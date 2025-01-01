void OnStart()

{

//---

string highlevel="PreviousDayHigh";

string lowlevel="PreviousDayLow";

double prevHigh; // 昨日の高値

double prevLow; // 昨日の安値

double highs[],lows[]; // 高安値の配列



//--- 最終エラ—をリセットする

ResetLastError();

//--- 毎日の時間軸の最後の 2 つの高値を取得する

int highsgot=CopyHigh(Symbol(),PERIOD_D1,0,2,highs);

if(highsgot>0) // 複製が成功

{

Print("High prices for the last 2 days were obtained successfully");

prevHigh=highs[0]; // 昨日の高値

Print("prevHigh = ",prevHigh);

if(ObjectFind(0,highlevel)<0) // highlevel オブジェクトが見つからない

{

ObjectCreate(0,highlevel,OBJ_HLINE,0,0,0); // 水平線オブジェクトを作成する

}

//--- highlevel 線の価格レベルの値を設定する

ObjectSetDouble(0,highlevel,OBJPROP_PRICE,0,prevHigh);

//--- 可視を PERIOD_M10 及び PERIOD_H4 に設定する

ObjectSetInteger(0,highlevel,OBJPROP_TIMEFRAMES,OBJ_PERIOD_M10|OBJ_PERIOD_H4);

}

else

{

Print("Could not get High prices over the past 2 days, Error = ",GetLastError());

}



//--- 最終エラ—をリセットする

ResetLastError();

//--- 1 日時間軸の 2 日の安値を取得する

int lowsgot=CopyLow(Symbol(),PERIOD_D1,0,2,lows);

if(lowsgot>0) // 複製が成功

{

Print("Low prices for the last 2 days were obtained successfully");

prevLow=lows[0]; // 昨日の安値

Print("prevLow = ",prevLow);

if(ObjectFind(0,lowlevel)<0) // lowlevel オブジェクトが見つからない

{

ObjectCreate(0,lowlevel,OBJ_HLINE,0,0,0); // 水平線オブジェクトを作成する

}

//--- lowlevel 線の価格レベルの値を設定する

ObjectSetDouble(0,lowlevel,OBJPROP_PRICE,0,prevLow);

//--- 可視を PERIOD_M10 及び PERIOD_H4 に設定する

ObjectSetInteger(0,lowlevel,OBJPROP_TIMEFRAMES,OBJ_PERIOD_M10|OBJ_PERIOD_H4);

}

else Print("Could not get Low prices for the last 2 days, Error = ",GetLastError());



ChartRedraw(0); // チャートの再描画を強制する

}