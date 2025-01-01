//--- 例

extern bool make_error;

extern int error;

extern CArrayObj *src;

//--- CArrayObj の新しいインスタンスを作成する

//--- デフォルトのメモリ管理が有効

CArrayObj *array=new CArrayObj;

//--- ソース配列の要素を追加（コピー）する

if(array!=NULL)

bool result=array.AddArray(src);

if(make_error)

{

//--- 不正なアクションを取る

switch(error)

{

case 0:

//--- メモリ管理のフラグをチェックしないでソース配列を削除する

delete src;

//--- 結果：

//--- 受け取り側の配列での不正なポインタでの要素アドレス指定が可能

break;

case 1:

//--- ソース配列のメモリ管理のメカニズムを無効にする

if(src.FreeMode()) src.FreeMode(false);

//--- ソース配列を削除しない

//--- 結果：

//--- 受け取り側の配列の削除後、ソース配列での不正なポインタでの要素アドレス指定が可能

break;

case 2:

//--- ソース配列のメモリ管理のメカニズムを無効にする

src.FreeMode(false);

//--- 受け取り側の配列のメモリ管理のメカニズムを無効にする

array.FreeMode(false);

//--- 結果：

//--- プログラム終了後、「メモリリーク」が発生する

break;

}

}

else

{

//--- ソース配列のメモリ管理のメカニズムを無効にする

if(src.FreeMode()) src.FreeMode(false);

//--- ソース配列を削除する

delete src;

//--- 結果

//--- 受け取り側の配列要素のアドレス指定は正しい

//--- 受け取り側の配列の削除はその要素の削除につながる

}

