SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Hhatelbarel ben Shbaradhadotr
Chi Hieu Cong

Hhatelbarel ben Shbaradhadotr

Chi Hieu Cong
0 recensioni
Affidabilità
54 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2024 55%
Top1Group-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
766
Profit Trade:
519 (67.75%)
Loss Trade:
247 (32.25%)
Best Trade:
6 179.98 USD
Worst Trade:
-9 203.20 USD
Profitto lordo:
123 770.13 USD (1 859 825 pips)
Perdita lorda:
-85 381.86 USD (1 023 101 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (8 541.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13 404.57 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.17%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.23
Long Trade:
442 (57.70%)
Short Trade:
324 (42.30%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
50.12 USD
Profitto medio:
238.48 USD
Perdita media:
-345.68 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-566.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29 637.78 USD (4)
Crescita mensile:
-83.80%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
386.01 USD
Massimale:
31 123.04 USD (49.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
90.66% (931.62 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 539
BTCUSD 56
GBPJPY 37
USOil 22
USDJPY 19
ETHUSD 10
SP500 9
Coffee 8
GBPUSD 7
XRPUSD 6
DOGUSD 5
EURUSD 5
DJ30 5
Sugar 4
AUDUSD 4
CHINA50 3
USDCHF 3
USDCAD 3
XAGUSD 3
SOLUSD 2
GER30 2
HK50 2
TECH100 2
NGAS 2
CHINA300 1
WMT 1
FILUSD 1
TAIEX 1
UK100 1
JPN225 1
AUS200 1
NVIDIA 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 20K
BTCUSD 19K
GBPJPY 124
USOil 561
USDJPY -1.6K
ETHUSD -94
SP500 2.2K
Coffee -206
GBPUSD 121
XRPUSD 801
DOGUSD 252
EURUSD 192
DJ30 11
Sugar 229
AUDUSD -35
CHINA50 38
USDCHF -60
USDCAD 18
XAGUSD -4
SOLUSD -37
GER30 -83
HK50 -4
TECH100 -7
NGAS -2.4K
CHINA300 0
WMT -202
FILUSD -1
TAIEX -11
UK100 0
JPN225 1
AUS200 -5
NVIDIA 81
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 109K
BTCUSD 492K
GBPJPY 242
USOil 12K
USDJPY -8.3K
ETHUSD -5K
SP500 326K
Coffee -43
GBPUSD 1.1K
XRPUSD 8.2K
DOGUSD 3.6K
EURUSD -339
DJ30 -3K
Sugar 16
AUDUSD -345
CHINA50 2.7K
USDCHF -491
USDCAD -587
XAGUSD -80
SOLUSD -3.7K
GER30 -80K
HK50 -1.4K
TECH100 -7.8K
NGAS -2.4K
CHINA300 35
WMT -167
FILUSD -125
TAIEX -2K
UK100 645
JPN225 595
AUS200 -3.9K
NVIDIA 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6 179.98 USD
Worst Trade: -9 203 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +8 541.35 USD
Massima perdita consecutiva: -566.91 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Top1Group-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

  • Công cụ giao dịch: VÀNG
  • Tiền gửi tối thiểu: 300 đô la 
  • Khung thời gian: 15 phút
  • Nhà môi giới cung cấp: Bất kỳ nhà môi trường uy tín nào cũng có điều kiện tốt trong cặp VÀNG. 
  • Loại tài khoản: Độ lệch giảm kèm hoa hồng. (ECN)
  • QUAN TRỌNG:     Độ lệch thấp là tốt hơn, mục tiêu chênh lệch khoảng 10-20 xu   (Ví dụ: 2043,50/2043,60)  
  • Loại tài khoản: ECN


Non ci sono recensioni
2025.12.07 21:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 375 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 21:11
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Hhatelbarel ben Shbaradhadotr
100USD al mese
55%
0
0
USD
10K
USD
54
0%
766
67%
100%
1.44
50.12
USD
91%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.