- FreeMode
- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
Reserve
メモリを割り当てて、配列のサイズを増加します。
|
bool Reserve(
パラメータ
size
[in] 配列に追加される要素の数
戻り値
成功の場合は true、ゼロ以下の数を追加しようとする試みがあった場合、または配列が増加しなかった場合は false
注意事項
メモリの断片化を低減するために、配列のサイズは、以前に Step(int) によって決定されたステップのまたはデフォルトの16ステップを使用して変更されます。
例:
|
//--- CArrayObj::Reserve(int) の例