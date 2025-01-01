ドキュメントセクション
CreateElement

指定された位置に新しい要素を作成します。

bool  CreateElement(
  int  index      // 位置
  ）

パラメータ

index

[in] 新しい要素が作成される位置

戻り値

成功の場合は true、要素が作成できなかった場合は false

注意事項

MethoCArrayObj クラスの CreateElement (int) メソッドは常に false を戻し何のアクションも取りません。派生クラスで CreateElement (int) メソッドが必要に応じて実装されるべきです。

例:

//--- CArrayObj::CreateElement(int) の例
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
 {
  int        size=100;
  CArrayObj *array=new CArrayObj;
  //---
  if(array==NULL)
    {
    printf("Object create error");
    return;
    }
  //--- 配列に書き込む
  array.Reserve(size);
  for(int i=0;i<size;i++)
    {
    if(!array.CreateElement(i))
       {
        printf("Element create error");
        delete array;
        return;
       }
    }
  //--- 配列を使用する
  //--- . にて。.
  //--- 配列を削除する
  delete array;
 }
