- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
105
Profit Trade:
68 (64.76%)
Loss Trade:
37 (35.24%)
Best Trade:
58.78 USD
Worst Trade:
-30.20 USD
Profitto lordo:
594.67 USD (2 484 938 pips)
Perdita lorda:
-333.23 USD (2 253 761 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (82.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
82.56 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
21.61%
Massimo carico di deposito:
10.64%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
5.38
Long Trade:
50 (47.62%)
Short Trade:
55 (52.38%)
Fattore di profitto:
1.78
Profitto previsto:
2.49 USD
Profitto medio:
8.75 USD
Perdita media:
-9.01 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-48.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.63 USD (3)
Crescita mensile:
38.42%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
48.63 USD (13.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.51% (48.63 USD)
Per equità:
6.44% (22.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|105
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|261
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|231K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +58.78 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +82.56 USD
Massima perdita consecutiva: -48.63 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
I have decided to change the ADX set file with Lydians set file at 08.09.2025
It will bring around 20% monthly profit from now.
It will bring around 20% monthly profit from now.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
91USD al mese
92%
1
961
USD
USD
933
USD
USD
7
100%
105
64%
22%
1.78
2.49
USD
USD
14%
1:500