auto-management.It is possible to use the swap size, ideal for strong volatility or at night.When trading, two pending orders are placed, when one works, the second is deleted. Trading is not intermittent.
HFT Hunter
Volodymyr Hrybachov
1 (2)
エキスパート
This intraday scalper Expert Advisor trades by capturing sharp jumps during a high market volatility. It can work both with market and pending orders. Most of the time, the EA is in standby mode, therefore do not expect fast results immediately. FIFO compliant. Only one market order can be opened on each symbol at a time. No martingale, no grid, no hedging Attention! This EA relies on the movement speed of the quotes, and requires a VPS server for stable operation. The recommended minimum deposi
Gold Scanner EA
Md Atiqul Islam
エキスパート
Gold Scannar CI Averaging Martingale EA   Smart. Adaptive. Powerful. Built for Professionals. The CCI Averaging With TP, Equity Protect, Martingale EA is a fully automated Expert Advisor designed for traders who want to capitalize on market momentum shifts using CCI (Commodity Channel Index) signals. It intelligently scales into positions using an adaptive martingale strategy , with built-in hedging logic and equity protection for enhanced risk control. This EA is ideal for traders who underst
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT5バージョン：  ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用していま
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
エキスパート
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT5バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT4 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! ルール   正確さと規律をもって取引を行ってください。 クォンタムキング EA     構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合しました。M5 上の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロフェッショナルの両
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
エキスパート
Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーは XAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
エキスパート
Goldex AI：今日の成功は明日の果実となる 期間限定の超割引！ 値上げ前の最後の2枚が299USドル。 ライブシグナル > IC Markets Real: Goldex AI 高リスクセット マニュアルと設定ファイル：マニュアルと設定ファイルを受け取るには、購入後にご連絡ください。 価格： 開始価格は899ドルで、10回販売されるごとに199ドル上がります。 コピー可能数：2 Goldex AI - ニューラルネットワーク、トレンド、プライスアクションを備えた高度なトレーディングロボット。 Goldex AIは、金のサポートとレジスタンスをブレイクするプライスアクションを利用する高性能取引ロボットで、市場のニューヨークセッションの動きを最大限に利用することで、可能な限り高い利益を得ることができます。 このロボットは、インテリジェント・リカバリーと呼ばれる戦略を持っており、損失が発生した後、その可能性のある損失を短期間で回復するために、より大きなロットをオープンします。 Goldex AIにはスマート・ニュース・フィルターが内蔵されており、中程度のインパクトのニュースがない
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
エキスパート
ChatGPT TurboによるAI駆動テクノロジー Infinity EA は、GBPUSD および XAUUSD 向けに設計された高度な取引エキスパート アドバイザーです。安全性、一貫したリターン、無限の収益性に重点を置いています。マーチンゲールやグリッド取引などの高リスク戦略に依存する他の多くの EA とは異なり、Infinity EA は、機械学習に組み込まれたニューラル ネットワーク、ChatGPT の最新バージョンによって提供されるデータ分析 AI ベースのテクノロジーに基づく、規律ある収益性の高いスキャルピング戦略を採用し、全体的な取引体験を卓越したものにします。 6,000 人を超えるメンバーが参加する MQL5 コミュニティ に参加して、他のトレーダーとつながりましょう。最新の製品アップデート、ヒント、独占コンテンツを常に入手しましょう。 MT5バージョン Infinity EAの設定方法 特徴 Infinity EA は AI 主導のスキャルピング戦略を活用します。 EA はリアルタイムのデータ分析のために ChatGPT-4 Turbo と統合されています。 I
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
エキスパート
2025年を代表する最強クラスの自動売買戦略の一つ 私たちは、2025年における最も強力な裁量トレード戦略の一つを、 TMA（トライアングル移動平均）とCGロジック に基づいた **完全自動化エキスパートアドバイザー（EA）**へと変換しました。 本EAは、 高精度なエントリー、スマートな指値注文、厳格なリスク管理 を目的として設計されており、 **すべてのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応しています。 最適なパフォーマンスを得るため、 スプレッドが10ポイント未満のECN口座 での使用を推奨します。 これにより、正確な注文執行と最小限のスリッページが実現されます。 チャートに適用し、リスクに応じて設定を調整するだけで、 プロレベルの自動売買を体験できます。  主な特徴 **全てのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応 5 min   SET FILE 指値注文（Buy Stop / Sell Stop）による取引戦略 価格に追従するスマートな指値注文管理 逆張り（リバース）モード対応 自動ロット管理（Auto Lot）搭載 時間フィルターおよび移動平均
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
エキスパート
超最適化バージョン – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 （MT4バージョン）は、これまでで最も強力で、安定性が高く、洗練されたリリースです。 HFTは高頻度スキャルピングEAであり、ゴールド（XAUUSD）のM1タイムフレームのみで取引を行います。毎日多数の取引を実行し、 非常に現実的なロットサイズ でスキャルピング戦略を実現します。そのため、専用のスキャルピング口座（RAWまたはECN）が必要です。 ICMarkets のRAW口座が特に推奨されており、低スプレッドかつ他社よりもスリッページが少ないのが特長です。 安定したインターネット接続またはVPSが必要です。 ご注意ください：ターミナルが停止すると、 FAST M1 は口座の制御を失います 。 公式チャンネル:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 主な改善点 エントリーロジックの改善 EAは主要トレンド方向のみでエントリーします。逆張りは一切行いません。 勝率の向上 内部ロジックが調整され、トレードの成功率が上昇しました。 口
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
エキスパート
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
エキスパート
Javier Gold Scalper：あなたのそばにある最先端テクノロジー！ マニュアルと設定ファイル：購入後にご連絡いただければ、マニュアルと設定ファイルをお渡しします 価格：販売されたライセンス数に応じて価格が上がります 残りのコピー数：5 金は金融市場でもっともボラティリティの高い資産の一つであり、取引には高度な正確性、慎重な分析、そして非常に効果的なリスク管理が必要です。 Javier Gold Scalper は、これらの柱を統合するために開発された強力で洗練されたシステムであり、金市場での取引を最適化することを目的としています。最先端のテクノロジーと高度な戦略を駆使して、Golden Scalperは初心者からプロのトレーダーまで対応し、このダイナミックな市場における課題を安全に乗り越え、チャンスを活かすサポートをします。Golden Scalperを使えば、金の特性に対応した信頼性の高いツールを手に入れることができます。 シンボル XAUUSD（金） 時間足 M30 PropFirm 対応済み 資金 最低 $1000 ブローカー どのブローカーでも可 口座タイプ ど
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
エキスパート
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポート
DCA CycleMax
Jin Sangun
エキスパート
DCA CYCLEMAX の紹介 Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here 概要 DCA CYCLEMAX は、市場で一方向に強いトレンドを示す資産に最適化された強力な半自動のグリッドトレーディングプログラム（EA）です。 特に、金（GOLD）、ナスダック100（NS100）、暗号通貨など、ボラティリティが高く安定したトレンドが見られる資産に効果的です。 DCA（ドルコスト平均法）戦略を使用して、損失リスクを管理しながら資産を時間をかけて管理します。 このEAはエントリーの区間を戦略的に設計し、トレンドが続く間にグリッド方式で複数のポジションを開き、手動エントリーと手動利確も含むプロセスで設定目標に達すると自動的に決済する機能を提供します。 横ばい相場の際には、DCA CycleMax EAと反対方向に動作するDCA CycleMax Hedge EAを併用する
Theranto v3
Hossein Davarynejad
エキスパート
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
エキスパート
24時間のフラッシュセール - たった$199.99 "HFT Pass Prop Firms"は、特にUS30ペアで取引するために設計された高頻度取引（HFT）の挑戦に対応した専用のエキスパートアドバイザー（EA）です。 他のトップエキスパートアドバイザーやインジケーターについては、以下を参照してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 私はロス（Los）です。詳細な情報を受け取るためには、こちらに登録してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ HFTとは？ 高頻度取引（HFT）は、強力なコンピュータプログラムを使用して数分の一秒で大量の注文を実行する取引手法です。HFTは複数の市場を分析し、現行の市況に基づいて注文を実行するために高度なアルゴリズムを利用します。最も高速な実行速度を持つトレーダーがより利益を上げやすく、HFTは高い売買回転率と注文対取引比率が特徴です。 したがって、このEAは1段階または2段階の挑戦にのみ適してお
The Golden Way
Lin Lin Ma
エキスパート
The Golden Way は MT4 プラットフォーム向けの自動取引ソフトウェアです。同ソフトは総合的なハイブリッド戦略を採用し、複数のサブストラテジーが連携して機能することで、金（XAUUSD）市場における買い（ロング）と売り（ショート）の機会を正確に捉え、様々な市場環境下でタイミング良く取引を把握するお手伝いをします。成熟した取引ロジックに基づき、金市場でのプロフェッショナルかつ効率的な取引操作を実現します。 設定情報 通貨ペア：XAUUSD 時間軸：M5 タイムフレーム 初期預け金：500USD 以上を推奨 レバレッジ：1:100 ～ 1:1000 アカウント：高パフォーマンスでスプレッドの低い任意のアカウント 正確にバックテストを行う方法 最低 500USD の預け金を選択します。 M5 タイムフレームを選択し、任意の日付範囲を設定し、「各ティック（Every Tick）」を選択します。 指定された範囲内でご自身に適したレバレッジを選択します。 「テスト開始」をクリックします。 ご使用方法 製品購入後、速やかに MQL5 フォーラムでお問い合わせください — 設定をお手伝
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
エキスパート
CyNera：あなたの取引、私たちの技術 マニュアルとセットファイル: 購入後にご連絡いただければ、マニュアルとセットファイルをお送りします 価格: 価格は販売されたライセンスの数に応じて上昇します 利用可能なコピー: 4 金取引は、市場で最も変動の激しい金融商品であり、精密さ、徹底した分析、そして強力なリスク管理が求められます。CyNeraエキスパートアドバイザーは、これらの要素を巧みに組み合わせ、最適な金取引を実現するために設計された高度なシステムです。CyNeraの高度な戦略と技術は、経験豊富なトレーダーだけでなく、初心者にも、金取引がもたらす独自の課題やチャンスを乗り越えるための支援を提供します。 CyNeraは、金市場の複雑さに対応した信頼できるソリューションを提供します。適応性に優れたインテリジェントな戦略と、多時間枠分析、自動取引調整、そして正確なリスク管理などの高度な機能を組み合わせています。この柔軟性により、CyNeraは市場の急速な変化に即座に対応しつつ、長期的に資本を守るための強力なツールとなります。 シンボル XAUUSD (ゴールド) 時間枠 M30  
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
エキスパート
KonokaSysteｍNEO は、KonokaSystemをベースに、新たな個性を持つ3姉妹( NEO・JOY・FUN )の1つで、オリジナルのEAです。 トレードスタイルは日本時間の夜中から日中をターゲットにしたデイトレードです。 通貨ペアは”USDJPY”で、M5の始値でエントリーします。 3姉妹はそれぞれに異なったロジックで、2種類のエントリーと、2種類のエグジットを装備しています。 グリッドやマーチンゲールのロジックは使用していません。 内部ロジックにより利益と損失を繰り返し、損失を飲み込んで成長します。 KonokaSystemNEO は、勝率重視ではありません。 TPとSLは共に100Pipsでやや大きくしています。(ストップ狩りの対策) その損失は大きいですが、本来最も危険なのは、損失が連続で発生する事です。 KonokaSystemNEO は、逆張りの弱点である暴騰や暴落による連続の損失を減らす様に設計しています。 NEOの元になったEA: https://www.mql5.com/ja/signals/573517                      
Golden Mirage mt4
Michela Russo
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
エキスパート
LAUNCH PROMO Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> Tomorrow’s price: $399 Stratos Mistral is a robust forex trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of ADX, Moving Average, and High/Low Level indicators, Stratos Mistral delivers high-quality signals and fully automated trading on the M15 timeframe. It features a robust, pre-optimized configuration, ensuri
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
エキスパート
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
エキスパート
ThraeX – M1スキャルピング   (DAX, XAU, etc) ローマ時代の規律と精密さに着想を得た ThraeX（スレイクス） は、 MetaTrader 4 向けに設計された 高頻度取引専用エキスパートアドバイザー（EA） です。 特に 1分足（M1） チャートでのスキャルピング取引に最適化されており、市場の急速な変動を処理し、短期的な価格変動を高い速度と適応性で検出・対応します。 主な特徴： ️ M1スキャルピングロジック – リアルタイムデータに基づく高頻度な意思決定を実現。 ️ 高速実行システム – ボラティリティの高い市場における微細な価格変動に素早く反応。 自己適応型パラメータ – 外部データやプラットフォーム接続に依存せず、内蔵アルゴリズムによって価格の変化に自動適応。 継続的な最適化 – 最新の市場データをもとに行動を調整し、時間の経過とともに精度を高める。 ️ 外部依存なし – 完全自律型で、外部プラットフォーム、API、ファイル接続は不要。 コンパクトなスキャルピング構造 – 低レイテンシー環境と高速実行のために設計。 技術仕
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
エキスパート
EvoTrade: 市場初の自己学習型トレーディングシステム EvoTradeをご紹介します。これは、最新のコンピュータービジョンとデータ分析技術を駆使して開発されたユニークなトレーディングアドバイザーです。市場初の自己学習型トレーディングシステムであり、リアルタイムで稼働します。EvoTradeは市場状況を分析し、戦略を調整し、変化にダイナミックに適応することで、あらゆる環境で卓越した精度を実現します。 EvoTradeは、Long Short-Term Memory（LSTM）やGated Recurrent Units（GRU）といった高度なニューラルネットワークを活用して時間的依存性を分析し、畳み込みニューラルネットワーク（CNN）を使用して複雑な市場パターンを検出します。また、Proximal Policy Optimization（PPO）やDeep Q-Learningなどの強化学習アルゴリズムを使って、リアルタイムで戦略を適応させます。これらの技術により、EvoTradeは市場の隠れたシグナルを見つけ出し、現在の市場ダイナミクスに正確に対応します。 各トレード後、Evo
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
エキスパート
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
エキスパート
Live signal - Final real price is 999$ - Discount and price is 199$,  Price will be increased after this week. Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. After purchase, You will receive one more EA for Free! Contact me for this BONUS! (BUY 1, GET 1 FREE) - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold EA is High safety by small fix Stop Loss, which sets trades
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Dark Gold
Marco Solito
4.74 (91)
エキスパート
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
エキスパート
About Warp Drive Forex AI is a GBPUSD scalper, it trades at night time when the volume is low and the winning chances are high. Its uses a high accuracy scalping strategy backed up with a unique and effective risk management technique. Join our   MQL5 group   for more useful information and products updates. Also, you can get the MT5 version   here. This is the Pro version of W Drive Forex AI, in Pro version, a user can adjust all the settings including the lot size as well. You can find the  
作者のその他のプロダクト
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
エキスパート
Javier Gold Scalper：あなたのそばにある最先端テクノロジー！ マニュアルと設定ファイル：購入後にご連絡いただければ、マニュアルと設定ファイルをお渡しします 価格：販売されたライセンス数に応じて価格が上がります 残りのコピー数：5 金は金融市場でもっともボラティリティの高い資産の一つであり、取引には高度な正確性、慎重な分析、そして非常に効果的なリスク管理が必要です。 Javier Gold Scalper は、これらの柱を統合するために開発された強力で洗練されたシステムであり、金市場での取引を最適化することを目的としています。最先端のテクノロジーと高度な戦略を駆使して、Golden Scalperは初心者からプロのトレーダーまで対応し、このダイナミックな市場における課題を安全に乗り越え、チャンスを活かすサポートをします。Golden Scalperを使えば、金の特性に対応した信頼性の高いツールを手に入れることができます。 シンボル XAUUSD（金） 時間足 M30 PropFirm 対応済み 資金 最低 $1000 ブローカー どのブローカーでも可 口座タイプ ど
Golden Arrow Scalper
Felipe Jose Costa Pereira
5 (1)
インディケータ
未来の取引を発見しよう - Golden Arrow Scalper! 著名なFelipe FXによって開発されたEasy Entry Pointsは、直感的で効率的な取引体験を提供する次世代の取引指標です。先進的な機能とユーザーフレンドリーなインターフェースを備えており、どのレベルのトレーダーにも最適なツールです。 主要機能： 簡単な入口信号：   速いと遅いEMAのクロスを基に理想的な入口点を特定し、取引の正確さとタイミングを確保します。 音声アラート：   EMAのクロスに対するリアルタイムの通知を音声で設定し、市場の変化に迅速に反応できるようにします。 完全なカスタマイズ：   速いと遅いEMAの設定をトレーディングスタイルや特定の戦略に合わせて調整します。 明確なビジュアル：   異なる色（SeaGreenとRed）を使用してEMAのクロスを簡単に視覚化し、迅速かつ情報に基づいた意思決定を容易にします。 最適化されたパフォーマンス：   Easy Entry Pointsは、どの取引プラットフォームでも高速かつ効率的に動作するように設計されています。 なぜEasy Gold
Aurora Scalper Trade
Felipe Jose Costa Pereira
エキスパート
Aurora Scalper Trade （オーロラ・スキャルパー・トレード）**は、数年間リアル口座で稼働してきた高度なグリッドシステムです。多くのシステムが過去のデータに合わせて最適化されているのに対し、本システムは市場に実在する非効率性を利用するよう設計されています。したがって、単なる「当たり外れ」のグリッド戦略ではなく、市場のメカニズムを活用して安定した利益を追求します。 対応通貨ペア： AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD 推奨時間足： M15 特徴 1つのチャートで完結： すべての通貨ペアを1チャートで管理可能 複数通貨ペア対応 堅実なバックテストとリアル口座での実績 GMTの調整は不要 使い方は非常に簡単：3行の手順を読むだけ 他の高品質なEAと比べて非常にコストパフォーマンスが高い インストール方法 EAは**1つのM15チャート（推奨はAUDCAD）**にのみ適用してください ブローカーがサフィックス（例：AUDCAD.a）を使用している場合は、Symbolパラメータを修正してください 推奨通貨ペアのみ使用してください。設定ファイル（.set）は不要です。すべての
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
エキスパート
Golden Scalper PRO：私たちのテクノロジーがあなたのために働きます！ マニュアルと設定ファイル：購入後にご連絡いただければ、完全なマニュアルと設定ファイルをお渡しします。 価格：販売ライセンスが増えるごとに価格は上がります。 残りライセンス数：3 ゴールド取引は非常に高いボラティリティとリスクが伴うため、金融市場の中でも最も難しい分野の一つです。 Golden Scalper PRO は、この課題を克服するために設計されています。高度なテクノロジーと効果的な戦略を組み合わせ、利益を最大化します。初心者からプロのトレーダーまで、安全かつ安定した取引をサポートします。 Golden Scalper は、適応型インテリジェントシステム、マルチタイムフレーム分析、自動ロット調整、高度なリスク管理を搭載し、市場の変化に迅速に対応し、常に資金を守ります。 取引銘柄 XAUUSD（ゴールド） 時間足 M5 最低入金額 500 USD 対応ブローカー 全てのブローカー 口座タイプ 全て（低スプレッド口座推奨） レバレッジ 1:500以上推奨 VPS 推奨（必須ではない） 取引銘柄
Usd Killer Gemini AI Scalper MT5
Felipe Jose Costa Pereira
エキスパート
USD Killer Gemini EA は、堅牢で高度に自動化された戦略のセキュリティによって運用を最大化したいと考えているトレーダーのためのソリューションです。 Felipe FX によって開発されたこの次世代 EA は、最先端のテクノロジーと高度な指標を組み合わせて、効率的で収益性の高い取引を実現します。 エントリーを確認するための高度なインジケーターである USD Killer は、AI Gemini のすべてのパワーを活用して開発され、チャート上で毎日発生するパターンを見つけ、長期的に積極性を高めます。 設定可能な機能 マーチンゲール:長期的にプラスで安全な取引を確保することを目的として、損失後のその後の取引ごとにロットサイズを増やす賢いアプローチです。 ドローダウン率: ドローダウン率に応じて注文を調整する機能によりリスクを効果的に管理し、資本を確実に保護します。 毎日の目標: 毎日の取引目標と損失限度を設定して、シンプルかつ効果的なリスク管理を実現します。制限に達すると、EA は自動的に操作を停止します。 日次シグナルフィルター: 前の日次ローソク足の終値に基
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信