MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CScrollOnThumbDragProcess
OnThumbDragProcess
コントロールの「ThumbDragProcess」イベントハンドラです。
virtual bool OnThumbDragProcess(
パラメータ
x
[in] マウスカーソルの現在の X 座標
y
[in] マウスカーソルの現在の Y 座標
戻り値
イベントが処理された場合は true、それ以外の場合は false
注意事項
「ThumbDragProcess」は、スクロールバーコントロール（サムボタン）の移動時に発生します。