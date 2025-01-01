- FreeMode
InsertArray
指定された位置に別の配列の要素を挿入します。
|
bool InsertArray(
パラメータ
src
[in] 挿入する要素へのポインタ（CArrayObj クラスインスタンス）
pos
[in] 配列内の挿入位置
戻り値
成功の場合は true、要素が挿入できなかった場合は false
注意事項
CArrayObj::AddArray(const CArrayObj*) をご参照ください。
例:
|
//--- CArrayObj::InsertArray(const CArrayObj*,int) の例