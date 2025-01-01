- Handle
GetData
指標の指定されたバッファから指定された要素を取得します。最新データの操作を保障するために、この関数が呼ばれる前に、Refresh() が呼び出されるべきです。
|
double GetData(
パラメータ
buffer_num
[in] バッファ番号
index
[in] 要素のインデックス
戻り値
成功の場合は要素の数値、エラーの場合は EMPTY_VALUE
GetData
指標バッファから開始ポジションと要素数によってデータを取得します。
|
int GetData(
パラメータ
start_pos
[in] 指標バッファの開始位置
count
[in] 必要な要素数
buffer_num
[in] 指標バッファの番号
buffer
[in] データを受け取る配列への参照
戻り値
成功の場合は指定された指標バッファから受け取られた要素の数、エラーの場合は -1
GetData
指標バッファから開始時刻と要素数によってデータを取得します。
|
int GetData(
パラメータ
start_time
[in] 開始時刻
count
[in] 必要な要素数
buffer_num
[in] 指標バッファの番号
buffer
[in] データを受け取る配列への参照
戻り値
成功の場合は指定された指標バッファから受け取られた要素の数、エラーの場合は -1
GetData
指標バッファから開始時刻、終了時刻と要素数によってデータを取得します。
|
int GetData(
パラメータ
start_time
[in] 開始時刻
stop_time
[in] 終了時刻
buffer_num
[in] 指標バッファの番号
buffer
[in] データを受け取る配列への参照
戻り値
成功の場合は指定された指標バッファから受け取られた要素の数、エラーの場合は -1