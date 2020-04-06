Gold Correlator

Gold Correlator EA (XAUUSD · M5)

概要
Gold Correlator EA は、XAUUSD の M5 足専用に設計された自動ブレイクアウト型エキスパートアドバイザーです。本システムの中心となるのは EURUSD 相関フィルター であり、エントリー時に EURUSD が同方向に動いている場合のみゴールドの取引を実行します。これにより、米ドルの強弱が両市場で一致したときのみ取引が行われ、ダマシのブレイクアウトを回避し、精度の高いエントリーを実現します。

主な機能

EURUSD 相関フィルター（コア機能）

EURUSD が上昇しているときのみ、ゴールドの買いエントリーを許可。

EURUSD が下降しているときのみ、ゴールドの売りエントリーを許可。
米ドルフローと一致した方向での取引を保証します。

ブレイクアウトロジック：直近の高値・安値付近に Buy Stop / Sell Stop を配置し、モメンタム継続を狙う。

ボラティリティ管理：標準偏差フィルターにより、低ボラティリティや横ばい相場では取引を回避。

ダイナミックスプレッドフィルター：現在のスプレッドを平均値と比較し、取引コストが高いときはエントリーを防止。

連続損失リミッター：指定回数以上の連敗後、新規取引を停止。

リスク管理ポジションサイズ：固定ロットまたは口座残高に対するリスク％での自動計算に対応。ブローカー制限に準拠。

アカウント保護：残高ガードと日次ドローダウンガードを搭載。プロップファーム条件にも対応。

取引スケジュール：曜日・時間単位で取引を制限可能。

統合パネル：EURUSD の方向、スプレッド、ドローダウン、リスク等をリアルタイム表示し、手動売買も可能。

技術的注意事項

最適化対象：XAUUSD、M5。

相関フィルター利用には EURUSD の履歴データが必要です。

バックテストは ティックデータで行ってください。

バックテスト速度を上げる場合はパネルを無効化 (InpUsePanel=false)。

パラメータはすべて調整可能で、安全性を確保するための入力チェックを搭載。

リスク免責事項
本製品は技術的な取引ツールです。過去の成績は将来の結果を保証するものではありません。必ずデモ口座でテストし、ブローカーの条件に合わせて設定を調整してから実運用してください。
おすすめのプロダクト
Hedge master Pro
Matong Maphango
1 (1)
エキスパート
Unleash the power of precision trading with Hedge master Pro, the next-generation Forex Expert Advisor that guarantees performance through the proven hedging strategy. Designed for traders who demand consistent results, Hedge master Pro leverages advanced algorithms to maximize profits while minimizing risk. Key Features: Hedging Strategy : This EA dynamically manages trades by using a hedging technique to protect your positions from adverse market moves, ensuring that you stay in control of eve
Gold Quant AI
Hizbullah Mangal
5 (6)
エキスパート
Gold Quant AI – Precision Gold Trading with Institutional Logic and AI Filtering Overview Gold Quant AI is a professional automated trading system developed exclusively for XAUUSD (Gold) on MetaTrader 5 . The Expert Advisor is designed for traders who value precision, discipline, and controlled risk , rather than continuous or aggressive market exposure. Gold Quant AI trades selectively , executing positions only when its predefined internal conditions are met. The system is built on a real inst
Dominion Gold
Angelo Marcelo Serafin
4.25 (4)
エキスパート
Dominion Gold EA Dominion Gold EA は、 MetaTrader 5 向けに開発された XAUUSD（ゴールド） 用の Expert Advisor で、 ニューヨーク市場セッション 中の取引を目的として設計されています。価格行動の分析および 事前に定義されたレベルのブレイクアウト を基に取引を行います。 本 EA は、ニューヨーク市場オープン前に形成される特定の市場条件に基づいて取引を実行し、ボラティリティが高いと判断される状況でエントリーします。戦略は 1サイクルにつき1つの方向ポジションのみ を取るよう設計されており、保留注文は自動的に管理されます。 EA には、連続した損失の後にロットサイズを制御された形で調整できる オプションの損失回復メカニズム が搭載されています。回復に関するすべてのパラメータ（倍率や最大ステップ数を含む）は、ユーザーが自由に設定できます。 正確な時間同期を確保するため、Dominion Gold EA は**ブローカーのサーバー時間を自動検出する機能（Auto GMT）**を備えており、 Strategy Tester 用に
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
エキスパート
NeoPips Engine EA – 究極のトレーディング革命が到来！ 「トレーディングの真の力は、他者が見逃すものを見抜くことにあります。NeoPips Engineは市場を追うのではなく、市場を掌握します。」 NeoPips Engine EAについて：あなたのインテリジェントなトレーディングの味方 NeoPips Engine EAは、ありきたりなトレーディングロボットではありません。精度、適応性、そして長期的なパフォーマンスを求めるトレーダーのために開発された、AIに最適化された多次元のエキスパートアドバイザーです。 時代遅れの厳格なルールを持つボットとは異なり、NeoPips Engineは生きた戦略です。リアルタイムで市場を思考し、学習し、適応します。 これは単なる自動化ではなく、進化の過程です。 次世代のインテリジェンス：あなたを自由にするコア機能 AIによる意思決定 動的パターン認識 予測トレンド分析 ライブデータに基づくスマートなエントリー/エグジットロジック マルチエンジン戦略コア – 4つのモード。目標はただ
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
エキスパート
Introducing Neural Bitcoin Impulse - an innovative trading bot created using neural network training technology on voluminous market data sets. The built-in mathematical model of artificial intelligence searches for the potential impulse of each next market bar and uses the resulting patterns of divergence and convergence between the predictive indicators and the price to form high-precision reversal points for opening trading positions. The trading robot is based on the Neural Bar Impulse ind
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
エキスパート
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (3)
エキスパート
Attempts to recover losing trades. If a trade moves in the wrong direction, the Zone Recovery algorithm begins. An alternating series of Buy and Sell trades at two specific levels take place, with two Exit Points above and beyond these levels. Once either of the two exit points is reached, all trades close with a combined profit or break even.  To use  1) Place the EA on a chart and select how the first trade will open (Manual/Via EA strategy/Use EA panel/External EA) 2) Configure your recovery
Mean reversion automatic
Samuel Bedin
エキスパート
Mean reversion automatic is a trading bot for people wanting a secure trading automation. Based on several filters making efficient trades. Designed for major forex. Adjustables parameters availables. Make x3 in a few months losing a few penny as you can see on screenshot. Included money management and growth compounding. Make your trades in total security with this bot. Do not hesitate to contact me
SL Gold Scalper
Chriscane Lucius J Manthando
エキスパート
SL Gold Scalper EA is optimized to trade GOLD (XAUUSD) asset. Based on the analysis of the market behavior a strategy that minimizes loss trades to successfully implement the martingale method. Multi-time frame analysis included for higher percentage of safe entries avoiding stop loss (SL) hunting from the market makers.  Expert Advisor Recommended Guide lines ================================================ Input Settings: MagicNumber => (Unique number per chart e.g 34505) XAUUSD =>  4 Hour Ch
Magic Max
Reni
3.67 (3)
エキスパート
Magic Max EA, works  with Supply Demand Zones with all Currency pairs / Gold and with all timeframes. Timeframe: (H1 or H4) EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD, GOLD Timeframe: (M1 To H1) STEP INDEX, V10,V50,V75 , V100, Boom and Crash (You can select Trade mode according to Trend or for few pair like Boom500/1000 only BUY, C500/1000 only sell) Trade Mode = Both                     = Buy                    = Sell Hidden SL TP = False (if its true your set traget dollar function
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
エキスパート
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Sydney MT5
Ruben Octavio Gonzalez Aviles
3.26 (19)
エキスパート
シドニーは、人工知能を従来のテクニカル分析と組み合わせて使用し、 GBPUSDと USDJPYの シンボルの将来の市場の動きを予測する複雑で新しいアルゴリズムです。このExpert Advisorは、テクニカル分析指標からのデータを使用して訓練されたリカレントニューラルネットワーク、特にLong-Short-Term-Memoryセルを使用します。この方法によって、EAは将来の値動きに最も関連する指標を学習し、それに基づいて行動することができるのです。さらに、LSTMネットワークは、短期と長期の両方の履歴データを考慮することができるため、時系列分析に特に適しています。 注：本商品は 限定紹介 商品です：このEAを現在の価格で販売するのは、 10本中1本 のみです。次の価格： 799ドル このEAの価格は、このシステムで取引するユーザーを限定するために、着実に値上げされる予定です。 ライブ信号 : https://www.mql5.com/en/signals/2223419 重要： 追加情報および特典を受け取るには、製品購入後、PMを通じて直接ご連絡ください。 メカニクス このExp
Otter Scalper
Esteban Thevenon
エキスパート
Otter Scalper is a 100% automated trading robot. It uses a very effective breakout strategy. The money management is automatic. A position is taken when a high or low is reached. The position is secured as soon as possible and followed with a trailing stop loss. As the average profit is small, it is advisable to trade with a small spread. The performance of the robot can therefore change depending on your broker. It is also strongly recommended not to use this robot if your broker uses commissi
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
エキスパート
Indicementへようこそ！ プロップファーム準備完了! -> セットファイルを ここからダウンロード ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです! 最終価格: 990ドル NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT は、   専門的な取引アルゴリズムの作成における私の 15 年間の経験をインデックス市場にもたらします。 EA は、最適なエントリー価格を見つけるために非常によく考えられたアルゴリズムを使用し、取引のリスクを分散するために内部で複数の戦略を実行します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリング ストップロスとトレーリング テイクプロフィットも使用します。 この
Scalping MT5 EA
The Hung Ngo
エキスパート
Description of Scalping MT5 EA Scalping MT5 EA is a powerful, simple, and user-friendly trading tool designed for traders seeking an effective scalping strategy. This fully automated EA saves you time and maximizes profit opportunities from short-term price movements. Key Features Fully Automated : Scalping MT5 EA handles every stage of trading, from market analysis to order placement and risk management. Easy Setup : With simple input parameters, you can customize the EA to suit your trading st
Gold Rush Turbo EA
Pham Tung Anh Nguyen
5 (1)
エキスパート
INTRODUCTION Gold Rush Turbo – Ride the Fastest Wave of Gold Trading Experience the thrill of fast-paced gold trading. Gold Rush Turbo is a high-performance, medium-risk Expert Advisor designed for traders who thrive in dynamic market conditions. Built for aggressive scalping on XAUUSD (gold), it uses rapid market entries, tight stops, and momentum-based logic to capture short-term price movements. If you’re ready for high-speed decision-making, Gold Rush Turbo keeps your strategy sharp and your
Correction researcher
Olha Blau
エキスパート
Correction researcher (СR) Remember, an advisor is just a tool that allows you to follow a trading strategy without the psychological burden of manual trading. This MT5 expert advisor works well in uptrends. Gold is in an uptrend from 2022 to 2025 and is likely to continue to grow rapidly for another 2-3 years. The Expert Advisor looks for the bottom of a pullback or correction to enter a buy trade in line with the trend. The Expert Advisor does not use a grid of orders, Martingale or locking. T
Smart Grid Navigator
Anastasia Danilova
エキスパート
Smart Grid Navigatorは、インテリジェントなエントリーフィルタリングシステムを備えたマルチレベルグリッド戦略を使用するプロフェッショナルなトレーディングエキスパートアドバイザーです。このプログラムは、テクニカル指標の分析と市場状況に基づいてポジションを自動的に管理します。 このアドバイザーは最適化された設定が付属しており、インストール後すぐに使用できます。チャートで起動してテストを開始できます。すべてのパラメータには安全なデフォルト値があり、お客様のトレーディングスタイルとリスクレベルに合わせて調整できます。 主な機能 自動トレーディング 完全自動化されたポジションのオープンとクローズシステム 24時間年中無休または選択した取引時間帯に動作 トレーダーの常時監視不要 インテリジェントなエントリーフィルタリング マルチレベル市場分析システム テクニカル指標による偽シグナルのフィルタリング 様々な市場状況への適応 柔軟なリスク管理 マーチンゲールを無効にできる段階的なポジションサイジング バスケット利益管理 設定可能なストップロスとテイクプロフィットレベル 時間制御 特定
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
エキスパート
SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert - 取引を開始するために設計されています! これは、革新的で高度なアルゴリズムを使用して値を計算する取引ロボットであり、金融​​市場の世界でのアシスタントです。 SolarTrade Suite シリーズのインジケーター セットを使用して、このロボットを起動するタイミングをより適切に選択してください。 説明の下部にある SolarTrade Suite シリーズの他の製品をご覧ください。 投資と金融市場の世界を自信を持ってナビゲートしたいですか? SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert は、情報に基づいた投資決定を行い、利益を増やすのに役立つ革新的なソフトウェアです。 SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert の利点: - 正確な計算: 当社のロボットは、高度なアルゴリズムと分析方法を使用して、市場の動きを正確に予測します。 資産を売買するのに最適なタイミングを
Aequitas Arbitrage AI
Filippo Morleo
エキスパート
Aequitas AI - Institutional Triangular Arbitrage Real-Tick Optimized Arbitrage: Engineered to survive and profit where theoretical EAs fail. Launch Promotion   LIMITED OFFER: The current low price is valid ONLY for the first 5 licenses. After the first 5 copies are sold, the price will increase. Subsequently, the price will continue to rise after every 10 sales. Secure your license now before the price adjustment. IMPORTANT: BACKTESTING GUIDE & DATA ANALYSIS Transparency is one of our core va
Outside Day Reversal EA
Munkh Od Jargalsaikhan
エキスパート
Outside day trading strategy looks for a specific pattern in the price chart of a security. The pattern is characterized by a larger range than the previous day, with the high of the day higher than the previous day's high and the low of the day lower than the previous day's low. Works with many symbols, such as BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, oil, gas, and others. PLEASE RATE! Thank you very much! FEATURES: - Real Strategy - Daily Bar Strategy - Exit the trade if the day was profitable - ATR multiple s
FREE
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
エキスパート
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
QuantReaper EA
Ville Alexander Hirvelae
エキスパート
This is not a grid, martingale, or gamble. QuantReaper  Mean Reversion applies pure statistics and disciplined logic to exploit market inefficiencies. It identifies stretched price conditions, quantifies volatility, and reverts trades toward equilibrium with defined risk and no averaging down. Every decision is systematic — no randomness, no emotion. QuantReaper Mean Reversion EA is a clean, data-driven Expert Advisor for H1 and M30 charts. It specializes in NZDCAD and AUDCAD , combining a 100-p
Accurate Shot MT5
Yurii Yasny
エキスパート
reguired set file  Live Siqnal - is a trading system based on the correlation of several classical indicators with certain parameters to achieve the necessary goals of market entry and exit control. The minimum number of parameters greatly simplifies the work with the Expert Advisor. The strategy is based on a classic overbought/oversold system with the possible influence of market strength on the price movement in a certain direction. Recommendations for trading: - TF H1GBPUSD - leverage 1:500
Project 758
Konstantin Sinitsin
エキスパート
Greetings, fellow traders. EA Project 758 was created by a team of traders and programmers with 15 years of experience. EA Project 758 has been developed and refined over a period of 6 years. Through this process, we have achieved excellent results. The EA algorithm is proprietary and has no analogues. It incorporates universal and complex systems such as IR, developed personally by us. We designed a proprietary EA that embodies the behavior model of termites. These tiny insects are known for th
Expert Amazo DEMO
Guilherme Geovanini Fraga
3 (1)
エキスパート
EXPERT AMAZO DEMO   é um Expert Advisor projetado especificamente para negociar WIN (mini índice) e WDO (mini dólar) e para ser usado somente em contas DEMO. A operação é baseada na abertura de ordens utilizando alguns indicadores como Sars parabólicos, médias móveis, Bandas de Bollinger, Fibonacci, etc., trabalhando de acordo com 3 modalidades de estratégia, o AMAZO procura prever os movimentos do mercado com operações contra ea favor da tendência.              Entre em nosso Grupo de WhatsAp
FREE
F22 Raptor
Kiryl Rudovich
エキスパート
F22 Raptor is a highly reliable, low risk EA, based on  statistical arbitrage idea. Expert don't use any dangerous methods of money management and suitable for any broker conditions. The Expert Advisor tracks two correlated currency pairs at once and determines the moment, when a strong divergence occurs between the pairs. Then it opens opposite trades for each currency pair. Profit is formed during the reverse convergence of currency pairs. The Expert Advisor dynamically fixes profits and limi
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
エキスパート
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Tensline
Vladimir Karputov
エキスパート
Simple, Efficient, Profitable — an Expert Advisor that works for you This EA is designed for traders who value simplicity and control . With minimal settings, it’s incredibly easy to configure and launch — no complex optimization required. Holds only one market position at a time — no clutter, no overlap. Flexible strategy selection — choose the one that best fits your trading style. Backtesting results reveal : Certain currency pairs perform exceptionally well on rebate services , g
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.67 (39)
エキスパート
AOT MT5 - 次世代AI多通貨システム Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要!購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください: リソース 説明 AOTの取引頻度について ボットが毎日取引しない理由 AOTボットの設定方法 ステップバイステップのインストールガイド Set files AOT MT5は、 AIセンチメント分析 と 適応最適化アルゴリズム を搭載した高度なExpert Advisorです。何年もの改良を経て開発されたこの完全自動化システムは、リスク管理を使用して単一のAUDCAD M15チャートから16通貨ペアを取引します。 AI駆動技術 静的インジケーターを使用する従来のEAとは異なり、AOTはClaude API統合を通じてリアルタイムAIセンチメントフィルタリングを採用しています。この次世代アプローチは多次元市場パターンを分析し、優れた
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (22)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
エキスパート
重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
エキスパート
特 別価格  $109  (通常価格: $365) 。 セットアップと使用ガイド :  ABS Channel 。 リアルタイム監視:   ABS Signal 。  ライブシグナルのセットアップファイル 基本セットアップファイル ABS EAとは? ABS EAは、H1時間足の XAUUSD(ゴールド) 専用に開発されたプロフェッショナルな取引ロボットです。 マーチンゲールシステム に基づいており、 組み込みのリスク管理機能 により. 初心者から経験豊富なトレーダー向けに設計されたABS EAは、セットアップが簡単で、完全自動化されており、さまざまな取引スタイルに合わせてカスタマイズ可能です。 主な機能 ユーザー定義の安全設定を備えたマーチンゲール戦略 柔軟なロット管理:固定ロットまたは自動ロット 選択した閾値で取引を一時停止する最大ドローダウン制限 簡単なセットアップ:チャートに添付し、設定を構成して取引 技術仕様 シンボル: XAUUSD 時間足: H1 最低入金額: $300 推奨入金額: $1,000 口座タイプ: ECN / Raw Spread レバレッジ:
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (8)
エキスパート
X Fusion AI — ニューラル適応型ハイブリッド取引システム 期間限定割引。残り7件（全20件）— まもなく完売。 現在の特別価格は149ドルで、まもなく999ドルに戻ります。 動作デモ 実運用パフォーマンス ご購入後、推奨パラメータ、使用方法、注意事項、運用のコツなどの情報を受け取るために、必ず私たちにプライベートメッセージをお送りください。 ご支援いただき、誠にありがとうございます。 1. 概要 X Fusion AI は、従来の取引ロジックとニューラル風の適応メカニズムを組み合わせた自動売買システムです。 本システムは価格を予測することを目的とせず、市場環境の変化を分析し、それに応じて内部ロジックを調整します。 主な特徴は以下の通りです： 多様な市場環境への適応 市場条件の変化に対する安定した動作 ドローダウン管理の強化 ノイズや低品質シグナルのフィルタリング 本システムは、市場の流れを評価し、構造変化に応じて反応することに重点を置いています。 2. 実績参照（MQL5 内部シグナル） 以下の MQL5 シグナルで運用状況を確認できます： メインシグナル： https:
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
エキスパート
長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。このEAは、異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 EAはエントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAのコアロジックは特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによってオープンされたすべての取引は、事前定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   お知らせチャンネル  | 設定ファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します： 戦略 1 (M30):   この戦略は、特定の弱気パターンの後に潜在的な強気反転シグナルを特定するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2 (H4):   こ
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
4 (3)
エキスパート
世界初のゴールドとビットコイン間の公開裁定アルゴリズム！ 毎日セール開催中！ ライブシグナル -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: 時間の経過とともに推奨されるブローカー：   IC Markets 取引ペア:   XAUUSD、BTCUSD 添付ファイルのシンボル:   XAUUSD H1 取引した通貨ペアが 「Market Watch」 ウィンドウに追加されていることを必ず確認してください。 口座タイプ: ECN/ロースプレッド プレフィックス設定: ブローカーがシンボルプレフィックス付きの通貨ペアを持っている場合、例えば - XAUUSD   _i 次に設定にプレフィックスを入力します：   「   _   i」 金 vs ビットコイン裁定取引: これは、これらの資産間の価格差を利用する戦略ですが、通常は直接取引されるペアではなく、競合する「安全資産」として機能します。トレーダーは、市場の不確実性やトレンド反転の時期に、金がビットコインに対して割安になる（またはその逆）のを狙い、より安価な資産を購入し、より高値で売却
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
エキスパート
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
エキスパート
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25年以上の経験を持つ作者による、マーチンゲールやグリッドなしで任意の資産を取引するためのプロフェッショナルな取引アドバイザー。 トップアドバイザーのほとんどは上昇する金で動作します。テストでは見事に見えます...金が上昇している間は。ですが、トレンドが尽きたらどうなるでしょうか？誰があなたのデポジットを保護しますか？HTTP EAは永遠の上昇を信じていません — 変化する市場に適応し、投資ポートフォリオを広く分散し、デポジットを保護するために設計されています。それは、上昇、下落、横ばいのどのモードでも同様に成功する規律あるアルゴリズムです。プロのように取引します。HTTP EAは、リスクと時間の精密管理システムです。歴史上の美しいチャートでアドバイザーを選ばないでください。動作原理で選んでください。 資産 任意、購入後各々に専用の .set ファイル 時間足 M5-H4（アドバイザー設定で指定） 原則 動的価格不足ゾーンとの作業 デポジット $100 から。レバレッジ 1:25+ ブローカー 任意、ECN/Raw 低スプレッド
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
エキスパート
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
作者のその他のプロダクト
Wall Street Scalper
Wilna Barnard
5 (1)
エキスパート
Wallstreet Scalper (US30 · US500 · US100 · M5) 概要 Wallstreet Scalper は、米国主要株価指数（US30、US500、US100）の M5 タイムフレーム向けに設計されたブレイクアウト型の自動売買システム（EA）です。直近の高値や安値をブレイクした際のモメンタムを捉え、多層的なリスク管理で資金を保護します。個人トレードだけでなく、 プロップファームのチャレンジ にも最適化されています。従来の「固定ポイント制」とは異なり、すべての距離設定に ATR（Average True Range）倍率 を採用し、市場のボラティリティに応じて自動調整されます。 コア戦略 ブレイクアウトエントリー: 直近のサポート・レジスタンスをわずかに超えた位置に Buy/Sell Stop を設置。 ATR による自動調整: SL、TP、トレーリングストップ、さらにはエントリーバッファまで、すべてが ATR 倍率で計算されます。静かな相場ではタイトに、ボラティリティが高い相場では広めに設定されます。 ボラティリティフィルター: ATR フィルターに
Cryptex Scalper
Wilna Barnard
エキスパート
Cryptex Scalper — 暗号通貨ブレイクアウトEA (M5) 概要 Cryptex Scalper は、BTCUSD、ETHUSD、LTCUSD などの暗号通貨取引に特化して開発されたブレイクアウト型エキスパートアドバイザーです。 従来のブレイクアウト手法を基盤としつつ、暗号通貨市場特有の条件に対応するよう調整されています。 スプレッドの拡大 24時間365日の取引環境 高いボラティリティ 週末のギャップ発生 Cryptex Scalper は、適応型の自己学習フィルターと厳格なリスク管理を搭載し、ボラティリティの高い市場環境での信頼性を高めています。 主な機能と改良点 1. ダイナミック・スプレッドフィルター（自己学習型） ブローカーの平均スプレッドをリアルタイムで計算し、安全係数を掛け合わせます。 現在のスプレッドが許容範囲内である場合のみ新規注文を許可。 スプレッドが上限を超えた場合、保留中の注文は即時キャンセルされます。 2. ATRベースのボラティリティフィルター ATRを用いて価格に対して異常に高いボラティリティを検出。 急激なスパイク時の「ダマシブレイクアウ
KoryuBureiku
Wilna Barnard
エキスパート
Koryu Bureiku EA: 時間帯ブレイクアウトのための完全なソリューション Koryu Bureiku EAは、時間帯ブレイクアウト戦略に基づく強力な取引ツールです。東京セッション中に価格帯を特定し、ロンドンおよびニューヨークセッション中のブレイクアウトを取引します。精密な取引管理と高度なリスクコントロールを提供し、すべての経験レベルのトレーダーに適しています。このEAは、取引の効率性と収益性を最大化するよう設計されています。 主な機能 ダイナミックロットサイズ : リスクプロファイルに基づいて取引量を自動調整します。 ドローダウン保護 : 高いボラティリティの中でもリスクを軽減します。 利益管理機能 : トレイリングストップ、部分利確、ブレイクイーブン機能を搭載。 ブレイクアウトゾーンの可視化 : ブレイクアウトエリアをチャート上に直接表示可能。 時間帯と範囲のフィルター : 最適な市場条件でのみ取引を実行。 詳細なバックテスト : 10年以上の歴史データで実証済みの性能。 ニュースフィルター : 重要な経済イベント中の取引を回避するためのニュースデータフィルタリング。
Bushido Scalper
Wilna Barnard
3.67 (3)
エキスパート
Bushido Scalper 概要 Bushido Scalper は、USD/JPY と EUR/USD の通貨ペアに特化した高度なトレーディングボット（EA）です。強力なスキャルピング戦略を活用して、迅速な価格変動を捉え、迅速に取引を実行することで、高い流動性の市場で利益を最大化します。 主な特徴 スキャルピング戦略 ：短期の取引を行い、急速な価格変動を活用します。 対応通貨ペア ：USD/JPY と EUR/USD に最適化されています。 組み込みフィルター ：RSI とニュースフィルターが含まれており、取引の精度を向上させ、リスクの高い期間を避けることができます。 データログ記録 ：重要な取引詳細（例えば、スリッページ）を bushido_log.csv ファイルに記録し、取引後に分析できます。 重要な使用上の注意 バックテスト 最良の結果を得るために ：1分足の開高安終値（OHL）データを使用してバックテストを行い、結果の正確性を確保してください。 「Every Tick」モードを避ける ：このモードは、最適化された実行速度により、実行に不一致を引き起こす可能性がありま
Tetsu Bitcoin Scalper
Wilna Barnard
2.5 (2)
エキスパート
私のビットコインスキャルピングボットをご紹介 - 10年間の実績に基づく成功！ 私は、ダイナミックな暗号通貨市場で精度、適応性、そして収益性を追求して精密に設計されたビットコインスキャルピングボットを紹介できることを嬉しく思います。過去10年間で90％の勝率を誇り、このボットは安定した結果を提供する最終的なツールです。 主な機能 戦略的エントリーポイント ボットは、最新のXバーの高値と安値で買いストップと売りストップの注文を配置し、最適なポジションを確保します。 高度なトレーリングストップメカニズムを備えており、価格の変動に合わせて利益を動的にロックします。 ニュースフィルター機能 重大なイベントによる高いボラティリティの期間中に取引を避けるために、スマートなニュースフィルターを組み込んでいます。これにより、スキャルピング時の安定性と精度が向上します。 迅速かつ効率的な実行 高速アルゴリズムを使用しており、 isNewBar 関数を利用して正確な注文タイミングを提供します。 バックテストには、1分間のOHLCデータモデルを使用することを推奨します。 「Every Tick」 モードは
Golden Crucible
Wilna Barnard
エキスパート
Golden Crucible - 高度なゴールドスキャルピングEA 限定プロモーション！ Golden Crucible - 高度なゴールドスキャルピングEA Golden Crucibleは、トレーダーが変動の激しいゴールド市場を効果的にナビゲートできるよう支援するExpert Advisor（EA）です。精密に設計されたアルゴリズムとインテリジェントなリスク管理を使用して、このEAは短期的な価格変動をキャプチャし、取引戦略をサポートします。 主な特徴: 最適化された設定: 最適なパフォーマンスを得るために、アップロードされたスクリーンショットで推奨設定が提供されます。 カスタマイズ: EA設定内のパラメーターを調整して、個別の取引目標に合わせることができます。 スマートスケジューリング: 週末セーフティ: 週末の取引を避け、潜在的なリスクを軽減します。 デイリーフィルター: 取引日の終了前に自動的にポジションを閉じ、夜間のリスクを最小化します。 カスタマイズ可能な曜日: 特定の曜日を有効または無効にして、取引スケジュールを個別に調整できます。 高度なスキャルピング技術: 高頻度
Tatsumaki master scalper
Wilna Barnard
2 (1)
エキスパート
Tatsumaki Master Scalper EA 正確な取引の力を解き放つ Tatsumaki Master Scalper 。この最先端のスキャルピングEAは、高度な戦略とインテリジェントなフィルターを組み合わせ、市場での究極の優位性を提供します。スピード、正確性、適応性を求めるトレーダー向けに設計された Tatsumaki Master Scalper は、スキャルピングの技術を習得するための最適なツールです。 これらのペアで自信を持って取引を！ USDJPY EURUSD GOLD BTCUSD USTEC US30 Tatsumaki Master Scalper を選ぶ理由 取引セッションの最適化 市場条件が最も良い時間帯に取引できるように取引時間をカスタマイズ可能。 スプレッドフィルター ボラティリティの高い市場を自信を持って操作。このEAは15秒ごとにスプレッドデータを記録し、データフォルダ（MQL5/Files）に保存します。正確な分析と戦略の調整に役立てられます。 RSIフィルターで賢いエントリー RSIが80を超えるか20を下回るときの取引を回避するこ
Shinkiro DE40 Scalper
Wilna Barnard
エキスパート
Shinkiro DE40 Scalper：精密なスキャルピング戦略 Shinkiro DE40 Scalper は、 過去 X 本のバーの最高値と最安値 に基づいてエントリー機会を特定するよう設計された 自動売買システム（EA） です。 この EA は 安定性とリスク管理 に重点を置き、 フランクフルト証券取引所の取引開始時間 に最適に動作し、 ニューヨークおよびロンドン市場のボラティリティ にも対応します。 なぜ DE40（DAX）でスキャルピングをするのか？ DE40（DAX）指数 は、 ドイツの主要 40 社 で構成されており、多様な業界をカバーしながら経済成長を牽引しています。企業は事業拡大と利益向上を目指しているため、 DE40 は流動性が高く、ボラティリティも大きい 傾向があります。 この市場の特性は、 短期取引（スキャルピング）に適しており 、主要な取引時間中に発生する価格変動が、 Shinkiro DE40 Scalper のエントリー・エグジット戦略と一致 します。 主な機能 柔軟なリスク設定 – ユーザーのフィードバックに基づき、ストップロスの制限を調整し、 リ
Three Majors Scalper
Wilna Barnard
エキスパート
Three Majors Scalper (EURUSD · USDJPY · GBPUSD) — M5 概要 Three Majors Scalper は、 EURUSD・USDJPY・GBPUSD にフォーカスした ルール駆動型の M5 用 EA です。セッション／曜日スケジュール、スプレッド・ゲート、トレーリング管理、 エクイティ（Equity）ベースのポジションサイズ を組み合わせ、リアルタイムのテレメトリを表示するコンパクトなパネルを備えています。ブローカーの制約（ボリュームステップ、最小／最大ロット、フリーズ／ストップレベル）を遵守し、プロップ企業の要件（リスク上限、取引頻度リミッタ）にも配慮して設計されています。 重要: 過去の成績は将来の結果を保証しません。必ずデモ口座でテストし、ブローカー環境に合わせて調整してください。 v1.16 の新機能 エクイティベースのリスク・サイジング （固定ロットも引き続き選択可） ユーザー定義の最大ロット上限 により動的サイジングを制限 スプレッド・ゲート を InpMaxSpreadPips に連動（閾値超過時は新規エントリ停止）
DoncianLongEdge
Wilna Barnard
インディケータ
Overview Donchian Long Edge is a modern take on Richard Donchian’s classic channel breakout strategy — adapted specifically for long-only momentum and reversal entries. It combines the proven logic of Donchian breakouts with ATR-based buffers, rearm logic, and session-aware filters. The indicator highlights buy signals only , designed for trend-following and range-reversal trading approaches. This version introduces session start/end markers and time-based signal filtering , making it especially
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信