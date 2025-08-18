SegnaliSezioni
Huseyin Furkan Ozturk

VolumeHedger EA BTC RiskMid Lydians

Huseyin Furkan Ozturk
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
1 / 961 USD
Copia per 91 USD al mese
crescita dal 2025 92%
PUPrime-Live2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
105
Profit Trade:
68 (64.76%)
Loss Trade:
37 (35.24%)
Best Trade:
58.78 USD
Worst Trade:
-30.20 USD
Profitto lordo:
594.67 USD (2 484 938 pips)
Perdita lorda:
-333.23 USD (2 253 761 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (82.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
82.56 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
21.61%
Massimo carico di deposito:
10.64%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
5.38
Long Trade:
50 (47.62%)
Short Trade:
55 (52.38%)
Fattore di profitto:
1.78
Profitto previsto:
2.49 USD
Profitto medio:
8.75 USD
Perdita media:
-9.01 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-48.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.63 USD (3)
Crescita mensile:
38.42%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
48.63 USD (13.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.51% (48.63 USD)
Per equità:
6.44% (22.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 105
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 261
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 231K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +58.78 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +82.56 USD
Massima perdita consecutiva: -48.63 USD

I have decided to change the ADX set file with Lydians set file at 08.09.2025
It will bring around 20% monthly profit from now. 
Non ci sono recensioni
