- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
111
Profit Trade:
80 (72.07%)
Loss Trade:
31 (27.93%)
Best Trade:
17.50 USD
Worst Trade:
-5.80 USD
Profitto lordo:
116.03 USD (7 037 pips)
Perdita lorda:
-51.76 USD (5 467 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (12.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.61 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
6.17
Long Trade:
66 (59.46%)
Short Trade:
45 (40.54%)
Fattore di profitto:
2.24
Profitto previsto:
0.58 USD
Profitto medio:
1.45 USD
Perdita media:
-1.67 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.80 USD (1)
Crescita mensile:
12.31%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.17 USD
Massimale:
10.41 USD (9.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|45
|EURUSD
|33
|GBPCHF
|27
|USDCAD
|6
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD
|26
|EURUSD
|21
|GBPCHF
|14
|USDCAD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD
|333
|EURUSD
|-440
|GBPCHF
|1.2K
|USDCAD
|495
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.50 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +12.66 USD
Massima perdita consecutiva: -4.72 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.10 × 60
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.21 × 19
|
Exness-MT5Real7
|0.41 × 17
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
BCS5-Real
|1.08 × 38
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
RoboForex-ECN
|1.29 × 15064
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.31 × 394
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.31 × 361
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarkets-MT5-4
|2.00 × 1
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
