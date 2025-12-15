- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
41
Profit Trade:
18 (43.90%)
Loss Trade:
23 (56.10%)
Best Trade:
1 432.80 USD
Worst Trade:
-400.00 USD
Profitto lordo:
13 905.67 USD (94 937 pips)
Perdita lorda:
-7 580.00 USD (46 800 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (2 000.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 160.00 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
2.26
Long Trade:
25 (60.98%)
Short Trade:
16 (39.02%)
Fattore di profitto:
1.83
Profitto previsto:
154.28 USD
Profitto medio:
772.54 USD
Perdita media:
-329.57 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-2 800.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 800.00 USD (7)
Crescita mensile:
11.97%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 800.00 USD (19.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|40
|AUDCAD-STD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD-STD
|6.3K
|AUDCAD-STD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD-STD
|48K
|AUDCAD-STD
|9
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 432.80 USD
Worst Trade: -400 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +2 000.00 USD
Massima perdita consecutiva: -2 800.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
