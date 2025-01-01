ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CArray 

CArray

CArray は変数の動的配列の基本クラスです。

説明

CArray クラスは、メモリ割り当て、ソート、及びファイルでの作業などの、動的配列の変数操作を意図しています。

宣言

  class CArray : public CObject

タイトル

  #include <Arrays\Array.mqh>

継承階層

  CObject

      CArray

直接子孫

CArrayChar, CArrayDouble, CArrayFloat, CArrayInt, CArrayLong, CArrayObj, CArrayShort, CArrayString

クラスメソッド

属性

 

Step

配列のステップ増分サイズを取得します。

Step

配列のステップ増分サイズを設定します。

Total

配列の要素数を取得します。

Available

追加のメモリ割り当てをせずに利用可能な配列の要素の数を取得します。

Max

メモリの再割り当てなしで可能な配列の最大サイズを取得します。

IsSorted

指定されたモードでそーとされている配列のフラグを取得します。

SortMode

配列のソートモードを取得します。

クリアのメソッド

 

Clear

メモリを解放せずに、配列の全ての要素を削除します。

ソートのメソッド

 

Sort

指定されたオプションで配列をソートします。

入出力

 

virtual Save

データ配列をファイルに保存します。

virtual Load

データ配列をファイルから読み込みます。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

派生クラス