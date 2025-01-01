- FreeMode
- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
AssignArray
別の配列の要素を複製します。
|
bool AssignArray(
パラメータ
src
[in] 複製する要素へのポインタ（CArrayObj クラスインスタンス）
戻り値
成功の場合は true、要素が複製できなかった場合は false
注意事項
AssignArray の呼び出し時に受け取り側の配列が空でない場合は、その全ての要素が削除され、メモリ管理フラグが有効であれば、削除された要素に使用されていたメモリが解放されます。受け取り側の配列はソース配列と同一のコピーです。CArrayObj::AddArray(const CArrayObj*) をご参照ください。
例:
|
//--- CArrayObj::AssignArray(const CArrayObj*) の例