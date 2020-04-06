Gold Correlator EA (XAUUSD · M5)





概要

Gold Correlator EA は、XAUUSD の M5 足専用に設計された自動ブレイクアウト型エキスパートアドバイザーです。本システムの中心となるのは EURUSD 相関フィルター であり、エントリー時に EURUSD が同方向に動いている場合のみゴールドの取引を実行します。これにより、米ドルの強弱が両市場で一致したときのみ取引が行われ、ダマシのブレイクアウトを回避し、精度の高いエントリーを実現します。





主な機能





EURUSD 相関フィルター（コア機能）





EURUSD が上昇しているときのみ、ゴールドの買いエントリーを許可。





EURUSD が下降しているときのみ、ゴールドの売りエントリーを許可。

米ドルフローと一致した方向での取引を保証します。





ブレイクアウトロジック：直近の高値・安値付近に Buy Stop / Sell Stop を配置し、モメンタム継続を狙う。





ボラティリティ管理：標準偏差フィルターにより、低ボラティリティや横ばい相場では取引を回避。





ダイナミックスプレッドフィルター：現在のスプレッドを平均値と比較し、取引コストが高いときはエントリーを防止。





連続損失リミッター：指定回数以上の連敗後、新規取引を停止。





リスク管理ポジションサイズ：固定ロットまたは口座残高に対するリスク％での自動計算に対応。ブローカー制限に準拠。





アカウント保護：残高ガードと日次ドローダウンガードを搭載。プロップファーム条件にも対応。





取引スケジュール：曜日・時間単位で取引を制限可能。





統合パネル：EURUSD の方向、スプレッド、ドローダウン、リスク等をリアルタイム表示し、手動売買も可能。





技術的注意事項





最適化対象：XAUUSD、M5。





相関フィルター利用には EURUSD の履歴データが必要です。





バックテストは ティックデータで行ってください。





バックテスト速度を上げる場合はパネルを無効化 (InpUsePanel=false)。





パラメータはすべて調整可能で、安全性を確保するための入力チェックを搭載。





リスク免責事項

本製品は技術的な取引ツールです。過去の成績は将来の結果を保証するものではありません。必ずデモ口座でテストし、ブローカーの条件に合わせて設定を調整してから実運用してください。