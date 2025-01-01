//--- CArrayObj::InsertArray(const CArrayObj*,int) の例

#include <Arrays\ArrayObj.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayObj *array=new CArrayObj;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- ソース配列を作成する

CArrayObj *src=new CArrayObj;

if(src==NULL)

{

printf("Object create error");

delete array;

return;

}

//--- メモリ管理フラグをリセットする

src.FreeMode(false);

//--- ソース配列に書き込む

//--- . にて。.

//--- 別の配列を挿入する

if(!array.InsertArray(src,0))

{

printf("Array inserting error");

delete src;

delete array;

return;

}

//--- 追加元の空配列を削除する

delete src;

//--- 配列を使用する

//--- . にて。.

//--- 配列を削除する

delete array;

}