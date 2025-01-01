//--- CArrayObj::SearchGreatOrEqual(CObject*) の例

#include <Arrays\ArrayObj.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayObj *array=new CArrayObj;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- 配列要素を追加する

//--- . にて。.

//--- 配列をソートする

array.Sort();

//--- サンプルを作成する

CObject *sample=new CObject;

if(sample==NULL)

{

printf("Sample create error");

delete array;

return;

}

//--- サンプルの属性を設定する

//--- . にて。.

//--- 要素を探す

if(array.SearchGreatOrEqual(sample)!=-1) printf("Element found");

else printf("Element not found");

//--- 配列を削除する

delete array;

}