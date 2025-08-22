- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
234
Profit Trade:
189 (80.76%)
Loss Trade:
45 (19.23%)
Best Trade:
55.63 USD
Worst Trade:
-40.38 USD
Profitto lordo:
1 577.46 USD (798 873 pips)
Perdita lorda:
-710.28 USD (1 015 026 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (97.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
224.38 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
25.87%
Massimo carico di deposito:
25.38%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
6.44
Long Trade:
141 (60.26%)
Short Trade:
93 (39.74%)
Fattore di profitto:
2.22
Profitto previsto:
3.71 USD
Profitto medio:
8.35 USD
Perdita media:
-15.78 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-130.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-130.20 USD (8)
Crescita mensile:
42.20%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.88 USD
Massimale:
134.61 USD (7.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.64% (132.57 USD)
Per equità:
13.31% (130.89 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|193
|BTCUSD
|41
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1K
|BTCUSD
|-154
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|412K
|BTCUSD
|-628K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|12.13 × 4280
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Let,s make money
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
133%
1
3K
USD
USD
1K
USD
USD
8
0%
234
80%
26%
2.22
3.71
USD
USD
13%
1:500