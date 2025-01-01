- FreeMode
- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
CreateElement
指定された位置に新しい要素を作成します。
|
bool CreateElement(
パラメータ
index
[in] 新しい要素が作成される位置
戻り値
成功の場合は true、要素が作成できなかった場合は false
注意事項
MethoCArrayObj クラスの CreateElement (int) メソッドは常に false を戻し何のアクションも取りません。派生クラスで CreateElement (int) メソッドが必要に応じて実装されるべきです。
例:
|
//--- CArrayObj::CreateElement(int) の例