MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CArrayObjShutdown
Shutdown
配列をクリアして、配列メモリ（要素メモリ以外）を完全に開放します。
bool Shutdown()
戻り値
成功の場合は true、エラーが発生した場合は false
注意事項
メモリ管理フラグが有効であれば、削除された要素に使用されていたメモリが解放されます。
例:
//--- CArrayObj::Shutdown() の例