Ruben Octavio Gonzalez Aviles

Deeptrader AI

Ruben Octavio Gonzalez Aviles
0 recensioni
31 settimane
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
111
Profit Trade:
80 (72.07%)
Loss Trade:
31 (27.93%)
Best Trade:
17.50 USD
Worst Trade:
-5.80 USD
Profitto lordo:
116.03 USD (7 037 pips)
Perdita lorda:
-51.76 USD (5 467 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (12.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.61 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
6.17
Long Trade:
66 (59.46%)
Short Trade:
45 (40.54%)
Fattore di profitto:
2.24
Profitto previsto:
0.58 USD
Profitto medio:
1.45 USD
Perdita media:
-1.67 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.80 USD (1)
Crescita mensile:
12.31%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.17 USD
Massimale:
10.41 USD (9.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD 45
EURUSD 33
GBPCHF 27
USDCAD 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD 26
EURUSD 21
GBPCHF 14
USDCAD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD 333
EURUSD -440
GBPCHF 1.2K
USDCAD 495
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.50 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +12.66 USD
Massima perdita consecutiva: -4.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageFX-Live
0.00 × 2
FXCC1-Trade
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
ICTrading-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.10 × 60
RoboMarketsDE-ECN
0.21 × 19
Exness-MT5Real7
0.41 × 17
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
STARTRADERFinancial-Live
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
BCS5-Real
1.08 × 38
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
RoboForex-ECN
1.29 × 15064
ICMarketsSC-MT5-2
1.31 × 394
ICMarketsSC-MT5-4
1.31 × 361
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarkets-MT5-4
2.00 × 1
GMI3-Real
2.00 × 6
44 più
Non ci sono recensioni
