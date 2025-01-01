MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CArray
CArray
CArray は変数の動的配列の基本クラスです。
説明
CArray クラスは、メモリ割り当て、ソート、及びファイルでの作業などの、動的配列の変数操作を意図しています。
宣言
class CArray : public CObject
タイトル
#include <Arrays\Array.mqh>
継承階層
CArray
直接子孫
CArrayChar, CArrayDouble, CArrayFloat, CArrayInt, CArrayLong, CArrayObj, CArrayShort, CArrayString
クラスメソッド
属性
配列のステップ増分サイズを取得します。
配列のステップ増分サイズを設定します。
配列の要素数を取得します。
追加のメモリ割り当てをせずに利用可能な配列の要素の数を取得します。
メモリの再割り当てなしで可能な配列の最大サイズを取得します。
指定されたモードでそーとされている配列のフラグを取得します。
配列のソートモードを取得します。
クリアのメソッド
メモリを解放せずに、配列の全ての要素を削除します。
ソートのメソッド
指定されたオプションで配列をソートします。
入出力
virtual Save
データ配列をファイルに保存します。
virtual Load
データ配列をファイルから読み込みます。
派生クラス