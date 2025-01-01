ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CArrayObjSearchLess 

SearchLess

ソートされた配列内でサンプルより小さい要素を検索します。

int  SearchLess(
  CObject*  element      // サンプル
  ) const

パラメータ

element

[in] 配列で探すサンプル要素

戻り値

成功の場合は見つかった要素のインデックス、要素が見つからなかった場合は -1

例:

//--- CArrayObj:: SearchLess(CObject*) の例
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
 {
  CArrayObj *array=new CArrayObj;
  //---
  if(array==NULL)
    {
    printf("Object create error");
    return;
    }
  //--- 配列要素を追加する
  //--- . にて。.
  //--- 配列をソートする
  array.Sort();
  //--- サンプルを作成する
  CObject *sample=new CObject;
  if(sample==NULL)
    {
    printf("Sample create error");
    delete array;
    return;
    }
  //--- サンプルの属性を設定する
  //--- . にて。.
  //--- 要素を探す
  if(array.SearchLess(sample)!=-1) printf("Element found");
  else                             printf("Element not found");
  //--- 配列を削除する
  delete array;
 }