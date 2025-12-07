- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
766
Profit Trade:
519 (67.75%)
Loss Trade:
247 (32.25%)
Best Trade:
6 179.98 USD
Worst Trade:
-9 203.20 USD
Profitto lordo:
123 770.13 USD (1 859 825 pips)
Perdita lorda:
-85 381.86 USD (1 023 101 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (8 541.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13 404.57 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.17%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.23
Long Trade:
442 (57.70%)
Short Trade:
324 (42.30%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
50.12 USD
Profitto medio:
238.48 USD
Perdita media:
-345.68 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-566.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29 637.78 USD (4)
Crescita mensile:
-83.80%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
386.01 USD
Massimale:
31 123.04 USD (49.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
90.66% (931.62 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|539
|BTCUSD
|56
|GBPJPY
|37
|USOil
|22
|USDJPY
|19
|ETHUSD
|10
|SP500
|9
|Coffee
|8
|GBPUSD
|7
|XRPUSD
|6
|DOGUSD
|5
|EURUSD
|5
|DJ30
|5
|Sugar
|4
|AUDUSD
|4
|CHINA50
|3
|USDCHF
|3
|USDCAD
|3
|XAGUSD
|3
|SOLUSD
|2
|GER30
|2
|HK50
|2
|TECH100
|2
|NGAS
|2
|CHINA300
|1
|WMT
|1
|FILUSD
|1
|TAIEX
|1
|UK100
|1
|JPN225
|1
|AUS200
|1
|NVIDIA
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|20K
|BTCUSD
|19K
|GBPJPY
|124
|USOil
|561
|USDJPY
|-1.6K
|ETHUSD
|-94
|SP500
|2.2K
|Coffee
|-206
|GBPUSD
|121
|XRPUSD
|801
|DOGUSD
|252
|EURUSD
|192
|DJ30
|11
|Sugar
|229
|AUDUSD
|-35
|CHINA50
|38
|USDCHF
|-60
|USDCAD
|18
|XAGUSD
|-4
|SOLUSD
|-37
|GER30
|-83
|HK50
|-4
|TECH100
|-7
|NGAS
|-2.4K
|CHINA300
|0
|WMT
|-202
|FILUSD
|-1
|TAIEX
|-11
|UK100
|0
|JPN225
|1
|AUS200
|-5
|NVIDIA
|81
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|109K
|BTCUSD
|492K
|GBPJPY
|242
|USOil
|12K
|USDJPY
|-8.3K
|ETHUSD
|-5K
|SP500
|326K
|Coffee
|-43
|GBPUSD
|1.1K
|XRPUSD
|8.2K
|DOGUSD
|3.6K
|EURUSD
|-339
|DJ30
|-3K
|Sugar
|16
|AUDUSD
|-345
|CHINA50
|2.7K
|USDCHF
|-491
|USDCAD
|-587
|XAGUSD
|-80
|SOLUSD
|-3.7K
|GER30
|-80K
|HK50
|-1.4K
|TECH100
|-7.8K
|NGAS
|-2.4K
|CHINA300
|35
|WMT
|-167
|FILUSD
|-125
|TAIEX
|-2K
|UK100
|645
|JPN225
|595
|AUS200
|-3.9K
|NVIDIA
|1K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6 179.98 USD
Worst Trade: -9 203 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +8 541.35 USD
Massima perdita consecutiva: -566.91 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Top1Group-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
- Công cụ giao dịch: VÀNG
- Tiền gửi tối thiểu: 300 đô la
- Khung thời gian: 15 phút
- Nhà môi giới cung cấp: Bất kỳ nhà môi trường uy tín nào cũng có điều kiện tốt trong cặp VÀNG.
- Loại tài khoản: Độ lệch giảm kèm hoa hồng. (ECN)
- QUAN TRỌNG: Độ lệch thấp là tốt hơn, mục tiêu chênh lệch khoảng 10-20 xu (Ví dụ: 2043,50/2043,60)
- Loại tài khoản: ECN
