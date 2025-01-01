MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CArrayObjInsertSort
- FreeMode
- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
InsertSort
ソートされた配列に要素を挿入します。
|
bool InsertSort(
パラメータ
element
[in] ソートされた配列に挿入される要素の値
戻り値
成功の場合は true、要素が挿入できなかった場合は false
注意事項
NULL などの不正なポインタがパラメータに渡された場合、要素は配列に追加されません。
例:
|
//--- CArrayObj::InsertSort(CObject*) の例