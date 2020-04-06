Nostradamus X Scalper

🔮 ノストラダムス X スキャルパー 🔮


推奨ペア： ⚡ ゴールド


推奨時間枠： ⚡ M15




💰 プロフェッショナルロボットが市場のピークと底値を狩る


ノストラダムスは、市場の転換点を正確に捉える完全自動取引システムです。昼夜を問わず稼働し、感情に左右されない判断を行い、あなたの利益を最大化します！




⚡ ノストラダムスを選ぶ理由


🎯 スマートエントリーシステム


トレンド反転ポイントを自動検出


高値・安値レベルでの正確なエントリー


ストップ注文と指値注文によるリスク管理


🛡️ 高度なリスク管理


スマートストップロス＆テイクプロフィット - 利益を保護


トレーリングストップ - 利益を伸ばし、損失を止める


ブレークイーブン - オープン取引を自動的に確保


最大ドローダウン - 口座を損失から保護


💵 柔軟なロット管理


固定ロット - クラシックな方法


オートロット - リスク率に基づいて計算


バランスロット - 残高に基づく比率


📊 プロフェッショナルダッシュボード


ライブ損益追跡


勝率と統計


インスタントスプレッドとステータス管理


総合パフォーマンス概要


🚀 ノストラダムスを差別化する機能


✅ 24時間365日オートパイロットモード - 眠っている間も収益を上げる


✅ スプレッドフィルター - 高スプレッドの取引は開始しない


✅ タイムコントロール - 指定時間のみ稼働


✅ スマートテイクプロフィット - ロットベースの利益目標


✅ 完全カスタマイズ可能 - すべてのパラメータを調整可能


✅ ゼロレイテンシー - 即時注文執行


✅ すべての銘柄に対応 - 外国為替、金、指数...




🎁 ボーナス機能


🔹 カラフルなダッシュボード - 口座情報をリアルタイムで監視


🔹 グローバル統計 - すべての取引が記録されます


🔹 マジックナンバー - 複数のロボットを実行


🔹 簡単な設定 - プラグアンドプレイシステム




💪 対象者


✔️ 初心者 - 完全自動、介入不要


✔️ プロ向け - 高度なパラメータでカスタマイズ可能


✔️ スキャルパー向け - 高速エントリー・エグジット戦略


✔️ 投資家向け - 長期的なポートフォリオの成長






🎯 結果


Nostradamus X Scalper は市場の将来を予測するものではありませんが、数学とアルゴリズムを用いて最適なエントリーポイントを見つけ出します！










このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
