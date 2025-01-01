ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ指標基本クラスCIndicatorGetData 

GetData

指標の指定されたバッファから指定された要素を取得します。最新データの操作を保障するために、この関数が呼ばれる前に、Refresh() が呼び出されるべきです。

double  GetData(
  const int  buffer_num,    // バッファ番号
  const int  index          // 要素インデックス
  ) const

パラメータ

buffer_num

[in]  バッファ番号

index

[in]  要素のインデックス

戻り値

成功の場合は要素の数値、エラーの場合は EMPTY_VALUE

GetData

指標バッファから開始ポジションと要素数によってデータを取得します。

int  GetData(
  const int      start_pos,      // ポジション
  const int      count,          // 必要な要素数
  const int      buffer_num,    // バッファ番号
  double&        buffer[]       // データを受け取る配列
  ) const

パラメータ

start_pos

[in]  指標バッファの開始位置

count

[in]  必要な要素数

buffer_num

[in]  指標バッファの番号

buffer

[in]  データを受け取る配列への参照

戻り値

成功の場合は指定された指標バッファから受け取られた要素の数、エラーの場合は -1

GetData

指標バッファから開始時刻と要素数によってデータを取得します。

int  GetData(
  const datetime  start_time,    // 開始時刻
  const int      count,          // 必要な要素数
  const int      buffer_num,    // バッファ番号
  double&        buffer[]        // データを受け取る配列
  ) const

パラメータ

start_time

[in]  開始時刻

count

[in]  必要な要素数

buffer_num

[in]  指標バッファの番号

buffer

[in]  データを受け取る配列への参照

戻り値

成功の場合は指定された指標バッファから受け取られた要素の数、エラーの場合は -1

GetData

指標バッファから開始時刻、終了時刻と要素数によってデータを取得します。

int  GetData(
  const datetime  start_time,    // 開始時刻
  const datetime  stop_time,      // 終了時刻
  const int      buffer_num,    // バッファ番号
  double&        buffer[]       // データを受け取る配列
  ) const

パラメータ

start_time

[in]  開始時刻

stop_time

[in]  終了時刻

buffer_num

[in]  指標バッファの番号

buffer

[in]  データを受け取る配列への参照

戻り値

成功の場合は指定された指標バッファから受け取られた要素の数、エラーの場合は -1