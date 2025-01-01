- FreeMode
Detach
配列の指定された位置から要素を削除します。
|
CObject* Detach(
パラメータ
pos
[in] 削除される要素の位置
戻り値
成功の場合は削除された要素へのポインタ、要素が削除できない場合は NULL
注意事項
配列から削除された要素に使用されていたメモリはメモリ管理フラグに関係なく解放されません。配列要素ポインタは使用されたら解放されなければなりません。
例:
|
//--- CArrayObj::Detach(int) の例