オブジェクトの可視性
オブジェクトの可視性フラグの組み合わせは、オブジェクトが表示されるチャートの時間軸を決定します。OBJPROP_TIMEFRAMES プロパティ値を設定または取得するには ObjectSetInteger()/ObjectGetInteger() 関数を使用します。
|
ID
|
値
|
説明
|
OBJ_NO_PERIODS
|
0
|
オブジェクトは全ての時間軸には描画されていません。
|
OBJ_PERIOD_M1
|
0x00000001
|
オブジェクトは 1 分チャートに描画されています。
|
OBJ_PERIOD_M2
|
0x00000002
|
オブジェクトは 2 分チャートに描画されています。
|
OBJ_PERIOD_M3
|
0x00000004
|
オブジェクトは 3 分チャートに描画されています。
|
OBJ_PERIOD_M4
|
0x00000008
|
オブジェクトは 4 分チャートに描画されています。
|
OBJ_PERIOD_M5
|
0x00000010
|
オブジェクトは 5 分チャートに描画されています。
|
OBJ_PERIOD_M6
|
0x00000020
|
オブジェクトは 6 分チャートに描画されています。
|
OBJ_PERIOD_M10
|
0x00000040
|
オブジェクトは 10 分チャートに描画されています。
|
OBJ_PERIOD_M12
|
0x00000080
|
オブジェクトは 12 分チャートに描画されています。
|
OBJ_PERIOD_M15
|
0x00000100
|
オブジェクトは 15 分チャートに描画されています。
|
OBJ_PERIOD_M20
|
0x00000200
|
オブジェクトは 20 分チャートに描画されています。
|
OBJ_PERIOD_M30
|
0x00000400
|
オブジェクトは 30 分チャートに描画されています。
|
OBJ_PERIOD_H1
|
0x00000800
|
オブジェクトは 1 時間チャートに描画されています。
|
OBJ_PERIOD_H2
|
0x00001000
|
オブジェクトは 2 時間チャートに描画されています。
|
OBJ_PERIOD_H3
|
0x00002000
|
オブジェクトは 3 時間チャートに描画されています。
|
OBJ_PERIOD_H4
|
0x00004000
|
オブジェクトは 4 時間チャートに描画されています。
|
OBJ_PERIOD_H6
|
0x00008000
|
オブジェクトは 6 時間チャートに描画されています。
|
OBJ_PERIOD_H8
|
0x00010000
|
オブジェクトは 8 時間チャートに描画されています。
|
OBJ_PERIOD_H12
|
0x00020000
|
オブジェクトは 12 時間チャートに描画されています。
|
OBJ_PERIOD_D1
|
0x00040000
|
オブジェクトは 1 日チャートに描画されています。
|
OBJ_PERIOD_W1
|
0x00080000
|
オブジェクトは 1 週間チャートに描画されています。
|
OBJ_PERIOD_MN1
|
0x00100000
|
オブジェクトは 1 ヶ月チャートに描画されています。
|
OBJ_ALL_PERIODS
|
0x001fffff
|
オブジェクトは全ての時間軸に描画されています。
可視性フラグは「 | 」シンボルを使用して組み合わせることが出来ます。例えば OBJ_PERIOD_M10|OBJ_PERIOD_H4 はオブジェクトが 10 分と4 時間時間軸で表示されることを意味します。
例:
|
void OnStart()
