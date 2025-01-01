ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CScrollOnThumbDragProcess 

OnThumbDragProcess

コントロールの「ThumbDragProcess」イベントハンドラです。

virtual bool  OnThumbDragProcess(
  const int  x,    // x 座標
  const int  y      // y 座標
  ）

パラメータ

x

[in]  マウスカーソルの現在の X 座標

y

[in]  マウスカーソルの現在の Y 座標

戻り値

イベントが処理された場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

「ThumbDragProcess」は、スクロールバーコントロール（サムボタン）の移動時に発生します。