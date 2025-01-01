- FreeMode
AddArray
配列の最後に別の配列の要素を追加します。
bool AddArray(
パラメータ
src
[in] 追加する要素へのポインタ（CArrayDouble クラスインスタンス）
戻り値
成功の場合は true、要素が追加できなかった場合は false
注意事項
配列への配列要素の追加は、実際にはポインタのコピーです。 そのため、メソッドを呼び出す時に、 複数の変数に動的オブジェクトへのポインタが存在する可能性があります。
//--- 例
例:
//--- CArrayObj::AddArray(const CArrayObj*) の例